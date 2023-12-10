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تقييم تحيل مخالفين إلى النيابة العامة

12/10/2023 2:38:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أحالت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) أحد المقيّمين المعتمدين إلى النيابة العامة؛ وذلك لتضمينه وقائع غير صحيحة في مجموعة من تقارير التقييم المعتمدة من قبله، وموقعة من أشخاص غير مشاركين في إعداد تلك التقارير، بما يوقعه تحت طائلة المساءلة النظامية التأديبية والجزائية وفق نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/ 7/ 1433هـ، والنظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 11/ 2 /1435هـ.
كما أحالت الهيئة أحد الأشخاص إلى النيابة العامة؛ لقيامه بمزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، وإنشائه شركة لمزاولة التقييم دون الحصول على ترخيص، بالمخالفة لنظام المقيّمين المعتمدين.
وتؤكد الهيئة في إطار سعيها للقيام بدورها في الرقابة وضبط المخالفات على ضرورة التقيُّد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم، حرصاً على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي، وإيقاف جميع الممارسات التي تؤثر سلباً على المهنة وممارسيها وتضمن حقوق المستفيدين منها.
وتهيب الهيئة بالإبلاغ عن أي مخالفة لنظام المقيّمين المعتمدين أو الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم من خلال التواصل عبر قنوات الهيئة الرسمية، وتؤكد على ضرورة التحقق من صحة هوية المقيّمين المعتمدين من خلال (دليل منشآت التقييم) المنشور عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

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