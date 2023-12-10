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تحرير الحركة المرورية بالمدينة في 10 أيام

12/10/2023 2:38:25 PM
(MENAFN- Al Watan) حررت أمانة المدينة المنورة الحركة المرورية لطريق الملك عبدالعزيز بعد افتتاح الجسر مع تقاطع الدائري الثاني ((طريق الملك عبدالله))، وذلك بعد عشرة أيام من افتتاح طريق آخر، وهو جسر السلام مع تقاطع طريق الأمير نايف، حيث زادت الشركات العاملة في المشاريع الأخرى بالمدينة من ساعات العمل، للانتهاء من المشاريع في فترة وجيزة.
وأعلنت أمانة المدينة المنورة، الاحد، بالتنسيق مع إدارة المرور، افتتاح طريق جسر الملك عبدالعزيز بعد إنشاء جسر يربط مطار المدينة المنورة ومحطة قطار الحرمين بالمسجد النبوي، ويتضمن المشروع للمرة الأولى طريق الحافلات السريعة التي تعمل هيئة تطوير المدينة المنورة على تنفيذها، لتوفير مسارات خاصة للحافلات السريعة على طرق: الملك فهد والسلام والملك عبدالعزيز.
وقد أعلنت أمانة المدينة المنورة، نهاية الشهر الماضي، افتتاح الحركة المرورية في الجسر العلوي لتقاطع ((طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز)) مع ((طريق السلام))، وذلك ضمن خطة تحسين الحركة المرورية في أحد أهم التقاطعات الحيوية بالمدينة المنورة.
يسهم افتتاح الطريق في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وربط الأحياء الواقعة في الجهتين الشمالية والجنوبية للمدينة المنورة بطريق مباشر يحوي 3 مسارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى خدمة طلبة ومنتسبي جامعة طيبة، والجامعة الإسلامية التي تقع منشآتها على واجهة المشروع، ما يسهم في استيعاب كثافة المركبات خلال أوقات الذروة.
في السياق نفسه، تجري أعمال تهيئة الجزء المتبقي من المشروع أسفل الجسر، لاستكمال فتح طريق السلام من أجل خدمة الأحياء الواقعة غرب المدينة المنورة، وربطها بالطريق الدائري الثاني والمنطقة المركزية عبر طريق السلام عند افتتاحه كليا، وصولا إلى وسط المدينة المنورة.
ويمثّل المشروع جانبا من جهود أمانة المدينة المنورة، لتهيئة الطرق المحورية الداخلية، حيث أجرت خلال أكتوبر الماضي 886 اختبارا، للتحقق من جودة الطرق، تضمنت سحب 214 عينة من المواد المستخدمة في أعمال التنفيذ، شملت 65 عينة من الأسفلت، و100 عينة من الخرسانة، و49 عينة من التربة، وإجراء 886 اختبارا من أجل قياس جودة مشاريع الطرق في مختلف الأحياء.

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