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ارتقاء المملكة في المؤشرات العالمية لحقوق الإنسان

12/10/2023 2:38:25 PM
(MENAFN- Al Watan) يحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام، ويواكب هذا العام الذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحيويته، وتجدّد الإجماع العالمي حوله، حيث اعتمدَت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948، ويحمل هذا اليوم العالمي الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع البشر، وحقوقهم المتساوية الثابتة، وأهمية حماية حقوق الإنسان، واتخاذ السبل اللازمة كافة، لصونها وتعزيزها.
المؤسسات الوطنية
تشارك المملكة منظومة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان بتحقيقها في هذا المجال إنجازات كبيرة أسهمت في ارتقاء المملكة في التصنيفات والمؤشرات العالمية لحقوق الإنسان؛ بوصف حقوق الإنسان من المستهدفات الأساسية التي نص عليها تنظيم هيئة حقوق الإنسان، التي تحرص على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها، وتُعنى بوضع السياسة العامة لتنمية الوعي بها بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وتضاعف الاهتمام بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، التي تحميها الأنظمة والتشريعات الوطنية، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، وتعزيزها حماية حقوق الإنسان.
نشر السلام
حظيت حماية حقوق الإنسان باهتمام دول العالم أجمع، ومن ضمنها المملكة التي حرصت أن تكون جزءا رئيسا من جهود تعزيز حقوق الإنسان، وتنميتها في العالم من خلال جهودها التنموية والإنسانية، وسياساتها الراسخة والرامية إلى نشر السلام والاستقرار لمختلف شعوب العالم، حيث إن القيم الإنسانية والمجتمعية التي يمثلها المجتمع السعودي تعد حاضنة وممكنة لحقوق الإنسان، انطلاقا من ثقافة أفراده المتجذرة والمحبة للسلام والخير، والمنطلقة من مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتعمل المملكة، حكومة وشعبا، على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتشارك العالم من خلال الالتزام الدولي بحفظ الحقوق والحريات الأساسية للجميع التي يحق للكل الاستمتاع بها أينما وجدوا في العالم، وبدون أيّ تمييز، والنظر إلى ما يواجهه الشباب من تحديات خاصة في ممارسة حقوقهم.

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