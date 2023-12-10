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مؤتمر للتغير المناخي

12/10/2023 2:38:25 PM
(MENAFN- Al Watan) ينظم المركز الإقليمي للتغير المناخي، مؤتمره العلمي الأول تحت عنوان ((التغير المناخي وتأثيراته والتوقعات المستقبلية))، الذي يقام خلال الفترة من 17 - 16 ديسمبر الجاري بجدة، بمشاركة خبراء وباحثين ومختصين في مجالات الطقس والمناخ والتوقعات والتغيرات المرتبطة بهما.
ويعرض المشاركون من خلال المؤتمر الذي سيكون حول ((تعزيز التعليم والتدريب وتطوير المهارات والخبرات لدى جيل المستقبل من علماء المناخ في المملكة))، نتاجهم العلمي من أبحاث وأوراق علمية محكمة من اللجنة العلمية للمؤتمر، ومناقشة محاور رئيسة تشمل: توقعات التغير المناخي وسيناريوهات التنبؤات المستقبلية، التغير المناخي في شبه الجزيرة العربية وتأثيره على الصعيد العالمي، عمليات نمذجة التغير المناخي على المستوى الإقليمي، إضافة إلى محور تقييم تأثير التغير المناخي، ومحور مكافحة تأثير التغير المناخي من خلال الحلول المستدامة.
ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في تطوير حقل البحث العلمي في مجالات علوم المناخ والتغير المناخي من خلال تحقيق الاستفادة من الطاقات الشابة وتشجيع المخرجات العلمية المقدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين العلماء والباحثين والمهتمين بموضوعات المؤتمر، بما يتماشى مع خطط وأهداف التنمية المستدامة لرؤية المملكة 2030.

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