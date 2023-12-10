إلزام المنشآت بقناة لاستقبال شكاوى العملاء

(MENAFN
- Al Watan) عّد جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل، الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد التعديلات التي طرأت عليه، عدم تخصيص قناة لاستقبال شكاوى العملاء مخالفة تستوجب الغرامة التي تبدأ من 2000، وتصل إلى 4000 ريال بحسب تصنيف المنشأة.
بيئة جاذبة
جاء ذلك ضمن القرار الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، الذي تضمن تعديلا على جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، في خطوة تسعى إلى دعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال، ما يسهم بشكل إيجابي على استقرارها ونموها، وخلق بيئة عمل جاذبة ومستدامة. اختصاص ولائي تضمن الجدول تصنيف 52 مخالفة مخالفات جسيمة، ومن ذلك تشغيل الأحداث والأطفال، وثبوت التعامل مع سماسرة داخل المملكة أو خارجها، وعدم استقبال العمالة حال وصولهم للبلاد، وكذلك عدم توفير السكن لهم وفق الشروط المحددة.
وأعادت العديد من الوزارات والهيئات النظر في قيمة الغرامات المقابلة للمخالفات التي تعد ضمن اختصاصها ولائيا، وذلك في أعقاب توجيهات عليا بإعادة النظر في ذلك.
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