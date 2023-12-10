Monday, 11 December 2023 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إلزام المنشآت بقناة لاستقبال شكاوى العملاء

12/10/2023 2:38:25 PM
(MENAFN- Al Watan) عّد جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل، الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد التعديلات التي طرأت عليه، عدم تخصيص قناة لاستقبال شكاوى العملاء مخالفة تستوجب الغرامة التي تبدأ من 2000، وتصل إلى 4000 ريال بحسب تصنيف المنشأة.
بيئة جاذبة
جاء ذلك ضمن القرار الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، الذي تضمن تعديلا على جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، في خطوة تسعى إلى دعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال، ما يسهم بشكل إيجابي على استقرارها ونموها، وخلق بيئة عمل جاذبة ومستدامة. اختصاص ولائي تضمن الجدول تصنيف 52 مخالفة مخالفات جسيمة، ومن ذلك تشغيل الأحداث والأطفال، وثبوت التعامل مع سماسرة داخل المملكة أو خارجها، وعدم استقبال العمالة حال وصولهم للبلاد، وكذلك عدم توفير السكن لهم وفق الشروط المحددة.
وأعادت العديد من الوزارات والهيئات النظر في قيمة الغرامات المقابلة للمخالفات التي تعد ضمن اختصاصها ولائيا، وذلك في أعقاب توجيهات عليا بإعادة النظر في ذلك.

MENAFN10122023000089011017ID1107566731

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث