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أبو السعود: نواجه تحديات مائية غير مسبوقة

12/10/2023 2:37:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شارك وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود على هامش أعمال قمة المناخ COP28 المنعقد في دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة في عدة جلسات حوارية؛ منها المشاركة في المؤتمر الوزاري الأول للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخي مشاركة الأمم المتحدة وأكثر من 40 وزيرا للمياه والزراعة والبيئة في دول العالم ومنظمات دولية وتمويلية وحضور وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة مريم المهيري وأمين عام وزارة المياه والري د. جهاد المحاميد وأمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري ونائب القنصل العام في دبي آلاء الغزاوي وعدد كبير من المشاركين الذي تستضيفه الإمارات العربية، داعيا إلى تعزيز أوجه التعاون العالمي المشترك وتنسيق الجهود العالمية لمواجهة أثار المناخ، والإسراع بإيجاد حلول لقضايا المياه المشتركة.

واشار ابو السعود الى التحديات التي يواجهها العالم وخاصة المنطقة العربية من تحديات مائية غير مسبوقة من شح المصادر المائية، والتغير المناخي وتراجع أنماط الهطول المطري التي تؤدي الى الهجرات السكانية وتغيرات ديمغرافية ‎كبيرة مع تزايد المخاطر البيئية وشح المياه ‎وانعكاس ذلك على انعدام الامن الغذائي.

‎ولفت الوزير الى ان الأردن واحدة من الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية والصراعات ، حيث استضاف الأردن خلال العقود القليلة الأخيرة ملايين اللاجئين وقد أثر ذلك على واقعنا المائي بشكل كبير ، الا ان الاردن يعمل بكل جد لبناء إدارة أفضل لموارد المياه المتاحة، ومواجهة هذه التحديات من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص وتوفير الحلول التكنولوجية والمبتكرة والبحث والتطوير لتحقيق الامن الغذائي والمائي من خلال تطوير الري للزراعات الذكية ، وزيادة تغطية خدمة الصرف الصحي وتوسيع معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الزراعة والصناعة ، حيث يعد الأردن من الدول الرائدة في الاستفادة من المياه المعالجة وفق أفضل المواصفات والمستويات العالمية كمصدر مستدام ويتم اليوم الاستفادة من 200 مليون متر مكعب سنويا في هذا المجال.

‎وشدد المهندس رائد الو السعود على ضرورة ايجاد حلول لقضايا المياه المشتركة بين الدول والتي اصبحت تحدي حقيقي وخطر يهدد الاستقرار الاجتماعي والغذائي بين مختلف الدول التي تتشارك الاحواض والمصادر المائية داعيا كذلك الى تعزيز الروابط بين الغذاء والزراعة وأنظمة المياه وخطط المناخ الوطنية.

واستعرض الوزراء وممثلي المنظمات الدولية تحديات المناخ واثر انعدام الامن المائي على الامن الغذائي مؤكدين على ضرورة التكاتف لمواجهة اثار التغيرات المناخية التي تتزايد يوما بعد يوم والاليات التي من الممكن انتهاجها لايجاد الحلول الفاعلة مع ضرورة زيادة التمويل والدعم المقدم من المؤسسات التمويلية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

كما شارك الوزير في الجلسة الحوارية حول مبادرة العمل التي اطلقتها جمهورية مصر العربية حول التكيف المائي والقدرة بحضور كل من وزير الموارد المائية والري المصري د. هاني سويلم ووزير التجهيز والماء المغربي السيد نزار بركة ووزير الطاقة والمياه اللبناني د. وليد فياض ووكيل وزارة الموارد المائية العراقي م. حسين عبد الامير وعدد اخر من الوزراء في الدول الاوروبية والافريقية وممثلي المنظمات الدولية واستعرض التجربة الاردنية في تعزيز الموارد المائية وتنميتها من خلال تعزيز الحصاد المائي من مياه الامطار وبناء الابار التجميعية في المؤسسات والمنازل وبناء الحفائر والسدود , وتم الاتفاق على تعيين ضباط ارتباط للمشاريع الناجحة في الدول المشاركة لعرضها في مؤتمر المياه عام 2024 الذي سيعقد في بغداد.

كما شارك وزير المياه والري ابو السعود ووزير كمتحدث رئيسي في جلسة CCDRs الخاصة حول تقرير المناخ والتنمية للبلدان التي نظمها البنك الدولي ووزير التجهيز والماء المغربي السيد نزار بركة ووزيرة البيئة التونسية د. ليلى الشيخاوي المهداوي وتحدث عن الانخفاض الحاد في حصة الفرد الى اقل من 61 متر مكعب سنويا والزيادة السكانية وتدفقات اللاجئين وتامين المياه لكافة الاستخدامات بالرغم من عدم توفر مصادر سطحية وبعد المصادر المتاحة عن مراكز المدن.

وزاد ان جلالة الملك تنبه للاسراع بتنفيذ مشاريع مائية مستدامة حيث نفذ الاردن مشروع الديسي لتامين 100مليون م٣ سنويا ولكن ازمة تدفق اللاجئين السوريين فاقمت من التحديات ونعمل حاليا بقوة للاسراع بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر بطاقة 300 مليون م٣ سنويا واضاف ان مشاركة القطاع الخاص تسهم في تعزيز رفع كفاءة استخدام المياه وكذلك برامج التوعية للاطفال وطلبة المدارس بهدف تغيير السلوك مع تشديد حملات ضبط الاعتداءات.

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