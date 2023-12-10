Monday, 11 December 2023 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع النفط وخطط خفض الإنتاج تقلص الخسائر

12/10/2023 2:37:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تواصل تراجع أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسجل خام برنت انخفاضاً بنحو 3.8 %، فيما تراجعت أسعار الخام الأمريكي نحو 3.7 %.

وجاءت خسائر النفط الأسبوعية رغم ارتفاع أسعار الخام في ختام أسبوع التداول، أول من أمس، حيث فشلت الزيادات في الأسعار في محو كل خسائر الخام السابقة، خلال الأسبوع.


وارتفعت العقود الآجلة للنفط عند تسوية جلسة الجمعة، مع تقييم دعوة السعودية وروسيا أعضاء ((أوبك بلس))، للانضمام إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج الطوعية.


وعند التسوية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنحو 2.4 %، بما يعادل 1.79 دولار عند 75.84 دولاراً للبرميل، لتسجل خسائر أسبوعية 3.85 %، وواصلت اتجاهها الهبوطي للأسبوع الثاني على التوالي.


وزاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير 2.75 % أو 1.89 دولار إلى 71.23 دولاراً، لكنه تراجع الأسبوع الماضي بنحو 3.7 %، لتمتد سلسلة خسائره للأسبوع السابع على التوالي. - وكالات

MENAFN10122023000072011014ID1107566727

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث