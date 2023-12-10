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تراجع الطلب على تعبئة أسطوانات الغاز 17 %

12/10/2023 2:37:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- انخفض الطلب على أسطوانات الغاز الأسبوع الماضي بنسبة 17 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بحسب أرقام شركة مصفاة البترول الأردنية.
وبحسب هذا البيانات بلغ مجموع الاسطوانات التي تمت تعبئتها لدى الشركات الثلاث في عمان وإربد والزرقاء 813.461 أسطوانة فيما كان عدد ما تمت تعبئته خلال الأسبوع الذي سبقه نحو 973.907 أسطوانة.
وبإضافة ما تمت تعبئته يوم السبت الماضي وبواقع 120.561 أسطوانة يصبح مجموع ما تم تعبئته في محطات الشركة خلال 15 يوما نحو 1.9 مليون اسطوانة.
وتعمل محطات تعبئة الغاز الثلاثة المملوكة للمصفاة في عمان والزرقاء وإربد، بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات التي تصل إليها طيلة اليوم، فيما يكون العمل في هذه المحطات خلال الظروف الجوية الاستثنائية على مدار الساعة، فيما تقدر الطاقة الإنتاجية لتعبئة أسطوانات الغاز في المحطات الثلاث في كل من عمان وإربد والزرقاء تصل إلى نحو 280.000 أسطوانة يوميا.
كما أكدت الشركة أنها كما هي خططها كل عام مع بداية كل شتاء ترفع جاهزيتها من ناحية مخزون وكميات الغاز لتغطية حاجة المستهلكين والطلب المتزايد على مواد التدفئة خلال هذا الفصل وخلال الظروف الجوية المرافقة له.
وبحسب التقرير السنوي للشركة فقد بلغ عدد أسطوانات الغاز المسال سعة 12.5 كغم التي باعتها خلال العام الماضي ما مجموعه 174.6 ألف اسطوانة مقارنة مع نحو 150.6 ألف اسطوانة خلال العام الذي سبقه وبزيادة نسبتها نحو 16 %.
وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق نتائجها عن الربع الثالث من العام الحالي إذ نمت أرباحها خلال هذه الفترة بنسبة 57.7 %، لتبلغ 16.5 مليون دينار، مقارنة مع 10.43 مليون دينار للربع الثالث 2022.
ووفقا لبينات الشركة سجل صافي مبيعات الشركة من نشاط التكرير ومصنع الزيوت ومبيعات شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية ومبيعات الشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية ومبيعات الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال نحو 1.24 مليار دينار للأشهر التسعة الأولى من العام 2023، مقارنة مع 1.26 مليار دينار لذات الفترة من العام 2022.
وقال الريس التنفيذي للشركة م.عبد الكريم العلاوين في ذلك الوقت إن "الشركة، بالتنسيق مع مستشاري مشروع التوسعة الرابع تعمل حاليا مع الائتلاف المكون من شركات إيطالية وصينية ويابانية - وهي Tecnimont، Sinopec (GPEC)، وItochu - لتحديد الخطوات اللازمة لتأمين تمويل المشروع".
وبين العلاوين أن عضوي الائتلاف، وهما الشركتان الإيطالية والصينية، بدأتا في تعبئة استمارات طلب التمويل للمشروع، كما أكد أن المستشار المالي للشركة شارف على استكمال المعلومات المطلوبة لنموذج التمويل ومن المتوقع أن يتم تقديم مسودة النموذج لوكالتي التمويل الإيطالية والصينية خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2023.

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