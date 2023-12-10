صندوق الصناعة يوقع اتفاقيات حوافز لدعم 141 منشأة

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان- يوقع صندوق دعم وتطوير الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم اتفاقيات تقديم حوافز مالية لدعم حوالي 141 منشأة صناعية وفق معلومات حصلت عليها "الغد".

ويأتي تقديم الحوافز المالية غير المستردة لشركات صناعية صغيرة ومتوسطة وكبيرة وضمن البرنامج الرابع الذي ينفذه الصندوق والمتعلق بالحوافز المبني على المخرجات والذي خصص له 59.4 مليون دينار.

يشار الى ان الصندوق تلقى 400 طلب من منشآت صناعية ترغب بالاستفادة من الحوافز المالية التي يقدمها الصندوق فيما سيتم التوقيع مع حوالي 141 شركة صناعية.

ووفق محاور البرنامج سيتم تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار، وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار، والكبيرة بسقف 500 ألف دينار، مقابل تحقيق مستهدفات محددة ضمن شروط ومعايير محددة.

وبحسب تفاصيل البرنامج ستكون آلية الدفع على النحو التالية 20 % من قيمة الدعم بعد توقيع الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الصناعية والصندوق والتي سيتم من خلالها تحديد المعايير والاشتراطات للحصول على المخرجات المعتمدة و 80 % من قيمة الدعم عند الانتهاء من تنفيذ الاتفاقية والوصول الى المخرجات المتفق عليها.

وتتمثل شروط حصول الشركات الصناعية على الحوافز المالية بتقديم خطة العمل التي تظهر تحقيق المستهدفات في العديد من الأمور منها زيادة المبيعات ورفع الطاقة الإنتاجية ونمو الصادرات وتوفير فرص العمل وزيادة كفاءة إدارة المياه/الكهرباء وادارة المخلفات.

وقال مدير الصندوق م. رامي حماد في تصريحات سابقة لـ"الغد" إن الشركة التي لا تحقق المستهدفات ضمن خطة العمل التي تقدمها للصندوق وسيتم استرجاع المبالغ التي حصلت عليها الشركة من خلال هذا البرنامج مؤكدا أن تقديم الحوافز للمنشآت يأتي بهدف مساعدتها على تحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأكد حماد أن الصندوق من خلال البرامج التي يقدمها يهدف إلى تمكين المنشآت الصناعية ومساعدتها على التوسع ودخول أسواق جديدة، وزيادة تنافسيتها من خلال تخفيض الكلف عليها وتوفير المزيد من فرص العمل، إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وبما يتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

يشار إلى أن صندوق دعم وتطوير الصناعة يشرف على تنفيذ أربعة برامج تشمل تحديث المنشآت الصناعية وترويج الصادرات وضمان ائتمان الصادرات بالإضافة إلى الحوافز المبني على المخرجات.

ويستهدف الصندوق الذي عملت الحكومة على تخصيص 30 مليون دينار له سنويا في الموازنة العامة وبإجمالي 90 مليون دينار، خلال السنوات الثلاث (2023 – 2025)، دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

ووقع الصندوق في شهر أيلول ( سبتمبر) الماضي اتفاقيات على شكل منح مالية وضمانات غير مستردة مع 222 طلبا مقدما من شركات صناعية بقيمة 12.2 مليون دينار.

الاتفاقيات التي وقعها الصندوق مع الشركات الصناعية في مقر غرفة صناعة الأردن، جاءت ضمن ثلاثة برامج تابعة للصندوق، وهي: تحديث المنشآت الصناعية وترويج الصادرات وضمان ائتمان الصادرات.

يشار، إلى أن قيمة المنح المالية ضمن برنامح تحديث الصناعة، تصل إلى 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة، وبنسبة تمويل (50-70 %) من إجمالي كلفة خطة التطوير، علما بأن هذا البرنامج، ينفذ من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

أما البرنامج الثاني المتعلق بترويج الصادرات، الذي ينفذ من قبل شركة بيت التصدير (JE)، فيقدم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70 %) من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.

أما البرنامج الثالث، الذي يشمل ضمان ائتمان الصادرات، الذي تنفذه الشركة الأردنية لضمان القروض، فيقدم دعما ماليا للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة.







