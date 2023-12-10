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إستراتيجية النقل: ضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات

12/10/2023 2:37:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان– شددت مسودة الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل (2023 – 2027) على أهمية اتخاذ القرار المتعلق بزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات الأردنية بأسرع وقت ممكن بهدف تطوير وتجهيز الدراسات اللازمة وتجهيز مشروع التوسعة قبل الوصول إلى السعة الاستيعابية القصوى المتوقعة في عام 2030.
واقترحت المسودة التي حصلت "الغد" على نسخة منها فيما يتعلق بالنقل الجوي ولزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات من خلال المفاضلة بين خيارين: تمويل مشروع توسيع مطار الملكة علياء الدولي، أو تمويل مشروع تطوير مطار عمان المدني/ ماركا وزيادة طاقته الاستيعابية.
وأشارت المسودة إلى أن أبرز التحديات أمام النقل الجوي عدم الاستقرار السياسي في دول الجوار وتذبذب أسعار الوقود وعدم توفر مصادر بديلة للطاقة وانخفاض الطلب الاستثماري على مشاريع النقل الجوي لارتفاع كلف الاستثمار والمنافسة الإقليمية العالية في مجال النقل الجوي ومحدودية قدرة الشركات الوطنية.
ومن أبرز التحديات أيضا وجود سوق خارجي لفرص عمل جاذبة للكفاءات، والأمراض السارية والمعدية، والانبعاثات والضجيج، وعدم توفر التخصصات الفنية المؤهلة في السوق المحلي، وعدم توفر التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالنقل الجوي، فضلا عن حالة الطرق المحيطة بمطار عمان المدني، والحاجة إلى حلول مرورية.
وقدمت المسودة توصيات وحلولا مقترحة للتحديات تمثلت في عقد دراسة لتقييم الطلب والعرض لخدمات المطارات للأربعين سنة القادمة، ودراسة زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات كمشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن التوصيات دراسة إمكانية الوصول البري إلى مطار الملكة علياء الدولي، على أن تغطي الدراسة كيفية تحسين الوصول إلى المطار عبر إنشاء طريق دائري أو عبر تحسين خدمات الحافلات.
واقترحت عطاء لتحديث المخطط العام لتطوير مطار الملك حسين الدولي في العقبة، وعقد دراسة تتعلق بكمية العرض والطلب لخدمات الشحن الجوي ومشروع إعادة تأهيل النقطة الأمنية للأرصاد الجوية بمطار الملكة علياء الدولي.
وأشارت إلى أهمية استبدال أجهزة الأشعة السينية بمركز التسهيلات الملاحية وتحديث وتطوير الأجهزة الملاحية في المحطات والمطارات وعقد مراجعة لدراسة تدابير ترخيص الخدمات الجوية، بهدف تحسين خدمات الركاب.
وبلغ عدد شركات الطيران الأردنية المرخصة مع نهاية عام 2020 (3) شركات للنقل الجوي المنتظم وشركة واحدة للنقل الجوي غير المنتظم (العارض) وشركة واحدة للطيران الخاص (رجال أعمال) بحسب المسودة.
وتعتبر شركة الملكية الأردنية والتي تأسست عام 1963 الناقل الوطني، وقد تمت خصخصتها في العام 2007، ومع ذلك فإن معظمها ما زال مملوكا من قبل الحكومة الأردنية ويبلغ عدد الطائرات المسجلة باسم الملكية الأردنية وحتى نهاية العام 2020 (25) طائرة، فيما يصل عدد الطائرات المسجلة في سجل الطيران المدني الأردني إلى 85 طائرة، وفق المسودة.
ويعد النقل الجوي أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني وأداة من الأدوات الإستراتيجية لدعم النمو الاقتصادي والاستثماري، حيث يلعب النقل الجوي في الأردن دورا مهما من خلال المساهمة في تنمية حركة التجارة البينية وفي تنمية قطاع السياحة وبالتالي التنمية الاقتصادية.
ويعتبر مطار الملكة علياء الدولي البوابة الرئيسة لحركة النقل الجوي في الأردن الذي تم افتتاحه سنة 1983 وبسعة مبدئية تصل إلى 3.5 مليون مسافر، ومن ثم تم تأهيله وتوسعته وتشغيله من قبل شركة مجموعة المطار الدولي لتصل الطاقة الاستيعابية في المرحلة الاولى إلى 9 ملايين مسافر، ومن المتوقع الوصول إلى الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار بحلول العام 2030، والتي تصل إلى حوالي 12 مليون مسافر.
وارتفع عدد المسافرين جواً في مطار الملكة علياء الدولي بمعدل متوسط 6 ٪، سنوياً منذ العام 2009 ليصل إلى 8.9 مليون في العام 2019، إلا أن حركة الطائرات لم تزد إلا بنسبة 5 ٪ في السنة لتصل إلى حوالي 80.000 في العام 2019،
وكانت النتيجة زيادة متوسط عدد الركاب لكل طائرة من 86 إلى 112، ولهذا ونظرا للزيادة البطيئة في حركة الطائرات سنويًا، فإنه من المستبعد حدوث مشاكل في سعة المدرج في المستقبل القريب".
ويستغرق العثور على موقع لمطار جديد وتطويره أكثر من تسع سنوات، لذا فإن الأولوية هي اللجوء إلى الخيارات البديلة المتاحة حاليا وتلك الخيارات هي استغلال المحطات والممرات الحالية أو تحويل الطلب من مطار الملكة علياء إلى مطار عمان المدني (مطار ماركا) أو مطار الملك حسين- العقبة. حسب المسودة.
أما مطار عمان المدني/ماركا فيعتبر أول مطار في الأردن، حيث تم إنشاؤه سنة 1950 وبطاقة استيعابية تصل إلى مليون مسافر سنويا، حيث تتم إدارته وتشغيله من قبل شركة المطارات الأردنية، وبلغ عدد المسافرين خلال العام 2019 حوالي 11.4 ألف مسافر.
أما مطار الملك الحسين الدولي/العقبة الذي تم إنشاؤه سنة 1972 وبطاقة استيعابية تصل إلى مليون مسافر سنويا، حيث تقوم شركة العقبة للمطارات بإدارته وتشغيله وبإشراف شركة تطوير العقبة وقد تم إعلان المطار مطارا مفتوحا بلا قيود منذ العام 2003، وبلغ عدد المسافرين خلال العام 2019 حوالي (293,549) مسافرا.

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