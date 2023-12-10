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كيف يمكن للدبلوماسية الاقتصادية استقطاب الاستثمارات؟

12/10/2023 2:37:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة






عمان- في الوقت الذي تحظى به الدبلوماسية الأردنية باحترام وتقدير كبيرين على الساحتين العربية والدولية، يرى خبراء اقتصاديون أنه يمكن استثمار الدبلوماسية الاقتصادية وتسخيرها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى ترويج الأردن سياحيا على مستوى العالم.
وأكد هؤلاء الخبراء لـ"الغد"، أنه يمكن لوزارة الخارجية، ومن خلال دبلوماسييها حول العالم، أن تكون ذراعا ترويجية لعرض الفرص الاستثمارية والاقتصادية والمشاريع الكبرى التي يزخر بها الأردن، إضافة إلى إبراز المواقع السياحية التراثية والتاريخة في الأردن لترويجها على خريطة السياحة العالمية.
وبغية تعزيز حضور الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية على الساحة الدولية ولتمكينها من أن تكون أكثر فعالية في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى المملكة، دعا الخبراء إلى ضرورة وجود ملحق اقتصادي للسفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية، خاصة في الدول ذات الثقل الاقتصادي والتي تربطنا بها علاقات تجارية، إضافة الى عقد شراكات بين وزارات الخارجية والاستثمار والسياحة.
وكان ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، أكد على هامش زيارته الأخيرة إلى وزارة الخارجية، أهمية دور البعثات الدبلوماسية على المستوى الاقتصادي عبر تكثيف العمل لجلب الاستثمارات، وترويج السياحة بالأردن التي تراجعت بسبب تداعيات الحرب على غزة.
وزير الاستثمار السابق مهند شحادة، أكد أنه يمكن لوزارة الخارجية، ومن خلال دبلوماسييها حول العالم، أن تكون ذراعا ترويجية لعرض الفرص الاستثمارية والاقتصادية والمشاريع الكبرى التي يزخر بها الأردن، وحملها إلى الجهات الاستثمارية والتجارية في مختلف الدول التي تنشط بها الدبلوماسية الأردنية.
وأوضح شحادة لـ"الغد"، أن الاستفادة من الدبلوماسية الاقتصادية وتسخيرها لترويج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، تتطلب اتخاذ عدة خطوات عملية، في مقدمتها عقد شراكات وآليات عمل بين وزارتي الخارجية والاستثمار لتحديد الفرص والقطاعات الاستثمارية التي يمكن ترويجها وتقديم صورة كاملة حولها وحول العوائد الممكنة.
ويضاف إلى ذلك، بحسب شحادة، أهمية التوجه إلى تفعيل وجود ملحق اقتصادي للسفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية، خاصة في الدول ذات الثقل الاقتصادي والتي تربطنا بها علاقات تجارية، كالولايات المتحدة والصين والهند والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها.
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية، نمت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق الأردنية بشكل كبير خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بعد إجراء الحكومة مجموعة من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في المملكة، وفي مقدمتها قانون البيئة الاسثتمارية الجديدة.
وارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة
34 %، ليصل الى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل، أهمية البناء على قوة الدبلوماسية السياسية الأردنية ومكانة الملك عبدالله الثاني عالميا، والتوسع في الدبلوماسية الاقتصادية من أجل اجتذاب الاستثمارات الكبرى وتعزيز حركة السياحة الوافدة إلى المملكة.
وبين عقل، أن هناك مزايا عدة للاستثمار في الأردن كالاستقرار السياسي والأمني، وتوفر المناخ التشريعي والقانوني اللازم للاستثمار، إضافة إلى قدرة الوصول للتسهيلات الائتمانية، إلى جانب العوائد المجزية للمستثمرين، وتوفر العمالة المدربة والمؤهلة والبنية التحتية، حيث يمكن لكل هذه المزايا أن تلعب دورا في استقطاب المستثمرين.
وشدد عقل على أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية ضرورة وطنية لمساعدة الاقتصاد الأردني على الخروج من أزماته، حيث تكمن أهمية تدفق الاستثمارات في تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، إلى جانب مساهمته في حل مشكلة البطالة وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة، داعيا في هذا السياق إلى وجوب أن يتم العمل على تعيين ملحق اقتصادي في عدد من البعثات الدبلوماسية الأردنية، لتسريع الجهود الوطنية في زيادة النشاط الاستثماري في المملكة.
وفي ما يتعلق بالترويج للسياحة من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، أوضح عقل أن النشاط السياحي الوافد إلى الأردن خلال السنوات الماضية سجل قفزات هائلة، حيث بات حضور الأردن على خريطة السياحة العالمية ملموسا، مؤكدا أن بعثاتنا الدبلوماسية مطالبة ببذل جهد أكبر لإيضاح استقرار الوضع الأمني في الأردن لضمان استدامة عدم تأثر النشاط السياحي بالظروف السائدة في المنطقة.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع الدخل السياحي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بما نسبته 37.7 %، لتبلغ قيمته 4.125 مليار دينار.
إلى ذلك، اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري، أن قطاعي الاستثمارات والسياحة يعدان بمثابة "الحصان الرابح" لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني والنهوض بمؤشراته، حيث إن زيادة حجم الاستثمارات تضمن خلق المزيد من فرص العمل، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات، وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي، كما أن السياحة باتت مؤخرا عصبا رئيسيا للاقتصاد الوطني مع تزايد أعداد السياح الوافدين إلى المملكة، ما يسهم في زيادة الدخل السياحي الذي يصب في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى ما سبق، أكد الحموري أن الدبلوماسية الأردنية يمكن لها أن تلعب دورا بالغ الأهمية في زيادة حجم الاستفادة من قطاعي الاستثمارات والسياحة، من خلال التواصل مع الجهات والمؤسسات المهتمة بهذين القطاعين وتنظيم فعاليات وأنشطة لترويج مزايا الاستثمار في الأردن، وإبراز صورة الأردن السياحية.

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