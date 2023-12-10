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ستينسون وكيفن ينافسان على لقب بطولة السعودية للجولف

12/10/2023 2:36:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - سيتصدر نجما لايف جولف هنريك ستينسون وكيفن نا الملعب خلال منافسات بطولة السعودية المفتوحة للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة خلال الفترة من 14 و 17 الشهر الحالي.
وتشهد هذه الجولة هدفا مزدوجا بينما يتطلع الابطال إلى لقب بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة سيتم تأكيد تصنيفات وسام الاستحقاق للجولة الآسيوية في نهاية البطولة حيث سيحصل افضل 65 لاعبا في الترتيب النهائي على فرصة التأهل إلى الموسم المقبل 2024 .
ويتصدر الأمريكي آندي أولجيتري تصنيفات وسام الاستحقاق متقدما على ميغيل تابوينا قبل نهاية الموسم وسيتم تأكيده كبطل فاز في الرياض ويتأهل إلى دوري المحترفين العام 2024 .
والتزاما بقواعد اللعبة دعت شركة جولف السعودية، لاعبي الجولف الواعدين من كل من المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنافسة جنبًا إلى جنب مع بعض أفضل لاعبي الجولف في العالم.
وسينضم إلى جانب المحترفين السعوديين سعود الشريف وعثمان الملا وفيصل سلهب عددا من اللاعبين الهواه منهم خالد وليد عطية وعلي السخة، بينما تم توجيه 12 دعوة أخرى للمحترفين والهواة من المغرب والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر.
ومع استمرار بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في التركيز على# كسر_المستحيل سيكون لاعب الجولف المصنف رقم واحد في العالم، الإنجليزي كيب بوبيرت، جنبا إلى جنب مع نجوم LIV Golf و الجولة الاسيوية.

وبهذه المناسبة قال ستينسون: "أتطلع بشدة للعب في بطولة السعودية المفتوحة، بعد صعودها إلى الجولة الآسيوية، ستكون زيارتي الأولى للعاصمة الرياض ونادي الرياض للجولف وأنا أتطلع إلى رؤية ملعب الجولف والاستمتاع به أمام الجماهير وكذلك اللعب ضد أفضل لاعبي الجولة الآسيوية في نهائي الموسم وهي الطريقة المثالية لإنهاء العام 2023 وأنا مصمم على الفوز بالكأس".

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