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أنشيلوتي يشيد بفريقه رغم التعادل.. ومودريتش يعبر عن غضبه

12/10/2023 2:36:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، رضاه عن التعادل 1-1 مع ريال بيتيس أول من أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني، في معقل الأخير "بينتو فيامارين".
وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كانت مباراة جيدة من الطرفين، والنتيجة عادلة.. استقبلنا هدفا بعد فقدان الكرة، عندما كنا في أفضل حالاتنا.. لكن ريال بيتيس لم يستحق الخسارة، لقد لعبوا بشكل جيد، مثلنا".
وعما إذا كان نجم ريال مدريد، لوكا مودريتش، غير راض عن تغييره في اللقاء، أجاب: "لا أعرف".
وبحسب صحيفة "آس"، فإن مودريتش لم يتردد في إخفاء غضبه من هذا التبديل، حيث ألقى زجاجة المياه التي أعطاها له أحد أفراد الجهاز الفني، ثم ركل حاوية الزجاجات بقدمه.
يذكر أن مودريتش عاد من إصابة طفيفة، حرمته من التواجد في آخر مباراتين مع ريال مدريد، وبالتالي تغيير أنشيلوتي للنجم الكرواتي، كان من أجل إراحته.
وبشأن حراسة مرمى الميرينجي، قال أنشيلوتي: "لونين قدم أداءً جيدًا، وأظهر ثقةً وأمانًا.. سنرى في المباراة المقبلة من سيحرس المرمى".
وأردف: "في بعض الأحيان، لا تسير الأمور كما يريد الشخص.. أعتقد أنها كانت مباراة متكاملة، مع نجاحات وأخطاء.. هذا ما حدث، علينا أن نرضى بالنتيجة هذه، وديناميكية الفريق جيدة، الشيء السيئ الذي حدث، هو أن رويبال سجل هدفًا رائعًا وأدى إلى التعادل.. أنا راضٍ، لا يمكن دائمًا أن يكون كل شيء على ما يرام".
وأتم أنشيلوتي: "هدف بيتيس جاء من تسديدة رائعة، وكان هدفًا عظيمًا. إنها نقطة جيدة، هل تريدونني أن أقول إنني حزين أو غاضب؟ لست كذلك.. أنا سعيد".
من جهته، قال النمساوي ديفيد ألابا عقب التعادل، إن النادي الملكي حصد "نقطة مهمة للغاية"، وقال: "أعتقد أنها نتيجة طيبة، لأن هذا الملعب صعب".
وأضاف "هذه نقطة مهمة، ومع ذلك فمن الطبيعي أن نشعر بقليل من الحزن، لكننا سنواصل الصراع".
وبخصوص مباراته رقم 100 بقميص الملكي، قال "أنا سعيد جدا. سيروقني أن أستمر في التطور ولعب 100 مباراة أخرى، كوني لاعبا في ريال مدريد مهم بالنسبة إلي. أنا سعيد في النادي".
وحول جودة ريال دفاعيا هذا الموسم، إذ لم يتلق سوى 10 أهداف في 16 جولة لعبت هذا الموسم، قال: "نحن أقوياء في الخلف. نعمل معا بقوة، لكننا نعرف أن الموسم سيكون طويلا، ولهذا علينا الاستمرار على نفس المنوال".
في الناحية المقابلة، أكد مدرب ريال بيتيس، التشيلي مانويل بيليجريني، أن فريقه "أعطى انطباعا" بأنه كان أقرب إلى حصد النقاط الثلاث.
وقال المدرب التشيلي: "الفريقان راهنا منذ البداية على الأداء الجيد، والسعي للتسجيل. إنني سعيد لـ52 ألف مشجع"، معتبرا أن "الفرص التي كانت أكثر وضوحا" أتيحت لريال بيتيس وبينها تسديدة إيسكو في القائم في نهاية المباراة.
وأبرز بيليجريني الهدف الذي سجله إيتور رويبال ليحقق ريال بيتيس التعادل، مشيرا إلى أن اللاعب الذي سجله "يجتهد كثيرا في المباريات والتدريبات وسجل هدفا عظيما".
وقال مدرب بيتيس: "رودريجو لاعب كبير، أعتقد أنه جعلنا نعاني في أول 15 مباراة، لكنه لم يشكل أي خطورة بعد ذلك"، مشيرا إلى أن الفريق الخصم "لم يستحق حصد نقطة".
وحول إيسكو ألاركون، أوضح أنه "مهم للغاية لأنه يتحلى بالمهارة والشخصية وتكريس الجهد. يخوض المباريات بشكل رائع"، معربا عن سعادته الشديدة لانضمامه إلى بيتيس.
أما إيسكو لاعب ريال مدريد السابق، فيرى أن التعادل يبدو منصفا، وقال: "بعد رؤية نهاية المباراة واقترابنا من تسجيل الهدف الثاني، يبدو الأمر مقبولًا. ندرك الفريق الذي واجهناه والفرص التي أتيحت لهم. التعادل منصف".
وأضاف عن دعم الجمهور للفريق، قائلا: "يحملونا على أكتافهم في كل مباراة، لقد جعلنا من ملعبنا حصنًا، نأمل أن نستمر بهذا الشكل، إذا أردنا تحقيق هدفنا علينا أن نواصل هكذا ونحسن أداءنا خارج ملعبنا".
وعن أداء الحكم سوتو جرادو، أوضح: "في هذه الأيام يتحدث الناس كثيرًا عن الحكام، نحن جميعًا نشكو كثيرًا، لا يعجبني ما تتجه إليه كرة القدم، مع البرامج المخصصة للحديث عن أداء الحكام".
وزاد: "كرة قدم جميلة جدًا ولا يمكننا أن نضيع الوقت في الحديث عما إذا كان الحكم يحكم بشكل صحيح أم خاطئ، الآن مع الكاميرات وتقنية VAR، يتم مساعدة الحكام بشكل أكبر، ما علينا فعله هو التركيز على لعب كرة القدم". -(وكالات)

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