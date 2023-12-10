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إنزاجي يثني على لاعبيه بعد تخطي أودينيزي

12/10/2023 2:36:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - اعترف سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، بأنه كان خائفا من لقاء أودينيزي، الذي انتهى بفوز النيراتزوري 4-0 أول من أمس، في إطار الجولة 15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وقال إنزاجي، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "لقد كانت أهدافا جميلة جدا، وقام اللاعبون بعمل جيد.. كنت خائفا من هذه المباراة، حيث رأيتهم يفوزون هنا (سان سيرو) قبل 3 أسابيع على ميلان (1-0)".
وأضاف: "إنهم قريبون من قاع الجدول في الوقت الحالي، لكن لديهم جودة أفضل مما قد يوحي به تراجع ترتيبهم. كان من الممكن أن يكون الأمر خطيرا بالهجمات المرتدة، لكن اللاعبين حافظوا على الموقف الصحيح والكثافة، من البداية للنهاية".
وتابع: "يجب التركيز على أنفسنا، وليس على ما يحدث في أي مكان آخر. لقد اعتدنا اللعب بعد يوفنتوس.. لحسن الحظ، هذا الفريق عمل بجد وحماس كبير منذ الصيف".
وحول إمكانية اللعب بديفيد فراتيسي كظهير أيمن، أجاب: "لا، لم يكن هذا خيارا".
وواصل إنزاجي: "كوادرادو يعاني من مشكلة في الأوتار، ولا يلعب 90 دقيقة.. لكن لحسن الحظ، لدي ماتيو دارميان الذي بدأ كظهير أيمن، ثم انتقل لليسار، وفي النهاية لعب كقلب دفاع.. لاعب مثل دارميان يعد ثروة لأي مدرب".
من جانبه، أشاد لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، بمدربه إنزاجي، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "بالتأكيد نحن فريق رائع، لقد عملنا بجد كل يوم، ويمكنك رؤية تأثير المدرب ونحن نلعب بأفكاره".
وأضاف: "ليس من السهل اللعب بعد فوز يوفنتوس، لكن كان من المهم الرد، الآن يجب الاستمرار على هذا المنوال، وإنزاجي له الفضل في تألقنا".
وتابع: "نضغط بقوة وهذا يسمح لنا باستعادة الكرة بسرعة وخلق فرص عدة، للتسجيل وإبقاء الخصم في المنطقة الخلفية، كان الشوط الأول قويا جدا ونحن سعداء، عملنا بشكل جيد مع المدرب لمدة 3 سنوات، ونستمر في التحسن والتطور وإظهار أننا نستحق أن نكون بهذا المستوى".
وحول تسجيل 14 هدفا في الكالتشيو هذا الموسم، علق: "أنا فخور جدا، وأعمل بجد لمساعدة زملائي".
وعن تجديد عقده، أوضح: "الشيء المهم هو التركيز، وكيل أعمالي وعائلتي يعتنون بالأمر وأشعر بالراحة، وأتمنى الوصول لاتفاق قريب". -(وكالات)

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