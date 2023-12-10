الحسين يواصل الانتصارات.. هدف أوليفيرا الأجمل .. والزعبي يقترب من معادلة رقم العمايرة

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

عمان- واصل فريق الحسين إربد عزف نغمة الانتصارات وتسجيل الفوز الثامن على التوالي في دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، ليقترب من إنهاء مرحلة الذهاب بسجل مميز على جميع الأصعدة، باعتباره الأقوى هجوما ودفاعا أيضا.

وأسفرت نتائج الجولة التاسعة عن فوز الحسين إربد على مغير السرحان (2-0)، وتفوق الوحدات على معان (1-0)، وتعادل شباب الأردن مع الجليل (2-2)، وتعادل الفيصلي وسحاب (1-1)، وتغلب الأهلي على السلط (1-0)، وتجاوز الرمثا نظيره شباب العقبة (2-0).

وتستعرض "الغد" أبرز مشاهد الجولة التاسعة من دوري المحترفين، والتي شهدت تسجيل 12 هدفا، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة في البطولة إلى 121 هدفا في 50 مباراة، بمعدل 2.24 هدف في المباراة الواحدة.









ثبات في القمة

بقي فريق الحسين إربد متربعا على قمة الدوري مسجلا انتصارا جديدا، رغم غياب مدربه البرتغالي جواو موتة عن الفريق بداعي تواجده في البرازيل للمشاركة في دورة تدريبية.

الجميل في فوز الحسين الصعب، أنه جاء بأقدام محترفيه فرناندو ناثان وعبد العزيز نداي، ما يؤكد القيمة الفنية المضافة لدى اللاعبين الأجانب بعكس غالبية الفرق التي لم تستفد كثيرا من المحترفين الأجانب.

وحقق الوحدات فوزا صعبا على معان بهدف مهاجمه العاجي سيدريك هنري، مع عدم وصوله لمرحلة الإقناع قبل استكمال مشواره الآسيوي اليوم أمام الكويت الكويتي.

الفيصلي بقي ثالث الترتيب رغم تعثره أمام سحاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في مباراة مثيرة شهدت فرصا عديدة لـ"الأزرق" الذي عانده الحظ من جهة، وقابله تألق الحارس وليد عصام في الذود عن مرماه من جهة أخرى.

واستعاد الرمثا مكانه في المربع الذهبي بفوزه على ضيفه شباب العقبة، الذي لعب منقوصا للعدد من منتصف الشوط الأول بسبب طرد لاعبه يزن شوكت، مع استمرار تألق "غزلان الشمال" في قيادة الفريق للنتائج الإيجابية رغم الظروف الصعبة.

وسجل الأهلي فوزا مستحقا خارج الديار على السلط بهدف مهاجمه خالد الدردور من ركلة ثابتة، ليحقق الفوز الثاني له في البطولة، ويبتعد عن المركز الأخير للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وشهدت المباراة المثيرة بين شباب الأردن والجليل والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، تألق النجم الواعد في صفوف "أسود غمدان" أحمد صبرة، بتسجيله هدفين مميزين، ومحاولته تسجيل "الهاتريك" بأكثر من مناسبة من دون أن ينجح بذلك.

شذرات وكواليس

- ارتفاع عدد البطاقات الحمراء في الجولة الحالية إلى 11 بطاقة، بعد حصول لاعب الرمثا محمد وائل الزعبي، ولاعب شباب العقبة يزن شوكت على بطاقة لكل منهما، فيما حصل بأوقات سابقة عليها كل من: محمد فال (معان)، زيد جابر وعصام سميري (السلط)، ماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، سيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).

- يقترب حارس مرمى فريق الحسين إربد عبد الله الزعبي، من معادلة رقم حارس مرمى فريق الفيصلي سابقا لؤي العمايرة، من خلال المحافظة على شباكه بعدم تلقيه أي هدف خلال 8 مباريات بدوري المحترفين الحالي، حيث إن العمايرة سجل أطول سلسلة "كلين شيت" بتاريخ الدوري في القرن الحالي بواقع 9 مباريات من دون تلقيه أي هدف.









- سجل الحسين إربد فوزه الثاني عشر على التوالي ببطولة الدوري منذ الموسم الماضي، حيث إن الجولات الأربع الأخيرة في الموسم الماضي، حقق فيها الفوز، مقابل فوزه في أول 8 مباريات له هذا الموسم، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود مباراة مؤجلة له أمام الوحدات.

- أحرز المهاجم الغاني لفريق الجليل صامويل أوليفيرا أجمل أهداف البطولة في مرمى شباب الأردن، بعد أن استغل خطأ الحارس أحمد جعيدي، واستلم الكرة من منتصف الملعب، وسددها ملتفة هابطة في المرمى هدف اعتبرته الجماهير، الأجمل في الدوري حتى الآن.

- استمر الحضور الجماهيري المتواضع بدوري المحترفين مع حصول زيادة بسيطة مقارنة بالجولات الماضية، حيث تابع المباريات الست 1449 مشجعا، وكانت موقعة الفيصلي وسحاب الأكثر متابعة بواقع 659 مشجعا.

- سجل فريقا الفيصلي وشباب الأردن نتيجة التعادل للمرة الأولى خلال الجولة الحالية، ليبقى الحسين إربد الفريق الوحيد الذي لم يتعادل حتى الآن في أي مباراة.

- تدخل الحكم الرابع في مواجهة الرمثا وشباب العقبة موسى اللحام، وطلب من حكم الساحة محمد عرفة تغيير البطاقة الصفراء إلى حمراء بوجه لاعب العقبة يزن شوكت، وهو ما حصل لاحقا بسبب قرب الحكم الرابع من حالة "الاحتكاك الخشن"، في مشهد قل حدوثه بالملاعب المحلية بتغيير لون البطاقة رغم عدم وجود تقنية الفيديو.

- قام لاعبو الفيصلي برفع لافتة دعم لزميلهم أمين الشناينة قبل انطلاق مواجهة سحاب، بعد إصابته الخطيرة في مباراة الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا، وابتعاده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

- شهدت نهاية مباراة الفيصلي وسحاب غضب جماهير الفيصلي على اللاعبين، نتيجة فقدان نقطتين مهمتين في سباقه على لقب الدوري، فيما اعترضت الجماهير أيضا على القرارات التحكيمية التي اعتبرتها ظالمة بحق فريقها الذي كان يستحق ركلة جزاء، وإلغاء هدف شرعي من وجهة نظرها.

- تابع المدير الإداري لفريق الحسين أسامة طلال ومساعد المدرب البرتغالي ماركو أنطونيو، لقاء الفيصلي وسحاب من المدرجات، لرصد منافسهم المقبل في البطولة فريق الفيصلي، في قمة الجولة العاشرة.

صدارة الهدافين

تشارك لاعب الوحدات سيدريك هنري ولاعب سحاب أحمد أبو كبير، صدارة الهدافين مع نهاية الجولة التاسعة برصيد 5 أهداف لكل منهما، تشارك 4 لاعبين وصافة الهدافين برصيد 4 أهداف، وهم: إبراهيم الرواد (معان)، محمود مرضي (الحسين)، خالد زكريا (الفيصلي)، خالد الدردور (الأهلي)، وسجل لاعب واحد 3 أهداف وهو حمزة الدردور (الحسين)، وسجل أكثر من لاعب هدفين وهم: مصعب اللحام، فرناندو ناثان وعبد الجليل أجاغون (الحسين)، مهند أبو طه (الوحدات)، أمين الشناينة ورزق بني هاني (الفيصلي)، عز الدين أبو عاقولة، أحمد السلمان، بشار ذيابات ومحمد وائل الزعبي (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، سامر خانكان (مغير السرحان)، أحمد العيساوي (سحاب)، خالد الدردور (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، أحمد صبرة وفضل هيكل (شباب الأردن)، عدي القرا (السلط)، غيث المدادحة (شباب العقبة)، عبد الملك مفتاحي (معان).

وسجل هدفا واحدا كل من: عبد العزيز نداي، عبد الله نصيب "ديارا"، وسيم ريالات، سيف درويش، منذر أبو عمارة وسعد الروسان (الحسين)، مجد الزعبي، هاشم الخالدي، بشار ذيابات والهادي سالم (الرمثا)، حسام أبو الذهب، حاتم الروشدي، أحمد أبو شعيرة، عارف الحاج، نزار الرشدان، مهند خير الله ومحمد العكش (الفيصلي)، أحمد سريوة، أنس العوضات ومحمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، عيسى السباح، قصي دواهدة، أحمد أبو حلاوة، كريستيان فارجاس، فرج عيد، عمر سريوة وأنس أبو طعيمة (شباب العقبة)، خالد الردايدة وحمزة الصيفي (سحاب)، حربي أحمد، أمية المعايطة وضرار بن سعد الله (معان)، أسعد العزام، صامويل أوليفيرا ومحمد العدوان (الجليل)، معتز عبيدات، زيد أبو الريش، قصي طنوس، سائد الخزاعلة وصهيب أبو هشهش (مغير السرحان)، البشير سيدي وفيفيان كوا آسي (الأهلي)، سيف الدين البشابشة، عبد الله ذيب ومحمد الزعيرات (السلط)، حمزة النعيم ومحمد طه (شباب الأردن)، و5 أهداف ذاتية عبر لاعب الفيصلي نزار الرشدان وآخر من زميله سالم العجالين، ولاعب الوحدات يوسف أبو الجزر، ولاعب الأهلي علي حجبي وآخر من زميله يزن الغرابلة.

مباريات الجولة العاشرة

الأربعاء: مغير السرحان × شباب الأردن 16:00 (ستاد الأمير محمد).

الخميس: معان × شباب العقبة 16:00 (ستاد الأمير محمد).

الفيصلي × الحسين إربد 18:30 (ستاد عمان).

الجمعة: الجليل × السلط 16:00 (ستاد الحسن).

سحاب × الوحدات 18:30 (ستاد عمان).

السبت: الأهلي × الرمثا 16:00 (ستاد البترا).







