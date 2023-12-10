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اعتماد القائمة الأولية للمنتخب الوطني المشارك في النهائيات الآسيوية

12/10/2023 2:36:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – ينتظر أن يكون اتحاد كرة القدم، أرسل القائمة الأولية للمنتخب الوطني المشارك في منافسات نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، المقررة في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين.
وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم غد، موعدا نهائيا من أجل تقديم القائمة الأولية لكل المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة، ويجب أن تتضمن هذه القائمة ما لا يقل عن 18 لاعبا ولا تزيد على 50 لاعبا، وتواجد ما لا يقل عن 4 حراس مرمى في القائمة الأولية.
أما القائمة النهائية بحسب المادة 26 فقرة 7 من لائحة البطولة، فيجب أن تتضمن 23 لاعبا كحد أقصى و18 كحد أدنى، ويجب أن تتضمن 3 حراس مرمى، وتقدم للاتحاد الآسيوي قبل 10 أيام من موعد البطولة.
كما يجب أن تشمل القائمة النهائية جميع لاعبيها المسجلين في القائمة الأولية التي سيتم رفعها، ويجوز تغيير أي لاعب مصاب قبل 6 ساعات فقط من بداية أول مباراة في البطولة، بشرط تواجده في القائمة الأولية مع تقديم كل المستندات التي تبين إصابته وتفاصيلها، كما تنص لائحة البطولة على أن التشكيلة الأساسية يجب تقديمها قبل 90 دقيقة من بداية كل مباراة للمراقب المعني بالمواجهة، ويجب أن تضم 11 لاعبا أساسيا، إضافة إلى اختيار 12 لاعبا بديلا في دكة الاحتياط.
ويلعب المنتخب الوطني في منافسات المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات: كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، وسيواجه النشامى نظيره المنتخب الماليزي يوم 15 من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وذلك عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الأردن على ستاد الجنوب.
ويستكمل "النشامى"، مشواره في مشاركته الخامسة في النهائيات، بلقاء منتخب كوريا الجنوبية يوم 20 من الشهر نفسه، عند الساعة الثانية والنصف عصرا وعلى ستاد الثمامة، فيما يختتم المنتخب الوطني مشواره في الدور الأول بمواجهة البحرين بالتوقيت نفسه وذلك على ستاد خليفة الدولي يوم 25 من الشهر ذاته.
وحسب المعلومات الواردة من مقر الاتحاد، سيعلن عموتة قائمة منتخب النشامى بعد ختام منافسات مرحلة الذهاب من دوري المحترفين يوم الحادي والعشرين من الشهر الحالي، والدخول في التجمع تحضيرا للبطولة في اليوم التالي بشرط عدم إقامة المباريات المؤجلة من بطولتي الدوري وكأس الأردن.
وبسبب غياب المدرب عموتة الطويل خارج الأردن، لم يتم حسم عدد من الأمور الفنية، ومنها المباريات المؤجلة، والمباريات الودية للمنتخب قبل النهائيات والموعد النهائي لسفر النشامى لقطر، وسيحدد الاتحاد موعد السفر للعاصمة القطرية الدوحة على ضوء تحديد مواعيد المباريات الودية.
وحسب مصدر مطلع، يفترض أن يغادر المنتخب الوطني مطلع شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وقبل أيام من انطلاق البطولة، وذلك لغايات التأقلم على الأجواء في البلد المستضيف وخوض المباريات الودية الاستعدادية على الملاعب القطرية.
وكان المدير الإداري للمنتخب محمد منكو، شارك قبل فترة، في ورشة العمل الخاصة بالبطولة والتي أقيمت بالدوحة بالتعاون بين الاتحاد الآسيوي واللجنة المحلية المنظمة، وعملت ورشة العمل على تعريف المشاركين بالعناصر الأساسية للتنظيم والإدارة إلى جانب تسليط الضوء على شؤون العمليات، وما يمكن توقعه خلال البطولة.
كما اطلعت الاتحادات الوطنية على أحدث التطورات، منها ما يتعلق باستعدادات منتخباتهم والإقامة في قطر، حيث ستصبح قطر أول دولة تستضيف للمرة الثالثة أهم بطولات قارة آسيا على صعيد المنتخبات الوطنية.

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