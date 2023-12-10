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صعوبات متباينة في تسويق لاعب السلة الأردني بالمنطقة العربية

12/10/2023 2:36:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – يرى وكيل اللاعبين الوحيد المعتمد في الأردن، غيث النجار، أن تسويق المدربين واللاعبين بين أندية كرة السلة محليا وعربيا ودوليا، يختلف عن التسويق التقليدي في باقي الألعاب الفردية والجماعية، لافتا، إلى أن التعليمات الصارمة التي تفرضها لوائح الاتحاد الدولي "فيبا" على وكلاء اللاعبين، تضفي رونقا خاصا عليها وتضبط عملها الاحترافي.
غيث النجار (70 عاما)، الحاصل على رخصة وكالة اللاعبين من الاتحاد الدولي "فيبا" قبل نحو 15 عاما، ما يزال الوكيل الوحيد المعتمد للاعبين والمدربين في الأردن حتى يومنا الحالي، حيث يمتلك وكالة نحو 85 لاعبا ومدربا من جميع أنحاء العالم، بينهم 3 مدربين و6 لاعبين أردنيين، وهم: أمين أبو حواس، أشرف الهندي، محمد شاهر، هاشم عباس، سامي بزيع، وخالد أبو عبود.
ويقول النجار في حديثه لـ"الغد": "تسويق اللاعبين والمدربين في كرة السلة لا يحتاج إلى أن تكون لاعبا أو مدربا، بقدر أن تكون ملما بفهم أساسيات كرة السلة ومراكز ومهارات اللاعبين، حيث يحتاج الشخص الساعي لامتلاك رخصة وكالة لاعبين معتمدة إلى صرف نحو 5500 دولار وحفظ لوائح الفيبا كاملة، لتخطي الامتحان الذي يقام في سويسرا".
ويؤكد النجار، أن لوائح "الفيبا" تضمن حفظ حقوق اللاعبين ووكلاء اللاعبين والنادي، بقوله: "إذا ارتكب وكيل اللاعبين مخالفة مع اللاعب أو النادي، فإن الاتحاد الدولي يفرض عليه غرامات وعقوبات رادعة، قد تصل إلى حد تجميد أو سحب الرخصة، وفقا لنوع وطبيعة المخالفة، لذلك لا يضيع حق أي فرد من منظومة اللعبة، وكذلك الأمر في تحصيل الحقوق المالية للاعبين وتوفير سبل الراحة لهم".
ويواجه وكيل اللاعبين غيث النجار، صعوبات متباينة في عملية تسويق اللاعبين والمدربين الأردنيين، حيث يقول في هذا الصدد: "نحن نسوق اللاعبين والمدربين الذين يستحقون ذلك، لكن اللاعبين العرب غير مرغوب فيهم عند أندية دول الخليج، لتفضيل مدربيهم الاستعانة بلاعبين أجانب يساهمون برفع مستوى الفريق والبطولة بشكل عام، باستثناء بعض اللاعبين العرب الذي يضاهون اللاعب الأجنبي المحترف بالعقلية والمهارات".
وفيما يتعلق بملف المدربين، يقول: "نحرص على تسويق المدربين الأردنيين بين أندية الشرق الأوسط، لكننا نواجه صعوبات حول ذلك في ظل وجود منافسة شرسة مع مدربين من سورية ومصر وصربيا وغيرها من الدول، نحن نثق بقدرات مدربينا ونبحث لهم عن الأفضل دائما"، لافتا إلى أن ارتباط غالبية المدربين المحليين بوظائف خاصة وحكومية يدفعهم لتفضيل عروض التدريب المحلية باتخاذها مسارا وظيفيا مساعدا لهم.
ورفض النجار الاتهامات التي تطال وكلاء اللاعبين حول تدخلهم في اختيارات بعض الأندية للاعبين الذين يمتلكون وكالتهم، مشيرا: "مدرب الفريق وإدارة نشاط النادي هي من تختار قائمة احتياجاتها من اللاعبين، والوكيل لا يفرض اسما معينا وإنما يقوم بترشيح نحو 3 لاعبين في مركز اللعب المراد تعزيزه في الفريق"، لافتا أن اختياراتهم في ترشيح الأسماء تراعي العوامل التي تساهم في تألق لاعبين وفشلهم مع فرق أخرى.
وبدأ غيث النجار لعب كرة السلة العام 1968 من بوابة النادي الأرثوذكسي، واستمر مع الفريق حتى العام 1983، ثم انتقل للعب مع النادي الوطني حتى العام 1986، واتجه للتدريب العام 1986 مع النادي الوطني، مرورا بالأرثوذكسي والأهلي والوحدات والأرينا، وعمل مساعدا لمدرب المنتخب الوطني في الدورة الرياضية العربية السابعة العام 1992 في سورية، والتي حل فيها المنتخب الوطني وصيفا آنذاك.
وانتخب عضوا لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة بالفترة من العام 2010 وحتى العام 2013، وتقلد منصب الأمين العام لبعض الأوقات خلال هذه الفترة، ويعد اليوم محاضرا معتمدا لدى مركز إعداد القادة في تأهيل وتصنيف المدربين.
يشار، إلى أن عددا من لاعبي ومدربي كرة السلة الأردنية، سبق وأن طالبوا بضرورة تواجد عدد أكبر من وكلاء اللاعبين، لضمان تسويق أفضل للاعب الأردني.

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