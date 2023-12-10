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مواجهتان في سلة الناشئين .. والجليل يخسر بـالإخفاق

12/10/2023 2:36:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – تستأنف اليوم مباريات دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بإقامة مباراتين في صالة الحسن للشباب بمدينة إربد، حيث يلتقي فريق غزة هاشم مع نظيره شباب بشرى عند الساعة 4 مساء، فيما يلتقي فريقا كفر راكب والأشرفية عند الساعة 5:30 مساء، ضمن إياب المرحلة الأولى عن مباريات المجموعة الثالثة.
وينفرد شباب بشرى في صدارة ترتيب فرق مجموعته الثالثة برصيد 10 نقاط، يليه غزة هاشم ثانيا بـ9 نقاط، ويأتي كفر راكب ثالثا برصيد 6 نقاط، ويتذيل الأشرفية الترتيب برصيد 5 نقاط.
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز الأرثوذكسي على الرياضي بنتيجة (84-38)، في لقاء برز فيه لاعبه الطيب قاسم بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و10 متابعات وتمريرة و2 ستيل و4 بلوك شوت بفاعلية 20، فيما كان ليث ساحلية المسجل الأبرز في اللقاء من جانب لاعبي الأرثوذكسي أيضا بـ23 نقطة مع متابعتين و3 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 19.
وقفز الأرثوذكسي إلى صدارة ترتيب فرق مجموعته الأولى (مؤقتا) برصيد 15 نقطة من 8 مباريات، يليه اتحاد عمان ثانيا بـ14 نقطة من 7 مباريات، واستقر الرياضي ثالثا برصيد 11 نقطة، وحل فريقا نجوم الأردن ونجوم الإنجليزية في المركزين الرابع والخامس تواليا برصيد 9 نقاط لكل فريق، وتذيل نجوم الجبيهة جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.
بدوره، لم يواجه فريق الإنجليزية صعوبات كبيرة في تخطي عقبة فريق نجوم الأرثوذكسي بنتيجة (89-56)، في لقاء برز فيه لاعبه يامن حتر بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 16 نقطة و10 متابعات و5 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة بفاعلية 25، ليعزز الإنجليزية صدارته لجدول ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد 18 نقطة، يليه نجوم الأرثوذكسي ثانيا برصيد 14 نقطة، ثم حل فريقا نجوم اتحاد عمان والأهلي في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد 12 نقطة، ويأتي الجبيهة خامسا بـ9 نقاط، والمقاولون سادسا برصيد 8 نقاط.
إلى ذلك، أعلن اتحاد كرة السلة عن تخسير فريق الجليل لمباراته أمام دير أبي سعيد (2-0) بـ"الإخفاق" رغم تقدمه في نتيجة اللقاء (79-22)، وذلك بسبب وجود أقل من لاعبين اثنين على أرض الصالة، بعد خروج أربعة من لاعبيه بالأخطاء الشخصية الخمسة، في المباراة التي خاضها بكشف يضم خمسة لاعبين فقط، ليتراجع الجليل إلى المركز الثاني في مجموعته الرابعة بـ8 نقاط، خلف بيت ايدس الذي تصدر الترتيب بـ9 نقاط، وحل كفريوبا ثالثا برصيد 7 نقاط، وجاء دير أبي سعيد في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

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