الوحدات يبحث عن بطاقة التأهل الآسيوية أمام الكويت اليوم

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

عمان- يبحث فريق الوحدات عن خطف بطاقة العبور المؤهلة لنصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا، عندما يستضيف على ستاد عمان الدولي منافسه الكويت الكويتي، عند الساعة السابعة مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024.

ويأمل الوحدات في تسجيل نتيجة الفوز وانتظار نتيجة المباراة الثانية التي تجمع الكهرباء العراقي وأهلي حلب السوري بالتوقيت ذاته على ملعب البصرة الدولي، أملا بالتأهل متصدرا عن المجموعة في حال تعثر الكهرباء بالتعادل أو الخسارة، أو المنافسة على بطاقة التأهل الوحيدة كأفضل ثان من بين 3 مجموعات من منطقة الغرب.

ويحتل الوحدات المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما يتبوأ الكهرباء الصدارة برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الكويت بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويقبع الأهلي بالمركز الرابع والأخير بنقطتين.

ويواجه الوحدات حسابات معقدة في بلوغ الدور الثاني من البطولة، وذلك بعد انسحاب فريق جبل المكبر الفلسطيني من المجموعة الأولى، إذ تنص تعليمات الاتحاد الآسيوي على شطب نتائج الفرق التي تحتل المركز الرابع في المجموعات الثلاث، من أجل تحديد هوية أفضل وصيف من بين المجموعات.

وفي حال خسارة الوحدات أمام الكويت، فإن ممثل الكرة الأردنية الوحيد في البطولة سيودع البطولة من دور المجموعات بشكل رسمي، حيث يتراجع للمركز الثالث، فيما ينافس الكويت على أفضل مركز ثان، ويتأهل الكهرباء متصدرا للمجموعة بغض النظر عن مباراته الأخيرة أمام الأهلي.

وتعد نتيجة التعادل للوحدات مع الكويت إيجابية حال خسارة الكهرباء، حيث يصبح كل فريق لديه 10 نقاط، إلا أن فارق الأهداف يصب في مصلحة الوحدات ويتأهل وقتها متصدرا للمجموعة، بسبب تبادل الفريقين الفوز في البطولة بالنتيجة نفسها 3-1، وحال فوز الفريق العراقي، فإن الوحدات سينافس على التأهل عن المركز الثاني.

وفي حال فوز الكهرباء والوحدات، فيعني دخول الأخير في حسابات التأهل عن المجموعات المتنافسة كأفضل ثان، وشطب نتائجه مع الأهلي، أي أن الوحدات وقتها يصبح لديه 6 نقاط فقط.

ويحتاج الوحدات للتأهل عن مركز الوصافة في حال تعثر الفريقين المنافسين في المجموعتين الأولى والثالثة، بالخسارة أو التعادل بحسب ظروف المواجهات، ما يؤكد أن المهمة ليست سهلة للفريق الأردني في تحقيق تطلعاته بالوصول للدور الثاني، ومواصلة حلم التأهل للمشهد الختامي والتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وبعد ضمان النهضة العماني تأهله بشكل رسمي متصدرا للمجموعة الأولى، والرفاع البحريني عن المجموعة الثالثة، فإن الوحدات سيواجه النهضة ذهابا وإيابا حال تأهله متصدرا، فيما سيواجه الرفاع حال تأهله كأفضل مركز ثان.

وبالعودة إلى الأمور الفنية التي ترافق الوحدات مؤخرا، فإن أداء الفريق لم يصل للمستوى المطلوب الذي يحفز جماهيره على الحضور بأعداد كبيرة للمدرجات، ومؤازرته في رحلته الصعبة نحو الوقوف على منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه، حيث يعد هذا الهدف هو السبب الرئيسي في قدوم المدرب العماني رشيد جابر لتولي قيادة الفريق.

وساهمت المباراة الأخيرة للفريق بدوري المحترفين والفوز على معان، بمنح اللاعبين دفعة معنوية مهمة قبل أهم مباريات الموسم بالنسبة لـ"الأخضر"، حيث إن الفوز جعل الحالة المعنوية عند اللاعبين أفضل أملا بالاستمرار بالنتائج الإيجابية، بعد تحقيق الفوز في المباراة الآسيوية الماضية على الفريق السوري بهدفين نظيفين خارج الديار.

ومن المتوقع أن يحافظ جابر على أبرز العناصر التي شاركت في المباريات الماضية بصفة أساسية، والممثلة بكل من: أحمد عبد الستار، فراس شلباية، دانيال عفانة، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي، محمود شوكت، أحمد سمير، مهند أبو طه، صالح راتب، أنس العوضات وسيدريك هنري.

وعلى الطرف الآخر، يمني الكويت النفس في العودة بالنقاط الثلاث وتكرار الفوز على الوحدات (2-1 ذهابا)، والمنافسة على بطاقة التأهل الثانية كأفضل وصيف من بين المجموعات الثلاث، رغم إجراء النادي تغييرا على الجهاز الفني بإقالة المدرب الصربي بوريس بونياك وتعيين التونسي نبيل معلول.

وحضر الكويت إلى عمان بقائمة تضم 22 لاعبا، وهم: سعود الحوشان، يوسف الخبيزي، سامي الصانع، مشاري غنام، بلال عيفة، فهد الهاجري، محمد فريج، فهد حمود، عمرو عبد الفتاح، عبد الرحمن كميل، رضا هاني، طلال الفاضل، المهدي برحمة، فيصل زايد، محمد دحام، سلطان الفرج، محمد مرهون، أحمد الظفيري، ياسين الخنيسي، فواز المبيلش، ضاري العتيبي وعلي حسين.

ومن المتوقع أن يعتمد معلول على التشكيلة التي بدأت المباراة الماضية بالدوري الكويتي، والتي حققت الفوز على النصر بهدفين لهدف، من خلال الاعتماد على كل من: عبد الرحمن كميل، سامي الصانع، محسن فلاح، بلال عيفة، علي حسين، فهد الهاجري، رضا هاني، أحمد الظفيري، محمد دحام، محمد مرهون وياسين الخنيسي.

ويعد لقاء اليوم، التاسع تاريخيا بين الفريقين في المناسبات الرسمية القارية، حيث تواجها في 8 مباريات سابقة، وفاز الكويت في 4 مرات، مقابل فوز الوحدات في مباراتين، وتعادلا في مباراتين أيضا، وسجل الكويت 11 هدفا، مقابل تسجيل الوحدات 8 أهداف، علما بأن 7 مباريات كانت لحساب كأس الاتحاد الآسيوي، ومواجهة وحيدة كانت بالملحق التمهيدي المؤهل لدوري أبطال آسيا.









المدير الفني لفريق الوحدات رشيد جابر واللاعب فراس شلباية أمس بالمؤتمر الصحفي - (من المصدر)