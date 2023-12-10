Monday, 11 December 2023 01:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نجوم دوري الأولى هدف لأندية المحترفين

12/10/2023 2:36:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - ارتفعت أسهم العديد من اللاعبين الذين تألقوا في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، الذي تختتم منافساته بعد غد، وأصبح بإمكانهم الانضمام لأندية دوري المحترفين خلال الفترة المقبلة، بعدما تمت مراقبتهم من قبل المديرين الفنيين.
وبدا واضحا، أن عددا من أندية المحترفين، وخصوصا تلك الباحثة عن المنافسة في الدوري وكأس الأردن، رفعت وتيرة التحضيرات لفترة القيد الثانية، التي تبدأ مطلع العام المقبل.
وتسعى الأندية لتعزيز صفوفها والاستغناء عن بعض اللاعبين، لإحداث المزيد من التغييرات الإيجابية، بحثا عن معالجة مكامن الضعف لدى فرقها في عدد من المراكز، مع عدم التوفيق في عدد من الصفقات المحلية والتعاقدات مع اللاعبين الأجانب قبل بداية الموسم.
ويبدو الوحدات والفيصلي، الأكثر رغبة في زيادة القدرات التنافسية لفريقيهما، ودخلا في سباق للحصول على توقيع أفضل اللاعبين المحليين، الذين تألقوا في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
وتتجه الأنظار صوب لاعبي فريقي الجزيرة والصريح للاستفادة من إمكانيتهما على سبيل الإعارة، خصوصا أن الفريقين تأهلا رسميا لدوري المحترفين الموسم المقبل، ولديهما فترة راحة طويلة، وهي فرصة ثمينة لتحقيق مكاسب مالية تعود بالفائدة على صندوق الناديين، إضافة إلى تجهيز اللاعبين المعارين بصورة فنية جيدة خلال التواجد من أندية المقدمة التي تنافس على الألقاب في الموسم الحالي.
وشكلت العديد من التجارب الماضية بالتعاقد مع لاعبي الدرجة الأولى على سبيل الإعارة، علامات نجاح للأندية واللاعبين في الوقت نفسه، وساهمت في رفد الأندية ماليا.
نضيف إلى ذلك، أن عددا من اللاعبين تنتهي عقودهم مع الأندية، مع ختام دوري "المظاليم" بعد أيام قليلة، ويملكون حرية التعاقد مع أندية جديدة بصورة مباشرة ومنهم، هداف الدوري حتى الآن ولاعب المنتخب الأولمبي "المتألق" بكر كلبونة، والذي يمثل حلا هجوميا رائعا، بفضل إمكانياته الفنية والبدنية التي أظهرها مع الجزيرة.
وتبدي إدارتا الجزيرة برئاسة نيبل التلي والصريح بقيادة عمر العجلوني، تجاوبا واضحا مع إمكانية إعارة عدد من اللاعبين لأندية المحترفين، بعد الاتفاق على تفاصيل الأمور بشكل واضح.
وبين العجلوني، أن إدارة نادي الصريح تحرص على التعاقد مع اللاعبين لأكثر من موسم، حيث قام النادي خلال المواسم الماضية بإعارة عدد من نجوم الفريق لأندية المحترفين، ومنهم اللاعب المتألق عارف الحاج إلى الفيصلي، مؤكدا اعتزاز إدارة نادي الصريح بالعلاقة الطيبة مع إدارات أندية المحترفين كافة.
وقال العجلوني في حديثه لـ"الغد": "سنقوم بإعارة لاعبينا للأندية المحترفة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خصوصا أن الفريق سيكون في فترة راحة، حيث يشارك في الموسم المقبل بدوري المحترفين، ومن خلال إعارتهم نضمن المحافظة على جاهزيتهم".
ويرى المتابع الدائم لدوري الدرجة الأولى محمد عبيدات، أن مباريات دوري "المظاليم" قدمت خلال الموسم الحالي العديد من اللاعبين الذين تألقوا وأبدعوا، يمثلون خيارات فنية لأندية المحترفين لتعزيز صفوفهم في فترة التعاقد الثانية.
وأضاف عبيدات: "عندما تقارن عددا من اللاعبين الأجانب في أنديتتا مع اللاعبين المميزين في دوري الدرجة الأولى، تجد فارقا في المستوى والإمكانات وخدمة منظومة الفريق، خصوصا النجوم الشبان الذين ينتظرهم مستقبل باهر، ويحتاجون إلى زيادة الاحتكاك والاستفادة من المباريات القوية وأجواء المنافسة الحقيقة مع فرق المقدمة".

MENAFN10122023000072011014ID1107566710

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث