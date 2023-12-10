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9 ميداليات ملونة للمصارعة الحرة والرومانية في البطولة العربية

12/10/2023 2:36:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – حل المنتخب الوطني للمصارعة الحرة والرومانية في المركز الثالث بالترتيب العام بين الدول المشاركة في البطولة العربية، بعدما توج بإجمالي 9 ميداليات ملونة (ذهبيتان و5 فضيات وبرونزيتين).
وعادت بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة عمان في وقت متأخر من أمس، بعد اختتام فعاليات البطولة في قاعة نادي الجيش بالعاصمة العراقية بغداد، وسط مشاركة 11 دولة، وهي: العراق "البلد المضيف"، الأردن، الكويت، جزر القمر، مصر، الجزائر، السعودية، تونس، فلسطين، اليمن، وسورية.
ونجح لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية سلطان ضامن، بإحراز الميدالية الذهبية بوزن (82 كغم)، متفوقا على اللاعب العراقي حسين المكسر والتونسي بلحسن العزوزوي، اللذان حلا في المركزين الثاني والثالث تواليا، فيما أحرز لاعب المنتخب الوطني صهيب الحسنات الميدالية الفضية بوزن (63 كغم)، خلف اللاعب العراقي علي عباس المكسر صاحب الميدالية الذهبية، في الوقت الذي تقلد فيه اللاعبان السعودي ريان الهوساوي والسوري محمد فواز الميدالية البرونزية "مكرر".
وظفر لاعب المنتخب الوطني عمر ضراغمة بالميدالية البرونزية بوزن (72 كغم)، خلف العراقي حيدر عباس والسوري محمد العبيد، كما أحرز لاعب المنتخب الوطني عمرو عبدالفتاح الميدالية الفضية لوزن (77 كغم)، خلف التونسي سامي سلامة الذي أحرز الميدالية الذهبية، وحل اللاعب العراقي طه ياسين ثالثا بالميدالية البرونزية.
في المقابل، ظفر المنتخب الوطني للمصارعة الحرة بميدالية ذهبية لوزن (79 كغم)، عبر اللاعب أرزو شاميل، فيما عدل الاتحاد العربي للمصارعة الخطأ الذي سقط فيه عند إعلان النتائج باعتماده حلول لاعب المنتخب الوطني زيد الشيشاني ثانيا "الميدالية الفضية" لوزن (97 كغم) بدلا من الذهبية، وتقلد اللاعب أورتس شاميل الميدالية البرونزية رغم انسحابه من الأدوار الأولى للإصابة. وحل لاعب المنتخب الوطني عبدالكريم أبو دعيج في المركز الثاني بوزن (92 كغم)، متقلدا الميدالية الفضية، فيما ظفر اللاعب زيد اسحاق بالميدالية الفضية بوزن (65 كغم)، بعد تدارك خطئ الإعلان عن تقلده الميدالية البرونزية أيضا.
ولم ينجح اللاعبان صهيب المرافي وعبدالله مكون، في الصعود إلى منصة التتويج عن منافسات المصارعة الحرة التي يقودها المدربان الوطنيان رمزي وهاني المرافي، فيما أخفق اللاعبون مصطفى القاضي وأحمد دهشان وأحمد خالد ويحيى حسين أبو طبيخ في إحراز ميداليات ملونة عن المصارعة الرومانية بقيادة المدربين الوطنيين يحيى أبو طبيخ وإبراهيم عرعر، علما بأن المشاركة جاءت للعديد منهم بهدف إكسابهم الخبرات وصقل مواهبهم.

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