أبل توقف تطبيقات تمكّن مالكي أندرويد من استخدام آي مسج

قالت شركة "أبل" أمس السبت إنها أغلقت تطبيقات الطرف الثالث التي مكّنت أجهزة "أندرويد" من استخدام خدمة "آي مسج" (iMessage) للتواصل مع مستخدمي "أيفون".



الشركة المصنعة لجهاز "أيفون" ذكرت في بيان أنها "اتخذت خطوات لحماية مستخدميها من خلال حظر التقنيات التي تستغل بيانات الاعتماد المزيفة بالوصول إلى "آي مسج".

وأضافت أن "هذه التقنيات تشكل مخاطر كبيرة على أمان المستخدم وخصوصيته، بما في ذلك احتمال الكشف عن البيانات الوصفية وتمكين الرسائل غير المرغوب فيها والبريد العشوائي وهجمات التصيد الاحتيالي".



أضافت الشركة أنها ستواصل إجراء تغييرات في المستقبل لحماية مستخدميها. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من توقف "بيبر ميني" (Beeper Mini)، أحدث تطبيق لتمكين "آي مسج" على أجهزة "أندرويد"، عن العمل، نقلا عن بلومبرغ.



تقدم خدمة "آي مسج" من "أبل" رسائل مشفرة بين أجهزة "أيفون" و"ماك" و"أيباد" وغيرها من الأجهزة التي تصنعها الشركة. وقاومت الشركة الدعوات لما يقرب من عقد من الزمن لتوسيع الخدمة لتشمل"أندرويد".



"أبل" ستدعم RCS قريباً

جادل بعض المستخدمين منذ فترة طويلة بأن عدم وجود تطبيق "آي مسج" لنظام "أندرويد" يجعل المراسلة بين النظامين أقل أماناً. قالت شركة "أبل" مؤخراً إنها ستدعم "آر سي إس" (RCS)، أو خدمات الاتصالات الغنية، في وقت لاحق من العام المقبل.

ويُعد هذا بديلاً لخدمة الرسائل القصيرة القياسية التي ستمكن من تحسين تجربة الرسائل النصية بين الأنظمة الأساسية.



تم تأسيس "بيبر" على يد إريك ميغيكوفسكي، المعروف بإنشائه ساعة "بَبِل" (Pebble) الذكية في السنوات التي سبقت ساعة "أبل" وبكونه جزءاً من "واي كومبينيتور" (Y Combinator)، حاضنة الأعمال الأكثر شهرة في صناعة التكنولوجيا.



قال ميغيكوفسكي في مقابلة، إن شركته الجديدة تواصل العمل على "بيبر ميني" و"تشعر بالرضا" بشأن تجاوز قيود "أبل" مرة أخرى.

وأضاف أن "بيبر كلاود" (Beeper Cloud)، وهو نسخة مختلفة من "بيبر ميني"، لا يزال يعمل. ويقول إن "بيبر ميني" أكثر أماناً ويتصل مباشرة بخدمات "أبل"، بينما يستخدم "بيبر كلاود" خوادم خارجية.



مطورو "بيبر" ينفون وجود مشكلات أمنية

قال ميغيكوفسكي: "إن الشغف والطاقة التي أظهرها الناس هذا الأسبوع تشير إلى أهمية ما نقوم به". ونفى أن يكون "بيبر ميني" يسبب مشكلات أمنية للمستخدمين، قائلاً إن تطبيقه يتيح المراسلة المشفرة بين "أندرويد" و"آي أو إس"، ولذا فإن تقليل الأمان يُعد فكرة خاطئة.



كان ميغيكوفسكي، الذي قال إن "أبل" لم تتواصل معه بشأن خدمته، يبيع "بيبر ميني" مقابل اشتراك قدره 1.99 دولار شهرياً بعد فترة تجريبية مجانية مدتها أسبوع واحد. لا تفرض "أبل" رسوماً على الاشتراك لاستخدام "آي مسج" على أجهزتها.



قالت شركة "أبل" إنها لا تستطيع التحقق من أن الرسائل المرسلة عبر أنظمة غير مصرح بها والتي تخفي استخدام بيانات اعتماد "أبل" هي في الواقع مشفرة بالكامل.

وقد حاولت خدمات أخرى، بما في ذلك خدمة تُسمى "سان بيرد" (Sunbird)، سابقاً جعل "آي مسج" يعمل على نظام"أندرويد". تم التصدي لهذه الجهود أيضاً من قبل شركة "أبل".



"أبل" ترفض تسهيل التواصل

على الرغم من إضافة دعم "آر سي إس" في العام المقبل، فإن المديرين التنفيذيين لشركة "أبل" رفضوا علناً وسراً فكرة تسهيل التواصل بين مستخدمي "آي أو إس"و"أندرويد". في العام الماضي، اقترح تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، على المستخدم الذي يريد مراسلة والدته بسهولة أكبر على نظام "أندرويد" أن يشتري لها هاتف "أيفون".



قال كريغ فيديريغي، رئيس هندسة البرمجيات في شركة "أبل"، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زملائه التنفيذيين قبل سنوات عدة، إن "(آي مسج) على نظام "أندرويد" سيعمل ببساطة على إزالة العائق أمام العائلات التي تمتلك هواتف "أيفون" لتمنح أطفالها هواتف تعمل بنظام أندرويد".



سيتم فتح أنظمة تشغيل الشركة بشكل أكبر العام المقبل في الاتحاد الأوروبي من خلال قانون الأسواق الرقمية، والذي سيتطلب من شركة "أبل" السماح لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث في المنطقة بالعمل على أجهزتها.