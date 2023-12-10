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عدوان الاحتلال يقصف أحلام الطلبة بغزة ويحرمهم حق التعليم

12/10/2023 2:36:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
منى أبوحمور






عمان- في غزة؛ تبرز قصة هذه الأم التي حملت أولى حاجياتها حقائب أبنائها المدرسية وكتبهم ودفاترهم، متحدية الاحتلال الذي استهدف المدارس ويتعمد تجهيل الأطفال.
هذه الأم تجسد إرادة الأمهات الغزيات، خصوصا اللواتي نزحن من الشمال إلى الجنوب لعلهن يجدن مكانا آمنا. "أخذت معي الكتب والدفاتر وراح اضل أعلم ولادي حتى لو كل المدارس انقصفت ما نوقف علم"، حال هذه الأم حال عشرات الأمهات اللواتي استمررن بتعليم أطفالهن في مناطق النزوح رغم العدوان الصهيوني الغاشم.
حق التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ولا ينبغي أن يُحرم منه أي طفل، مهما كانت الظروف، لكن ما يزال الاحتلال الصهيوني يمارس أبشع أنواع الحرب معلنا الإبادة الجماعية ومستهدفا البنى التحتية بشكل رئيسي والمدارس والجامعات، محاولا القضاء على أبناء غزة، فمن لا تقصف روحه الصواريخ تقصف حلمه وتنال القنابل من مقعده الدراسي.
"كان سقف أحلامي عاليا وأمنياتي في المستقبل كثيرة حتى هدم الاحتلال السقف على راسي".. "يعني حتى لو خلصت الحرب كيف ممكن نرجع المدارس والجامعات ماضل لا درج ولا لوح ولا حتى باب ندخل منه كله صار ركام بدنا سنين حتى نرجع نتعلم".. "كنت بدرس هندسة معمارية في الجامعة مبسوطة بحالي وبفكر بمشاريع كثيرة واليوم الاحتلال نسف جامعتي عن وجه الأرض وصار المستقبل بالنسبة إلى مجهول".. تلك بعض من عبارات انتشرت هنا وهناك، لأهالي غزة الذين يعانون في كل مفصل من مفاصل الحياة، ويختبرون أوجاعا لا تنتهي.
ليس طلاب غزة فقط من فقدوا أرواحهم وأحلامهم أيضا، فقد ألحقت هذه الحرب الغاشمة منذ بدايتها وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أضرارا بـ203 مدرسة، منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة.
نتائج متوقعة خلفها القصف الصهيوني بالغارات العنيفة على قطاع غزة تسببت في تدمير البنية التحتية لعدد لا بأس به من المدارس، فقد تم تعطيل جميع المدارس في قطاع غزة منذ بدء العدوان وحرمان حوالي 608 آلاف طالب وطالبة من حقهم بالتعليم المدرسي. كما تم استخدام 70 مبنى مدرسيا حكوميا و145 مبنى مدرسيا تابعا لوكالة الغوث كمراكز ايواء للنازحين في قطاع غزة.
الأمر لا يقتصر على حرمان أطفال غزة من التعليم فحسب وتدمير منازلهم، فقد اتخذ الاحتلال الصهيوني إجراءات صارمة وتضييقا أمنيا على مدارس الضفة الغربية فلم يكن الدوام طبيعياً كالمعتاد بسبب الإضرابات المتكررة والاقتحامات لعدد من التجمعات السكانية، ما أعاق وصول حوالي 1,750 معلماً ومعلمة لمدارسهم يومياً، حيث لم يتجاوز التعليم الوجاهي 90 %، فضلا عن الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال على حافلات طلاب المدارس ومنعهم من الوصول إلى مدارسهم.
من جهة أخرى فقد ألزمت قوات الاحتلال الصهيوني السلطة الفلسطينية بمنع الأطفال المحررين بصفقة التبادل من العودة إلى مدارسهم وألزمت جميع المدارس برفض تسجيل أي طالب محرر في المدارس الحكومية والخاصة داخل الضفة الغربية الأمر الذي اعتبرته أسر الأسرى حرمانا لأبنائهم من حقهم في التعليم.
كعادتها تضرب دولة الاحتلال الصهيوني عرض الحائط كافة الاتفاقيات الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقيات المتصلة بقضاء الأحداث، متعمدة تجهيل الأطفال الفلسطينيين ومنعهم من الذهاب إلى مدارسهم.
وبلغ عدد الشهداء من المعلمين والإداريين في المدارس في فلسطين 130 شهيداً وشهيدة، بحسب جهاز الإحصاء جميعهم استشهدوا خلال الغارات على قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى من المعلمين والإداريين في المدارس في فلسطين 403 جرحى، وذلك خلال الغارات على قطاع غزة. فيما تم اعتقال ما يزيد على 40 فردا من المعلمين والإداريين في مدارس الضفة الغربية.
وأوضح الإحصاء أن عدد الشهداء من الطلبة الملتحقين في المدارس في فلسطين بلغ 3,141 شهيداً وشهيدة، بواقع 3,117 شهيداً وشهيدة في قطاع غزة و24 شهيداً وشهيدة في الضفة الغربية. فيما بلغ عدد الجرحى من الطلبة الملتحقين في المدارس في فلسطين 4,863 جريحا وجريحة، بواقع 4,613 جريحا وجريحة في قطاع غزة و250 جريحا وجريحة في الضفة الغربية. وبخصوص المعتقلين من الطلبة الملتحقين في المدارس فقد تم اعتقال 67 طالباً جميعهم من الضفة الغربية.
الاختصاصي التربوي الدكتور عايش النوايسة يبين أن العدوان الصهيوني على غزة والمستمر منذ ما يقارب 60 يوماً عدوانا شاملاً موجها لجميع القطاعات في غزة ومنها قطاع التعليم، فشهدنا حجم الهجوم الكبير على الجامعات والمدارس والتي سويت بالأرض ودمرت بشكل كامل.
وشمل العدوان بحسب النوايسة أساتذة الجامعات ومعلمي المدارس والمكتبات والطلبة الذين قتل آلاف منهم، لافتا إلى أن هذا الدمار الكبير في البيئة المادية والبشرية وفي البيئة التعليمية سيترك أثراً كبيراً في تراجع التعليم وهو ناتج عن ضعف البنية التحتية والبشرية والتي تحتاج لسنوات طويلة لتعود إلى سابق عهدها على الأقل.
وعلى الصعيد النفسي والتربوي يبين النوايسة أن ما تقوم به قوات الاحتلال سيسهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الأمية وزيادة الفقر والبطالة غير الأثر النفسي الكبير الذي تركته الحرب لدى الأطفال الذين فقدوا مدارسهم وكتبهم ومعلميهم وزملاءهم فهذا الأثر هو المشكلة الكبرى.
وعلى العالم بحسب النوايسة الالتفات إلى الجانب النفسي وإعادة بناء غزة بتوجيه برامج نفسية متخصصة تعالج الأثر الذي سببته الحرب لدى الأطفال، وكل ذلك يحتاج إلى ضغط دولي على العدو الصهيوني لرفع يده عن المؤسسات التعليمية ومنح الفلسطينيين حقهم في التعليم.
ويؤكد على أن حرمان الأطفال المحررين من الأسر من التعليم هو عدوان ممنهج هدفه طمس الهوية الفلسطينية فلا بد للمنظمات الدولية بعد انتهاء الحرب أن تأخذ الدور الريادي في دعم عمليات التعلم والتعليم والتأهيل النفسي للتخفيف من الآثار السلبية الكبيرة التي تركها العدوان.
الخبير الحقوقي رياض صبح يلفت بدوره هو أيضا أن الحرب على غزة بشكل عام غيبت البيئة الآمنة المناسبة للتعليم خصوصا مع استهداف المناطق المدنية، ولكن في حالة غزة فإن الأمور أصعب بكثير أكثر من أي مكان آخر، بحسب صبح.
إلى ذلك، فإن عمليات قصف الاحتلال الصهيوني تستهدف بشكل رئيسي وليس بشكل ثانوي، البنية التحتية المدنية.
كما أن 50 % من المباني السكنية بحسب صبح ومنها المدارس استهدفها قصف الاحتلال وتم تدميرها بالكامل في حين تحولت مدارس أخرى إلى مكان لإيواء النازحين بحيث أصبح المكان معطلا بالكامل.
وعمليات تدمير البنى التحتية تشلّ العملية التعليمية بل وتوقفها في ظل انقطاع الماء الكهرباء وعدم وصول الوقود، لافتا إلى أن قتل الأطفال والعمليات الإرهابية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني هي ضد كل مقوم إنساني بشكل أساسي ما يجعل الوضع مأساويا بحسب صبح.
ويؤكد على أنه ومع عدم توقف الحرب لا يمكن استمرار العملية التعليمية، فالعودة إلى الحياة شبه الطبيعية للتعليم ستكون صعبة جدا لغياب البنى التحتية والنتائج ستكون فادحة لا يمكن تعويضها خلال فترة زمنية قصيرة.
وحول حرمان الأطفال المحررين من التعليم يصفه صبح بأنه انتهاك صارخ هذا انتهاك صارخ لحقهم في التعليم ومخالفا لاتفاقيات حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات جنيف الخاصة بالقانون الدولي الانساني.

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