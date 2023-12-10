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أفلام كرامة.. صيحة ضد جدار الفصل العنصري

12/10/2023 2:36:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ما عرض من أفلام روائية فلسطينية مشاركة في الدورة 14 (دورة فلسطين) من "كرامة لأفلام حقوق الإنسان"، احتشد بمحمول إنساني ذاكرتي مخنوق من جدار الفصل، وموجوع من أيام السجن، ومسكون بالأماني والحنين.
يعدّ "200 متر" (2020، 96 دقيقة) من تأليف وإخراج أمين نايفة، الفيلم الروائي الأكثر انتماء لهذا النوع السينمائي ضمن باقي هذه الباقة من الأفلام الفلسطينية المشاركة بالتظاهرة السنوية لمعمل "612"، فهو روائي طويل من جهة، ولم يَدمج، من جهة ثانية، بين أنفاس روائية وأخرى تسجيلية كما في فيلم "اصطياد أشباح" (2017، 94 دقيقة) الذي عُرض، أيضًا، ضمن الدورة الاستثنائية من إخراج رائد أندوني.
إضافة لـ"200 متر"، عِرض خلال أيام الدورة فيلمان روائيان فلسطينيان قصيران: "بيت ترقيع" (2013، 15 دقيقة) تأليف وإخراج حازم محمد الآغا، و"نكسة روح" (2017، 15 دقيقة) تأليف وإخراج سائد عاروري.
في سياق متصل، يزاوج فيلم "اصطياد أشباح" بين التوثيقي التسجيلي لأسرى فلسطينيين يروون تجربة الاعتقال وأيام السجن، وبين جانب أدائيٍّ تمثيلي كان لا بد منه من أجل إيصال رسائل الفيلم وسرديّته. صيحة ضد الجدار بعيدًا عن كثيرٍ من تفاصيل فيلم "200 متر" الذي فاز بعدد من الجوائز ورشّح لعدد آخر، فإن رسالته الأهم هي الصيحة التي يطلقها ضد جدار الفصل العنصري.
يفصل بين مكان إقامة مصطفى (علي سليمان) في الضفة الغربية، ومكان إقامة زوجته وابنه وابنتيه 200 متر إذا كان الحديث عن المسافة المجرّدة، وتفصل بينهما آلاف الأميال إن كنا نتحدث عن احتلال وجدار فصل عنصريٍّ وحواجز وتربّص وخوف وأحلام مهدورة في المسافة بين الأرض وأصحابها.
بسبب رفضه الحصول على الهوية الإسرائيلية، تقطعت بأسرة مصطفى السبل، هو شرق جدار الفصل، وأسرته غربه، على مسافة مرمى العين يقيم هو وأمه، وتقيم زوجته وأولاده، وكل ليلة لا ينام أولاده إلا بعد أن يطمئنا على والدهم من خلال لغة سرية بينهم، هي إضاءة كهرباء شرفة منزله شرق الجدار، يقابلها إضاءة وإطفاء غرفة بناته غربه.
الفيلم عن العمل في فلسطين الداخل، وظروف العيش تحت أسنة الاحتلال، عن سمات شعب يحب الحياة والغناء والنكتة ويواصل الحياة رغم كل الضرب على رأسه.
ينشر مخرج الفيلم رائد أندوني (أو أنضوني) إعلانًا في إحدى صحف رام الله مفاده أنه يبحث عن نزلاء سابقين في مركز تحقيق المسكوبية في القدس. يشيّد نسخة طبق الأصل من غرف الاستجواب والزنازين في المركز بإشراف دقيق من النزلاء السابقين واستنادًا إلى ذكرياتهم.
في هذا الوضع الواقعي، يعيد الرجال تمثيل استجواباتهم، ويناقشون تفاصيل حول السجن، ويسترجعون الإهانات التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم. إن كانت الصدمة النفسيّة هي ذكريات صادمة مُبعثرة، غير متّسقة وغير متسلسلة، فتجاوزها يكون في إعادة تنظيمها، وترتيبها، واستكمال أحداثها والمشاعر غير المنتهية من خلال تفريغها ومشاركتها.
الأسرى نالوا من المكان بنيةً وشكلًا، ونالوا منه معنىً من خلاله تحويله إلى معرض ومكان يستطيعون فيه المشي، والغناء، ورؤية عائلاتهم وأحبّائهم. يخطّ الأسير المحرّر وليد دقّة هذه الأفكار في مقال بعنوان: "حرّر نفسك بنفسك"، وفيه يتحدّث عن التغيّرات الّتي طرأت على السجن في الزمن ما بعد الحداثيّ. فبعد أن كان السجن في زمن الحداثة حيّزًا مكانيًّا يستهدف جسد الأسير ويضعه في دهاليز مظلمة، تحوّل بفعل ما بعد الحداثة إلى سيلان فكريّ يشكّل ذهن الأسير موضوع ممارساته.
وهنا نعود إلى إحدى مشاهد الفيلم التي يستحضر فيها أبو عطا، أحد الأسرى المحرّرين، شعوره بالانتصار والراحة بعد كلّ جولة تحقيق يتمكّن فيها من المحقّق ويُعيده خائبًا. فيسأله المخرج عن شعور النصر والراحة في ظلّ صعوبة الشروط الموضوعيّة المحيطة، وهنا يسخّف أبو عطا من هذه الظروف ويُشير نحو رأسه قائلًا: "هنا الفكرة"، وكأنّه في هذه اللحظة كشف لنا السرّ الكامن وراء الصمود. استعادة المكان.
في الفيلم الروائي القصير "بيت ترقيع" يستعيد المخرج وكاتب النص حازم محمد الآغا حقوق أصحاب المكان من خلال حبكة تجعل من الأرملة جنين (الممثلة مها يوسف أيوب) التي استشهد زوجها وابنها، عاملة في شركة تنظيف داخل القدس المحتلة، وتجعلها تكتشف أن أحد البيوت التي أرسلت لتنظفه صادره الاحتلال وطرد منه أصحابه الأصليين، وعندما رفضت إدارة الشركة التي تعمل لديهم إرسالها إلى بيت آخر، قررت أن تقوم بواجبها الفلسطيني وتعيد لأصحاب البيت أشياءهم. البيت وطريقُه.. أيهما أجمل: البيت أم طريق البيت؟
لعله السؤال الذي كان يلحّ على سائد العاروري كاتبًا ومخرجًا وهو يعمل على فيلمه الروائي القصير "نكسة روح" الذي يلخص القضية الفلسطينية من خلال حياة الجدة "جدة" التي تعود أخيرًا مع حفيدها إلى إحدى المدن الفلسطينية بعد زوال الاحتلال. تجد منزلها تمامًا كما تركته. تعيدها ذاكرتها إلى عام 1967 حيث تتذكر اللحظات الأخيرة التي قضتها في المنزل، لتجد في هذه الذكريات شيئًا غير متوقع تمامًا.

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