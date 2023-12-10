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حماية الصحفيين: عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة أظهر أن دولا في العالم أدارت ظهرها لحقوق الإنسان

12/10/2023 2:35:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن مصلحة وطنية، مشيرا إلى أن فكرة ومبادئ حقوق الإنسان ليست شأنا غريبا، وإنما قيم متأصلة في تاريخنا وثقافتنا الوطنية، والقومية.

وقال "حماية الصحفيين"، في الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تُصادف اليوم 10/12، "سنبقى نناضل من أجل ترسيخ العدالة والحرية، ولن نتخلى عن ذلك حتى لو أظهرت الكثير من دول العالم الغربيّة أنها ليست وفية، أو مؤتمنة على مبادئ حقوق الإنسان، واستخدمت هذه المبادئ بشكل انتقائي ومزدوج، وقدمت المصالح عليها.

وأوضح "حماية الصحفيين" أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة كشف أن العديد من دول العالم قد أدارت ظهرها لحقوق الإنسان، ولم تحركها استغاثات أطفال، ونساء غزة، وظلوا صامتين، أو متواطئين، أو مشاركين في الجريمة بدعمهم كيان الاحتلال.

ونوه "حماية الصحفيين" أن حقوق الإنسان لا تتجزأ، وحق الشعوب في مقاومة المحتل حق أصيل في مبادئ حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ولا يجوز تجريد الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية، وتقرير المصير.

وبيّن أن الاحتلال الإسرائيلي منذ مباشرة عدوانه ارتكب، وما زال يرتكب جرائم حرب، وإبادة جماعية، ورغم ذلك فإن المؤسسات الأممية، والمجتمع الدولي لم ينجحا في فرض وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.

وقال "حماية الصحفيين" أن الاحتفال بالذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتزامن ويرتبط بذكرى مرور 75 عاما على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وما لم يُقر العالم بحق شعب فلسطين بالحرية، والعدالة، والاستقلال، فإن وصمة الخزي والعار ستظل تلاحقهم.

ونبه "حماية الصحفيين" إلى المخاطر التي يتعرض لها الإعلاميون والإعلاميات في فلسطين، مُشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قتل بشكل متعمد وممنهج 77 صحفيا وصحفية حتى الآن، وأكثر من 300 من عائلات الصحفيين استشهدوا، وأكثر من (22) إذاعة أغلقت، وأكثر من (60) مقرا لوسيلة إعلام دُمر كليا جراء استهدافها بالصواريخ.

وأضاف أن أكثر من 1200 صحفي وصحفية يعيشون دون مأوى في قطاع غزة، ويعملون تحت القصف، ونزحوا أكثر من مرة خلال العدوان، مُبينا أن الصحفيين في الضفة الغربية ومناطق الـ 48 أيضا يتعرضون لاعتداءات وانتهاكات خطيرة على يد أجهزة الأمن الإسرائيلي، منها تهديدات بالقتل والاعتقال، حيث وثِقَ أكثر من 200 انتهاك بحق الصحفيين في الضفة الغربية والقدس منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وطالب مركز حماية وحرية الصحفيين المؤسسات الدولية بالتحرك لتوقير الحماية للمدنيين، ولاسيما الصحفيون منهم، وملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين يواصلون جرائمهم حتى لا يفلتوا من العقاب.

وذكّر "حماية الصحفيين" أنه قد قام بإرسال مذكرة للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، السيد فولكر تورك، طالبه من خلالها بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتبعُ مجلس حقوق الإنسان، تتولى إصدار تقرير يرصد ويوثق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن شيئا لم يحدث حتى الآن.

وأكد "حماية الصحفيين" على ضرورة بدء المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق، وإجراء ما يلزم لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي ارتكبها -وما زال- في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، منبها إلى أن مكتب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، تلقي طلبا للتحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين صادر عن خمس دول هي: جنوب أفريقيا، وبنغلادش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي".

وأشاد "حماية الصحفيين" في ختام بيانه بالموقف الأردني - قيادة وشعبا - الرافض لتقويض حقوق الشعب الفلسطيني، في الحرية ونيل الاستقلال، وحقه في تقرير المصير، والمساند لصمود الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والفاضح لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

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