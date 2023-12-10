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مؤسسات مجتمع مدني عربي تنتقد إقصاءها عن المفاوضات الرسمية

12/10/2023 2:35:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






دبي- انتقدت مؤسسات مجتمع مدني عربي "إقصاءهم عن المفاوضات والنقاشات الرسمية من قبل المجموعة العربية والمفاوضين الرسميين لدولهم، رغم امتلاكهم للأدوات الضاغطة لتحقيق مطالب بلدانهم المتضررة من تغيرات المناخ".

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية للمجموعة العربية على هامش القمة أكدوا فيها أن "المعلومات المتعلقة بالنقاشات التفاوضية لا يجري مشاركتها مع المشاركين من خارج الوفود الرسمية، بحيث لا يمكن معها اتخاذ مؤسسات المجتمع المدني لمواقف داعمة لبلدانهم".

وأبدت بعض المؤسسات "تخوفاتها رغم التمثيل الكبير لها في القمة من أن تكون مدفوعة بأجندات الممولين لمشاركتها، ما يتطلب تخصيص الحكومات العربية لموازنة مالية يشارك من خلالها ممثلي المؤسسات، بعيدًاً عن التمويل الأجنبي".

وشددت مديرة المشاريع في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة مشاعل الزعبي على أن "مؤسسات المجتمع المدني الأردنية تعتبر فاعلة في شأن العمل المُناخي عبر اعتماد استخدام العديد من الوسائل للتكيف مع التأثيرات المناخية".

ولذلك فإن "وجود المؤسسات في القمة المُناخية يتسم بالفاعلية، ولكن ما زالت عملية التنسيق فيما بينها لإيصال أصواتها على صعيد صنع القرار ضعيفة، على عكس الجلسات النقاشية التي تعقد على هامش المؤتمر"، على حد قولها.

وفي رأيها بشأن المفاوضات، أكدت أن "التمويلات المُناخية المقرة منذ عام 2009 لا بد أن تأخذ بعين الاعتبارات التطورات التي طرأت على صعيد الدول النامية وفي مختلف المجالات".

ولفتت، في تصريحات على هامش قمة المُناخ إلى أن "هذه القمة لم تخرج بعد بالقرارات التي يمكن منحها صفة القوة"، لكنها أعربت عن أملها أن "يتضمن البيان الختامي مخرجات تكون على مستوى طموح العمل المُناخي الذي تتطلع إليه مؤسسات المجتمع المدني".

وتشهد قمة المُناخ تمثيلاً كبيراً على صعيد منظمات المجتمع المدني من العالم العربي، والذي يعد تطوراً هائلاً وإيجابياً مقارنة بالقمم السابقة، وفق الممثل الإقليمي لمؤسسة هانس زايدل الألمانية في الأردن كريستوف دايورتس.

ولفت لـ"الغد" إلى أن "المؤسسات المدنية تبذل جهوداً كبيرة خلال أعمال القمة لإيصال أصواتها من خلال الفعاليات والمنتديات الجانبية، وكأعضاء في الوفود الرسمية".

ولكن، وبحسبه، "يبقى ذلك التأثير محدوداً لكونه لا ينعكس على النقاشات الرسمية، بحيث لا يسمح لهم بإبداء أرائهم على صعيد سير العمليات التفاوضية".

ولعل "المؤسسات المدنية العربية ما زالت بحاجة إلى الكثير من حملات التوعية، والتدريب على حملات كسب التأييد، والعمليات التفاوضية لضمان أن تكون مشاركتهم في القمم بالقدر المطلوب"، بحسبه.

ودعا دايورتس "مؤسسات المجتمع المدنية لوضع استراتيجية عمل مشتركة قبل حضور قمم المُناخ لضمان أن لديهم موقفا موحدا من المفاوضات يمكنهم من إيصال أصواتهم لصناع القرار".

وشدد على أن "التمثيل لمؤسسات المجتمع المدني رغم تزايد أعداده هذا العام، ولكن لا يمتلك العديد المعرفة الحقيقة بشأن القمم والعمل المُناخي، وخاصة على صعيد المنطقة العربية".

ومن وجهة نظره، فإن "هنالك حاجة إلى اتاحة المزيد من فرص التواصل للمجتمع المدني العربي لتكون على دراية واطلاع بما يجري على صعيد المفاوضات ".

وفي رأيه عن سير العملية التفاوضية، أكد أن "المخرجات لغاية هذه اللحظة غير كافية، ونحن بحاجة إلى حدوث مفاجآت من العيار الثقيل على صعيد سير العملية التفاوضية النهائية".

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