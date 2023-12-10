السفير العُماني يزور جامعة العلوم الإسلامية العالمية

استقبل رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الأستاذ الدكتور جعفر محمود الفناطسة في مكتبه اليوم الأحد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، يرافقه السكرتير الأول والقائم بأعمال القسم الثقافي في السفارة السيد سالم بن سليمان الوهيبي. لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الأكاديمية والبحثية والطلابية.



وبدوره, رحب الدكتور الفناطسة بالسفير والوفد المرافق، شاكراً ومقدراً لهم هذه الزيارة الكريمة, وقدم نبذة موجزة عن الجامعة، تضمنت رؤية ورسالة وأهداف الجامعة, وتخصصاتها، وتقدمها ضمن التصنيفات العالمية, مشيراً إلى حرص الجامعة فتح آفاق التعاون, والتشاركية مع مختلف المؤسسات التعليمية العُمانية، داعياً إلى تأطير هذه العلاقات ضمن اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات.



وأكد الفناطسة، حرص جامعة العلوم الإسلامية العالمية على تقديم الرعاية المناسبة لجميع الطلبة، والسعي الدؤوب لخلق بيئة تعليمية سليمة، وإيجاد مناخ دراسي مناسب لطلبة الجامعة، بما ينعكس ايجابياً على تحصيلهم العلمي, بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات التي يحتاجها الطالب داخل الحرم الجامعي.



وأشاد الفناطسة, بالطلبة العمانيين الدارسين في الجامعة، وتميزهم سلوكاً ومعرفةً، وحرصهم ليكونوا خير سفراء لبلدهم, بحيث يعكسون الصورة المشرقة، والمضيئة التي يعرفها الجميع عن سلطنة عُمان.



ومن جانبه، أعرب سعادة السفير عن فخره وإعتزازه وإعجابه بالسمعة الطيبة، والمكانة المتميزة, التي وصلت إليها جامعة العلوم الإسلامية العالمية، لافتاً إلى الرعاية المتميزة التي تقدمها الجامعة للطلبة الأشقاء العرب والمسلمين، ومن ضمنهم طلبة سلطنة عُمان، مؤكداً رغبة سلطنة عُمان بتعزيز وزيادة التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي مع الجامعات الأردنية, ومنها جامعة العلوم الإسلامية العالمية.



ولفت القائم بأعمال القسم الثقافي في السفارة السيد سالم بن سليمان الوهيبي، إلى جودة الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلبة، وتميزها، وتفردها ببعض التخصصات على مستوى المنطقة، معرباً عن الانطباع الإيجابي الذي لمسّه خلال لقائه بالطلبة العمانيين الدارسين في الجامعة.



وفي ختام اللقاء, التي حضره نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور موفق رياض مقدادي، ومساعد رئيس الجامعة الدكتور غالب الحوراني، وعميد شؤون الطلبة محمد السعود, ورئيس القسم الأكاديمي في الملحقية الثقافية العمانية الدكتور عبدالله عبيدات. تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية, وجال الضيف والوفد المرافق بالمعرض الدائم لكلية العمارة والفنون الإسلامية, والذي يمثل أعمال, وإبداعات, ومشغولات فنية لطلبة الجامعة, كما اطلع الضيف, وصحبه الكرام على فيديو تعريفي للجامعة يتضمن رسالة وأهداف وتخصصات الجامعة.