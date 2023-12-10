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الوطني لحقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي لاستنهاض القيم الإنسانية

12/10/2023 2:35:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا اليوم الأحد بمناسبة مرور 75 عاما على اعتماد الوثيقة الحقوقية الأساسية "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وتاليا نصه:

"يكتسب هذا اليوم العاشر من كانون أول لهذا العام 2023 أهميةً خاصةً على الصعيد الحقوقيّ، إذ يصادف مرور خمسة وسبعون عاماً على اعتماد الوثيقة الحقوقية الأساسية "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، والتي شكّلت خلاصة التجربة البشرية الحقوقية، باعتبارها أول توافق دوليّ على الحدّ الأدنى من المعايير المشتركة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته.

وتأتي هذه المناسبة الحقوقيّة هذا العام في ظل عدوان تمارسه إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينيّة، هذا العدوان الذي ترتكب خلاله جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم الإبادة الجماعية، وتُنتهك خلاله الاتفاقيات الدولية كافة في مجال القانون الدولي الإنسانيّ والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما يعتبره المركز تجاوزات وانتهاكات جسيمة لهذين القانونين وللضمانات القانونية الواردة فيهما والتي تكفل حماية خاصة للأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة وللصحفيين والطواقم الطبية ومقدمي المساعدات وبصورة عامة المدنيين. بالإضافة الى ما خلفه هذا العدوان من استهداف للأعيان المدنية والمؤسسات الصحفية والإعلامية والمدارس والمستشفيات وكذلك الاعيان الثقافية، هذه الاعتداءات التي تشكل في مجملها جرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الدول كافة ووفقا لالتزاماتها الدولية الإجراءات اللازمة لوقف هذا العدوان .

وعليه، فإن المركز يؤكد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية، وعلى ضرورة نهوض المجتمع الدوليّ وجميع أجهزة الأمم المتحدة بمسؤولياتهم في التصدي لهذا العدوان، وضرورة أن لا ينسى العالم بأسره أن تبنّي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء ابتداءً لتجنيب العالم ويلات الحروب التي قاست منها البشرية، وهو الأمر الذي أكده ميثاق الأمم المتحدة، الذي جاء في ديباجته :"نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره...".

وفي هذه الإطار، وفي ضوء متابعة المركز استجابة المجتمع الدولي للعدوان على قطاع غزة، يدعو المركز بشكل خاص المجتمع الدولي ومؤسساته ضرورة استنهاض القيم الإنسانية المشتركة التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، وفي الوقت ذاته اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجهٍ خاص تطبيق القرار الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 26/10/2023 والذي جاء بمبادرة اردنية وحظي بتصويت 120 دولة والذي يدعو الى وقف الاعمال العدائية وكذلك وقف التهجير القسري وتسهيل مرور المساعدات وعدم الاعتداء على المستشفيات والمدارس والاعيان المدنية وهو قرار جاء في مرحلة مبكرة من العدوان، وكذلك مساندة إجراء الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة، بعيداً عن ازدواجية المعايير التي نشهدها، والتي تحمل رسائل للشعب الفلسطينيّ عموماً وقطاع غزة بشكل خاص أن حياتهم ليست بذات الأهمية ولا تستحق الرعاية والاهتمام اللازمين".

MENAFN10122023000072011014ID1107566693

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