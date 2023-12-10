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الصفدي: ضرورة امتثال إسرائيل لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة

12/10/2023 2:35:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، يوم الأحد، اجتماعات مع مسؤولين دوليين على هامش أعمال منتدى الدوحة.
وأكد الصفدي ونظيره وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ضرورة وقف إسرائيل لجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة، ووقف انتهاكاتها المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما شددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف هذه الحرب وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
والتقى الصفدي؛ الرئيسة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية، كومفورت إيرو، يرافقها عدد من أعضاء مركز أبحاث الشرق الأوسط الأمريكي، في اجتماع تناول الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية.
وشدد الصفدي على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين. كما أكد على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.
والتقى الصفدي مع مساعد وزير الخارجية الأسترالي، تيم واتس، في اجتماع تناول تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين.
وشدد الصفدي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووقف المعاناة والكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب المستعرة على غزة، وعلى ضرورة وقف إسرائيل لانتهاكاتها المتكررة والمتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية.

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