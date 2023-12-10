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تراجع تقييم بيزا لطلبة العالم: نتائج محلية صادمة تستوجب المكاشفة

12/10/2023 2:35:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان – فيما كشفت نتائج اختبار برنامج التقييم الدولي للطلبة "بيزا" التي أعلنت مؤخرا، عن تراجع في أداء طلبة الأردن في دورة 2022 بمقدار 39 نقطة في الرياضيات و77 نقطة في القرائية و54 نقطة في العلوم، اتفق خبراء تربويون بأن النتائج صادمة، تستوجب الدراسة والمكاشفة الوطنية، برغم أن التراجع كان ملاحظا في غالبية الدول.
وأوضحوا في أحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، بأن التراجع في الأداء عما كان عليه في دورة 2018، يعود الى أسباب عدة، أبرزها تراجع الاهتمام على مستوى سياسات التعليم بأهمية الدراسات الدولية، والتراجع الملموس في نوعية التدريس الصفي في المدرسة الأردنية، وجائحة كورونا.
وأكدوا أن الارتقاء بمستوى تعلم الطلبة وأدائهم على الاختبارات الدولية، يتطلب مقاربات سريعة وأخرى متوسطة او طويلة المدى، وعلى المستوى القصير والعاجل، لا بد من تشكيل فريق وطني من متخصصين يجرون دراسة متعمقة للكشف عن محددات أداء الطلبة الأردنيين، وبناء نموذج يوجه سياسات النظام التربوي للارتقاء بنوعية التعليم، كذلك تشكيل فريق دائم في الوزارة وشركائها للتخطيط للدراسات الدولية، وإعداد الأدوات والأدلة وتنظيم الحملات الوطنية ومتابعتها، ومتابعة برامج تدريب المعلمين.
ودعوا الى تبني سياسات فاعلة للمعلمين، تجعل من التعليم مهنة جاذبة لها شروطها في الاستقطاب والتعيين والترقية والمسار المهني.
وفي هذا الصدد، قال وزير التربية والتعليم الاسبق د. تيسير النعيمي، إن أداء طلبة الأردن في دورة 2022 تراجع بمقدار 39 نقطة في الرياضيات و77 نقطة في القرائية و54 نقطة في العلوم، وهي نتائج صادمة وتستوجب الدراسة والمكاشفة الوطنية برغم أن التراجع كان ملاحظا في غالبية الدول.
واضاف النعيمي أن أداء الطلبة الأردنيين في دراسة "بيزا"، نلاحظ تقدما أو استقرارا من دورة لأخرى، ثم بدأ التراجع منذ عام 2012 وعاد للارتفاع عام 2018، ليعود الى التراجع في الدورة الأخيرة عام 2022، والتي أعلنت نتائجها مؤخرا.
وأرجع النعيمي التراجع في الأداء عما كان عليه في دورة 2018 لجملة أسباب متمثلة بتراجع الاهتمام على مستوى سياسات التعليم بأهمية الدراسات الدولية، والايفاء بمتطلباتها في التخطيط والتنظيم، وبناء الشراكات الوطنية والمتابعة والمراقبة، وتفعيل البحث الرصين وتوظيف نتائجه في توجيه سياسات التعليم وتطوير التعليم، وتعزيز إدارة ملف المشاركة الوطنية في الدراسات الدولية.
وأشار الى ان ذلك، يتطلب دورا واسعا للجهة التي تدير ملف الدراسات الدولية في علاقاتها مع وزارة التربية والتعليم، وتمكينها ماليا وفنيا للقيام بهذا الدور على نحو، يمكن هذه السياسات من الانتقال من مجرد تطبيق للاختبارات وادخال البيانات، الى جهة أكثر فعالية لا سيما في التخطيط للدراسات واعداد الادوات والأدلة الارشادية، واجراء أبحاث السياسات الرصينة المتقدمة التي تخدم راسمي سياسات التعليم.
فضلا عن التراجع الملموس في نوعية التدريس الصفي في المدرسة الأردنية من سنة لأخرى، كما أكدته دراسات وطنية أجريت بهذا الخصوص، وهذا بالطبع يمثل العامل الأكثر أهمية في تفسير هذه النتائج وما يجب الالتفات اليه، من ضرورة تبني سياسات معلمين فاعلة استقطابا وتحفيزا ومسارا مهنيا ونظام مساءلة، اذ تشير الدراسات العالمية والوطنية الى أن ممارسات المعلمين الصفية في أساليب واستراتيجيات التدريس، هي العامل الحاسم في نوعية تعلم طلبتهم وأدائهم في الأختبارات الوطنية والدولية، بالاضافة إلى القيادة المدرسية الفاعلة.
ومن اسباب التراجع ايضا، بحسب النعيمي، الاستقطاعات من العام الدراسي في العامين 2018-2020 التي رافقت اضرابات المعلمين واعتصاماتهم، والتي قدرت حينها بما يعادل 18 % من جملة الأيام الدراسية، بالإضافة الى جائحة كورونا التي رافقتها إغلاقات في دول العالم، وبالتالي قصر العام الدراسي، وعدم اكتماله والتحول للتعلم عن بعد بصورة مفاجئة قد أثر سلبا على تعلم الطلبة، وهذا ما يفسر تراجع الأداء في غالبية الدول المشاركة بين عامي 2018 و2022.
وشدد النعيمي على ان هذه النتائج، يجب أن تقرع الجرس على المستوى الوطني بضرورة المكاشفة والمصارحة حول الأسباب الحقيقية للتراجع، بالتركيز على المدرسة وجودة التعليم فيها، عبر تبني نهج جديد في القيادة المدرسية وسياسات المعلمين، استقطابا وتعيينا ومسارا مهنيا وحوافز، ووضع نظم للمساءلة قائمة على نتائج الممارسة المهنية، مقاسة بتعلم الطلبة، وهذا ما أكدت عليه خطة التحديث الأقتصادي.
وأكد أن الاستجابة لمستهدفات خطة التحديث الاقتصادي، المتمثلة في الارتقاء بمستوى تعلم الطلبة وأدائهم على الاختبارت الدولية، يتطلب مقاربات متعددة المديات، وتشكيل فريق وطني من متخصصين يجرون دراسة متعمقة للكشف عن محددات أداء الطلبة، وبناء نموذج يوجه سياسات النظام التربوي للارتقاء بنوعية التعليم، وتشكيل فريق دائم في الوزارة وشركائها للتخطيط للدراسات الدولية، وإعداد الأدوات والأدلة وتنظيم الحملات الوطنية ومتابعتها ومتابعة برامج تدريب المعلمين.
بالإضافة الى تبني سياسات فاعلة للمعلمين تجعل من التعليم مهنة جاذبة لها شروطها في الاستقطاب والتعيين والترقية والمسار المهني والمساءلة، ثم التوسع في الاستثمار بالتعلم المبكر والتنفيذ الفاعل، لبرامج التدخلات العلاجية التي صممتها وزارة التربية، وفتح المدارس لمدة أطول أمام الطلبة، كما لا بد من تفعيل ادارة ملف مشاركة الأردن في الدراسات الدولية، وفق النعيمي.
وشاركه الرأي مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية سابقا د. محمد ابو غزلة الذي قال إن نتائج مشاركة الأردن في اختبار "بيزا"، لا يتوافق مع توجهات رؤية التحديث وينذر بالخطر، ويطلب مراجعة جذرية في عناصر المنظومة التعليمية كافة.
وبين أبو غزلة، أن مستوى الأداء في الرياضيات بلغ 361 والمستوى الدولي 472 وبتراجع 38.5 عن المستوى الدولي، وفي موضوع القرائية بلغ 342 مقارنة بالمستوى الدولي (476)، اي بتراجع 134 نقطة، وفي العلوم بلغ 375 مقارنة بالمستوى الدولي (485)، أي بتراجع 110 نقطة عن المستوى الدولي.
وأضاف انه برغم ما اعلنته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن تراجع أداء الدول بشكل عام، لكن ذلك لا يبرر التراجع الكبير في أداء الأردن، ليكون من بين أخر 5 دول، يتراجع مستوى الأداء في الرياضيات فيها بمعدل اكثر من 30 نقطة ومن آخر 7 دول مشاركة من أصل 81 دولة في هذه الدورة، وبعدد 38.5 نقطة عن آخر دوره في عام 2018.
كما لا يبرر الفجوة في الأداء في بين الطلبة والطالبات في الأردن بالموضوعات الثلاثة، اذ كانت نتيجة الطالبات في الرياضيات والقرائية والعلوم وبالترتيب: 386،364، 390، في حين كانت نتائج الطلاب الذكور وحسب ترتيب الموضوعات: 353، 318،358، حيث تسجل الفجوة لصالح الطالبات برغم التراجع في أداء الرياضيات بينهما وبـ43 نقطة، وايضا بمقدار درجتين للطلبة النازحين مع التقارب بينهما، ولا يوجد فروق بين اداء الطلبة النازحين عموما والمواطنين في 9 دول، ما يعني بانها تقدم لهم التعليم نفسه.
واكد ابو غزلة ضرورة الوقوف على مفاصل العملية التعليمة في الأردن، واجراء دراسات تشخيصية دقيقة ومتخصصة من أصحاب الرؤية الاستشرافية والخبرة والكفاية، لإعادة النظر في السياسات التربوية التي أوصلتنا إلى تذيل النتائج الدولية في مؤشرات جودة التعليم، واعادة النظر في البرامج والمشاريع في الخطة الاستراتيجية، لانقاذ ما يمكن انقاذه من هذا الوضع، وخلق بيئة مناسبة تمكن العاملين من تحقيق أداء تربوي منتج وفعال، وعليهم وضع خطط كفيلة بتطوير كل مفاصل العمل التعليمية، وأيضا العمل مع المؤسسات المعنية كالمركز الوطني للمناهج لتحليل جوانب الخلل في أداء الطلبة في هذه المواد وغيرها.
ودعا ابو غزلة، العمل مع المؤسسات المعنية، بتدريب المعلمين من الجامعات ومؤسسة الملكة رانيا لتدريب المعلمين، والعمل مع المؤسسات التعليمية والخاصة والمجتمعية، للمشاركة بوضع الخطط، ناهيك عن تفعيل أدوار القائمين على العملية التعليمية الفنية، وأسس اختيارهم.
واكد ضرورة قيام القائمين على الإدارة التعليمية بذل مزيد من الجهود لمتابعة الميدان التربوي وتفعيل دور كوادره، ووضع خطط مستقبلية بعد اعادة دراسة جدوى المشاركات المستقبلية، كما عليهم الاستفادة من ملخصات السياسات وما تقدمه التقاريرالوطنية من توصيات واجراءات، يعدها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، ووضع الخطط الكفيلة بتنفيذها، كما عليهم الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، والتي حققت مراكز متقدمة وتحليل نتائجها والاستفادة من هذه النتائج.
وقال إن جميع محاولات الاصلاح التي تمت، حافظت في الماضي القريب على ادامة النظام التعليمي، بخاصة في معدلات الالتحاق بالتعليم الاساسي والتكافؤ بين الجنسين وغيرها، إلا أنه من المهم التركيز على كفاءة النظام الداخلي، وتحسين عملياته، ومعالجة جوانب الضعف الفني والإداري فيه، وزيادة الدافعية لدى بعض المعلمين والطلبة.
بدوره، قال الخبير التربوي د. محمود المساد، إن نتائج الدراسة الدولية لتقييم الطلبة المعروفة "بيسا" للعام الدراسي 2022، تظهر تراجعا في أداء الأردن مقارنة بنتائج 2018.
واضاف أن الدراسة تسعى إلى تقييم قدرات الطلبة على إدماج واستثمار معارفهم لاستخدامها في حياتهم اليومية، عبر التفكير العقلاني والتحليل السليم والتواصل الفعال، وهذا ما لم يتوفر لطلبتنا ولم يتدربوا عليه في اختباراتهم المدرسية.
واكد المساد، ان النتائج التي حققها الطلبة في الدورة الاختبارية في العام 2018 تصف وضعنا الأردني بالكارثي نتيجة ما تحصل عليه طلبتنا من نتائج، بحيث كانت في العلوم 429 وفي الرياضيات 400 وفي اللغة العربية 419، في حين نتائج هذه الدورة الاختبارية الأخيرة للعام 2022، حصل طلبتنا على 375 في العلوم و361 في الرياضيات و 342 في اللغة العربية، وهذه النتائج المتراجعة بشدة عن الدورة السابقة للعام 2018 تجعل من وضعنا أشد كارثية.
واشار الى ان ترتيبنا العالمي للعام 2018 الإجمالي بلغ 56 من بين 79 دولة شاركت في الاختبارات، في حين بلغ ترتيبنا 75 في اختبارات عام 2022 من اصل 81 دولة مشاركة، اي أننا في ذيل القائمة، ومن بين الدول العشرة الأخيرة الأسوأ في العالم.
واوضح المساد، ان هناك الأسباب الرئيسة لهذا الإخفاق المريع تتصل بالسياسات، فهدف النظام التربوي، هو الطالب شخصيته وقيمه وتفكيره والمهارات التي يكتسبها، ويتمكن منها وتخدمه في العيش في المستقبل بطرائق ناجحة وفعالة، ولكن نحن في الأردن ومع سبق الإصرار نكتفي بحفظ المحتوى وتسميعه وتفريغه في أوراق الاختبارات، وعلى رأسها "التوجيهي"، دون القبول الفعلي بالتوجه للطالب وإعداده وتمكينه من مهارات التفكير ومنظومة القيم التي يريدها المجتمع، والتوجه للمستقبل ومتطلباته المعروفة لذلك نخفق بهذه الاختبارات بجدارة.
وأكد ان الغاية من الاختبار الدولي من الطلبة في الرياضيات على سبيل المثال (لا يرتبط بالكتب المدرسية، بل بتطبيق معارف الطلبة ومهاراتهم في الرياضيات في مواقف حياتية واقعية، تمكنهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، والكشف عن قدراتهم في صياغة المفاهيم الرياضية واستخدامها وتفسيرها في سياقات متنوعة، واكتساب عقلية رياضية تسمح باستخدام هذه المفاهيم والإجراءات والحقائق والأدوات الرياضية بتوصيف وتوقع ظواهر معينة".
وبحسب المساد، لا يمكن بأن نتحسن في نتائج اختبارات طلبتنا، إلا إذا فهمنا الغايات من الاختبارات الدولية، وأخذناها في الاعتبار الجاد عند إعداد مناهجنا وتدريب معلمينا، وإلا ستبقى كل الجهود ومنها ما أوصت به خطة التحديث الاقتصادي حبرا على ورق.

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