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منظمات تناقش سبل ترجمة قرار الأمن الدولي حول المرأة محليا

12/10/2023 2:35:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبون






عمان- ناقشت منظمات مجتمعية محلية وعربية ودولية وخبراء شباب ونساء، آليات وأطر بناء نموذج عربي محلي لتنفيذ أجندة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 للمرأة والأمن والسلام، عبر مؤتمر نظمته منظمة النهضة العربية "أرض" أمس، بتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وينعقد المؤتمر في إطار مشروع "أماني" التابع لمنظمة "أرض"، الهادف لتعزيز مشاركة المرأة في ترجمة قرار مجلس الأمن محليا، وذلك لتأسيس منصة تتيح تبادل المعارف والخبرات المتعلقة بأجندة المرأة والسلام والأمن تنطلق من العالم العربي، بمشاركة من عدة دول عربية منها العراق وتونس وليبيا واليمن وعدد من المنظمات الأممية والدولية.
ووفقا للمديرة التنفيذية لـ"أرض" سمر محارب، فإن المؤتمر يهدف إلى تأسيس خطوات عملية للشروع في عملية تعلم إقليمية موافقة تسترشد بها السياسات الإقليمية حول المرأة والسلام والأمن، وضمان إدراج وجهات نظر نساء وفتيات المنطقة وواقعهن على مستوى القاعدة الشعبية بشكل هادف، ومناقشة القدرات اللازمة للمنظمات المحلية التي تقودها النساء لتأطير أجندة المرأة والأمن والسلام.
وبينت محارب، بأن المناقشات لا بد أن تخرج بتصورات واضحة حول كيفية ربط مشاريع التنمية ومشاركة النساء في مختلف القطاعات وعلى كل الأصعدة، بالمشاريع المحلية وبحزمة التشريعات والقوانين، لإحقاق مزيد من الأمن والاستقرار في الدول العربية، إضافة إلى ضرورة التركيز على بناء القدرات للنساء.
وفي دراسات أعدتها "أرض" سابقا، أظهرت أن هناك افتقارا إلى وجود إجماع واضح بين الجهات المعنية في الأردن، حول جوهر أجندة المرأة والأمن والسلام، وما ينبغي التركيز عليه للتنفيذ، مع التأكيد أن دراسة سابقة عام 2021 أظهرت أن أجندة المرأة والأمن والسلام في الدول العربية، هي قضية تخص المرأة لا قضية سلام وأمن.
وصدر قرار مجلس الأمن 1325 في تشرين الأول (اكتوبر) عام 2000، فيما أشرفت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة على وضع الخطة الأولى لتنفيذ أجندة القرار للأعوام 2018-2021، كما وافقت الحكومة في تموز(يوليو) الماضي على الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 للأعوام 2022-2025.
وخلال جلسة حوارية حول المحاور الأساسية التي يجب تبنيها في أجندة التنفيذ، أكدت مشاركات ضرورة التركيز على المشاركة الفعلية للمرأة وليس العددية في مواقع صنع القرار، إلى جانب التركيز على قضايا الحماية في أوقات النزاع والحروب، وضرورة التوسع في مفهوم المرأة والأمن والسلام، وربطه من منظور المجتمعات المحلية العربية، بعيدا عن المفاهيم التي تبناها الغرب خاصة فيما يتعلق بالتطرف والأمن.
وقالت سناء عارف، من مؤسسة تمكين المرأة في العراق، إن هناك إشكاليات عديدة تتعلق بالتعامل مع هذه الأجندة، بخاصة عدم ربطها بأي ميزانات، قائلة إنها لا تتناسب مع أوضاع المرأة العراقية بخاصة في أوقات الحرب.
وأشارت عارف، إلى أن هناك حاجة للتركيز على موضوع مشاركة المرأة بعيدا عن الأثر الشكلي للمشاركة بل عبر مشاركة فاعلة وحقيقية وكاملة، مبينة أن هناك أيضا ضعفا في المساءلة حول تنفيذ هذه الأجندة داخل مجلس الأمن، مشددة على ضرورة ربط منهاج بيجين(تحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير فرص أفضل للنساء والفتيات) واتفاقية سيداو، بالقرار وتنفيذه.
وتحدثت عارف عن قضايا النساء في العراق اللواتي كن ضحايا عمليات اغتصاب وحمل قسري، معتبرة أن هذه القضايا من الأولويات التي تحتاج إلى متابعة لا تقل أهمية عن قضايا الأمن والإرهاب. ورأت أن هناك منافسة "غير إيجابية" بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والوطنية في البلدان المختلفة، فيما يخص تنفيذ الأجندة.
من جهتها، تحدثت الباحثة يارا شعبان من معهد غرب آسيا وشمال إفريقيا، عن أهمية إعادة تعريف بعض المفاهيم والتوجهات الخاصة بالمنطقة العربية وشعوبها والتوسع في مفهوم "الأمن الإنساني" من منظور اجتماعي محلي.
وطرحت شعبان، أسئلة تتعلق بالجهة التي تمتلك الحق بتوصيف "الإرهاب في غزة" على سبيل المثال، موضحة بأن هناك حاجة لمراجعة مفهوم الإرهاب وكيفية ربطه بالأمن الإنساني في المنطقة العربية، بخاصة وأن هناك ترسيخا لمفهوم أن الإرهاب "منزوع من الإنسانية" لدى الغرب.
وبينت أنه تم تأطير التطرف والإرهاب على أنها مشكلة خاصة في المنطقة العربية، وهذا غير صحيح لأن التطرف والإرهاب لهما عوامل مختلفة، ويمكن أن يظهرا في أي مكان في العالم، فللتطرف مفهوم إنساني مرتبط بعوامل الغضب والتهميش والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغياب التمكين.
وتطرقت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها علي، إلى الجهود التشاركية "للجنة الوطنية" مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وكافة الشركاء من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجمتع المدني في صياغة وتطوير الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325، والتي توجت بمصادقة الحكومة الأردنية على الخطة الوطنية الأردنية الأولى عام 2017، كما صدرت موافقة مجلس الوزراء على الخطة الوطنية الأردنية الثانية لتفعيل القرار تموز(يوليو) الماضي.
وتابعت: "إن من أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال تنفيذ الخطة الأولى لتفعيل القرار، هي تطوير استراتيجيتين لإدماج النوع الاجتماعي في مديرية الأمن العام والجيش العربي، وزيادة نسبة تمثيل النساء في هاتين المؤسستين، ورفع نسبة النساء في المراكز القيادية في الجيش العربي، بالإضافة الى رفع نسبة مشاركة النساء في بعثات حفظ السلام، ويأتي ذلك لتحقيق أهداف الخطة المتعلقة بزيادة المشاركة الفاعلة للمرأة في القطاعات الأمنية والعسكرية".
ودعت لحماية المرأة في الحروب والنزاعات، مضيفة أننا بحاجة لنهج جديد وتوفير الحماية للنساء خلال الحروب والأزمات، بخاصة في ضوء ما نشهده من انتهاكات وجرائم حرب بحق نساء وأطفال غزة.
وختمت كلمتها بالتأكيد على التفاف الأردنيين خلف مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني في مساعيه الحثيثة لوقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية الواقعة على غزة وأهلها.

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