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الزراعة تقرر وقف استيراد الكركم الطازج

12/10/2023 2:35:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قررت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، وقف استيراد رايزومات الكركم الطازج، وذلك في إطار سعيها لتشجيع زراعات جديدة وغير تقليدية، وضمن برنامج حماية المنتج المحلي، ورفع مستويات الاكتفاء الذاتي.
وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة عملت على دعم وتمويل عدد من الزراعات التي تشكل قيمة مضافة، وخاصة زراعات النقص التي يحتاجها السوق المحلي، لافتا إلى أنه لوحظ أخيرا توجه المزارعين لزراعة الكركم، لما له من فوائد صحية وغذائية.
وبين أن الوزارة تتطلع لزيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل التي يتم استيرادها، إضافة إلى تطور زراعة الكركم وتشجيع الصناعات الغذائية، وتوفير الكركم المجفف والمسحوق.--(بترا)

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