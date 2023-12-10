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الفيتو ضد وقف إطلاق النار بغزة يزيد قتامة صورة أميركا

12/10/2023 2:35:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - وضعت الولايات المتحدة الأميركية نفسها في مقامرة غير محسوبة العواقب باستخدامها حق النقض (الفيتو)، في جلسة مجلس الأمن أخيرا، لصالح المعتدي بدل الوقوف إلى جانب الحق والعدالة، إزاء عدوان إسرائيلي غاشم، أزهق أرواح آلاف الأبرياء في قطاع غزة، وصل عددهم حتى كتابة هذا التقرير إلى نحو 18 ألف فلسطيني، بينهم 7 آلاف طفل، عدا عن عشرات آلاف الجرحى ومئات المفقودين تحت الأنقاض، ما يثير إشكالية قانونية لتصحيح الخلل في النظام الدولي القائم على منطق القوة.
سياسيون أكدوا، أن "الفيتو" الأميركي ضد مشروع قرار المجلس، لا يشكل فقط رخصة إضافية للاحتلال لتواصل آلته الحربية قتل الأبرياء حسب، بل يزيد صورة الولايات المتحدة الأميركية قتامة في المنطقة والعالم، ويكلفها ثمنا سياسيا باهظا على الساحة الدولية، لضربها المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان بعرض الحائط، والتي لطالما ادعت الدفاع عنها والتمسك بها.
الوزير السابق د. محمد المومني، قال في كل مرة تستخدم أميركا صلاحياتها بالفيتو تخسر صورتها في العالم العربي، ولم يفلح نائب مندوبها في المجلس بإقناع أحد أبدا، بحجة أن وقف الحرب الآن سيهيئ لنزاعات جديدة مقبلة.
وأكد أن على أميركا واجب إدراك التكلفة الإنسانية والسياسية الباهظة عليها جراء استمرار الحرب، وهي تخطئ إذا أعطت الكيان الصهيوني رخصة لاستمرارها دون رادع، كما أنها معنية باستثمار ما يحدث للدفع إلى تسوية تاريخية، وإقامة دولة فلسطينية تعيش بأمن وسلام.
ولفت الوزير الأسبق سميح المعايطة، إلى أن "الفيتو" الأميركي كان متوقعا، باعتباره ينسجم مع الموقف الأميركي العام الذي يدعم كل تفاصيل موقف الاحتلال العسكري، وأما وقف إطلاق النار من ناحية إنسانية، فإن أميركا ليست معنية بتحققه، إلا إذا كان يخدم مسار الاحتلال العسكري وعدوانه الغاشم على غزة.
واستدرك، "لكن لا بد من استمرار المحاولات العربية والضغط السياسي على أميركا والعالم، وأن البديل في هذه المرحلة، يقتصر على الجهد السياسي والدبلوماسي وممارسة الضغوطات، بالإضافة إلى محاولات تخفيف الأعباء الإنسانية عن أهل غزة".
من جانبه، قال السفير الأردني السابق في بريطانيا مازن الحمود، إن إحدى سياسات أميركا مع الاحتلال، هي سياسة "معانقته بقوة"، لإبقاء القنوات مفتوحة معه في هذه الفترة من الحرب، لأنها تدرك بأنه في حال اتخذت موقفا ضده، أو حتى متزنا، فلن يسمح بإبقاء هذه القنوات كما هي عليه، ولن يسمح بأن يكون لها أي تأثير كبير على نهجها.
ولفت إلى أن أميركا استخدمت هذه السياسة التي أطلق عليه اسم (Hug them Close) في مراحل مختلفة في العلاقات بين البلدين، ومنذ بداية الحرب الحالية، مدعية أنه لولا تمكنها من الحفاظ على مصداقيتها مع الاحتلال، لكان ردودها أعنف مما شاهده العالم.
وبين أنه يجب على أميركا، إدراك أن هذه السياسة لم تنجح أبدا مع الاحتلال سابقا، ولا تنجح اليوم، وهي تقوم بعملية إبادة للفلسطينيين، فهي لم تمنعه من بناء المستوطنات على مر السنين، ولم تمنعه أيضا من تطبيق سياسة الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين وقتلهم، بل لم تحفزه على وقف احتلاله للأراضي الفلسطينية، أو منع انتهاكاته للحرم القدسي الشريف أو حتى الالتزام بمعاهدات السلام الموقعة.
وقال إن هذه السياسة الأميركية تجاه الاحتلال التي رأينا ملامحها في مجلس الأمن عندما استخدمت أميركا وحدها من بين كل الدول "الفيتو" على مطالبة الاحتلال بوقف إطلاق النار، ما هي إلا رخصة إضافية لمتابعة قتلها الأبرياء في غزة حتى نهاية هذا الشهر، وهو الموعد النهائي الذي وضعته أميركا له، لإكمال أهدافها العسكرية المعلنة، ووقف العمليات العسكرية.
وأوضح أن على أميركا أن تدرك تماما بأن الضحيتين الرئيستين لدعمها الاحتلال، هم الأبرياء الذين يذبحون في غزة، بالإضافة إلى المبادئ الإنسانية التي طالما دافعت عنها أميركا، وحاولت وما تزال تتغنى بها في العالم.
وأكد أن هذا النهج المزدوج المعايير، هو ثمن باهظ للغاية، تدفعه أميركا على الساحة الدولية، وتحاول تشكيل نظام عالمي يعتمد على مبادئها، والطريقة الوحيدة التي يمكن لأميركا اليوم بأن تتمسك بمبادئ طالما دافعت عنها، هو فرض نهاية لهذا الهجوم الوحشي غير المسبوق في هذا الزمن على الأبرياء، والذي يتنافى مع كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية عبر وقف إطلاق النار الفوري.
وبين المتخصص في القانون وحقوق الإنسان د. سيف الجنيدي، أن مشروع القرار الأخير في مجلس الأمن، جاء معبرا عن قيم إنسانية مشتركة، ويتلاقى مع غاية وأهداف ميثاق الأمم المتحدة في السعي لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وبين أن لجوء الأمين العام للأمم المتحدة للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى بأنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين"، يدق ناقوس الخطر الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة العربية والعالم نتيجة مجازر الاحتلال في القطاع، وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك قبل مشروع القرار في المجلس الذي أجهضه "فيتو" أميركا.
ولفت إلى أنه وبعد إفشال محاولات استصدار قرار بوقف الوضع الإنساني الكارثي، أصبح العالم العربي يدرك مفهوم ازدواجية المعايير لدى الأنظمة العالمية، فاليوم لا بد من التوجه لمخاطبة الشعوب الحية، للضغط على حكوماتها لمنع أي تعطيل لقرار يستهدف منع إراقة المزيد من دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.
وأكد أن الاحتلال يمارس ضروب المخادعة عبر كل وسيلة متاحة، ويتمادى في خرق كل المحاذير نحو أي شخص لا يتماشى مع توجهاته وغاياته.-(بترا)

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