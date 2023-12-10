سؤالها تسبب بمأساة.. مصري يقتل زوجته طعناً بسكين المطبخ

لم يخطر ببال الفتاة العاشقة أن تكون نهايتها على يد حبيب العمر، فقد حولت روان صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لخطابات غرامية ترسلها كل صباح لزوجها، بل اعتبرت أن ارتباطها به جائزة تمنت أن "يذيقها الله لجميع الفتيات".











"انت حلو في كل وقت"

وقبل أن يطعنها لتلفظ أنفاسها، بسبب سؤالها: "انت تأخرت ليه؟"، كتبت على صفحتها: "كل حاجة في وقتها حلوة وانت حلو في كل وقت".





أحمد وروان

تفاصيل الجريمة المروعة التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية المصرية، بدأت يوم الخميس بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بمقتل ربة منزل على يد زوجها، وانتقلت مباحث قسم ثاني المحلة إلى مكان الحادث حيث تبين مقتل روان محمد عبدالسلام، 22 سنة، من مواليد مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، على يد زوجها "أحمد. ع. ع".



قتلها طعنا بسكين المطبخ

وأكدت التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين بسبب غيرة المجني عليها على المتهم، وكثرة معاتبتها له على تأخره خارج المنزل بعد مواعيد عمله فانهال عليها طعنا بسكين المطبخ.



وأكد شهود العيان أن الزوجين كانت تربطهما علاقة حب قوية وأنجبا طفلا يدعى عبد الرحمن، منذ عدة أشهر وحياتهما كانت تتسم بالهدوء والسكينة والمجني عليها تتمتع بحسن السمعة الطيبة.





سؤال تسبب في المأساة

وعن أسباب الجريمة، قال والد القتيلة "عرفت من شقيق روان أنها سألته سؤال واحد.. انت تأخرت ليه؟.. وكان فيه خلافات بينها وبين زوجها أحمد من أسبوع بسبب تكرار تأخير الزوج عن ميعاد عودته من العمل اللى اتعود عليه ويوم الوفاة حدثت بينهما مشادة فى محل عمله وبعدها أخدها زوجها هي والطفل إلى المنزل وأصر على إنه يسيب ابنه الرضيع عند والدته وأخدها وطلعوا البيت مع بعض ودار شجار بينهما وتطاول عليها بالضرب، وتطورت المشاجرة وبعدها أحضر سكينًا وطعنها في القلب، مما أدى إلى وفاتها في الحال". وفق ما نقل موقع "المصري اليوم".



وأضاف "أنا معرفتش إن بنتي اتقتلت إلا لما اتصلوا عليا تاني يوم وقالوا لي تعال خد جثتها".



تركت رضيعا عمره 3 أشهر

كما أضاف الأب المكلوم "أنا عايش في محافظة الدقهلية وبنتي (روان) عايشة مع جوزها في المحلة الكبرى، وكانت في علاقة حب كبيرة بينها وبين زوجها أحمد في فترة الدراسة بكلية التربية الرياضية، واستمرت طوال مدة الدراسة ومكنتش أعرف الكلام ده إلا لما أحمد اتقدم لها وهي كانت فرحانة أوي وتزوجوا من سنة ونص وعندهم طفل دلوقتي عمره 3 شهور".



يذكر أن قوات الشرطة ألقت القبض على الزوج المتهم واعترف بارتكابه الواقعة. -وكالات