مصدر من مستشفى العودة المحاصر في غزة: استشهاد اثنين وحصار أكثر من 250 شخصا

يخضع مستشفى العودة التابع لجمعية العودة الصحية والمجتمعية في شمال غزة لحصار شديد منذ أربعة أيام، مما أدى إلى فرض الإقامة الجبرية على أكثر من 250 شخصًا، بما في ذلك الطاقم الطبي والمرضى ومرافقيهم من أفراد أسرهم، داخل المنشأة.

وقد تحول الوضع إلى أزمة إنسانية خطيرة مع وصول محدود للموارد الأساسية.



الضحايا والقيود



وأفاد مدير المراقبة والتقييم محمد للغد ، بأن قناصًا إسرائيليًا متمركزًا خارج المستشفى أطلق النار مما أسفر عن استشهاد ممرضة من خلال نافذة في الطابق الرابع.

وفي حادثة ثانية، تعرضت امرأة حامل وحماتها لإطلاق نار من القناص أثناء توجههما إلى المستشفى للحصول على خدمات الولادة، مما أدى إلى استشهاد الحماة، وترك جثمانها في الشارع دون مساعدة بسبب تهديد القناص المستمر. كما أصيب ابن أحد العاملين في المستشفى بطلق ناري لكنه نجا.



نقص حاد في الموارد



كان المستشفى مزودًا في البداية بمواد غذائية تكفي لأربعة أيام فقط، والآن يتم تقنين الوجبات إلى وجبة واحدة في اليوم أو أقل. وقد تعطلت جهود إعادة تزويد المولد بالوقود، الضروري للكهرباء، بسبب نيران القناص، ومن المتوقع أن تستمر الإمدادات المتبقية لثلاثة أيام فقط.

وقد يتم نفاد إمدادات المياه خلال يومين، مما يفاقم الأزمة. ووفقًا لصالح، استهدفت القوات الإسرائيلية خزانات المياه في المستشفى، مما ترك خزانًا واحدًا غير كافٍ لاحتياجات المستشفى, علما أن المنشأة غير تابعة لاي جهة حكومية.



التهديدات الأمنية

بحسب المصدر من مستشفى العودة الذي بين للغد أن دبابات الاحتلال تتمركز على مسافة قريبة جدًا من المستشفى، على بعد حوالي 50 إلى 70 مترًا، مما يثير مخاوف من احتمال الاقتحام المباشر.

وقد تعرض المستشفى بالفعل لست هجمات مباشرة وعدة مواجهات وثيقة، مما يزيد من خطورة الوضع على حياة المحاصرين داخله.



تحديات التواصل



ويبين المصدر نفسه |أن التواصل من مستشفى العودة محدود للغاية، مع وصول محدود للإنترنت بسبب الوضع الخطير.

وقد تمكن محمد "المصدر" من نقل هذه المعلومات باستخدام بطاقة eSIM مستعارة من أصدقاء في إسبانيا. وهو يناشد المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية التدخل الفوري لضمان سلامة المحاصرين داخل مستشفى العودة.