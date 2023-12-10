محقّق إسرائيلي استجوب يحيى السنوار 180 ساعة: أعرفه أفضل من أمه

قال الضابط السابق بجهاز الشاباك الأمني الإسرائيلي، مايكل كوبي، إنّه يعرف زعيم حركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار، "أفضل من أمّه"، لافتاً إلى قضائه نحو 180 ساعة معه خلال التحقيقات عندما كان السنوار في السجون الإسرائيليّة.





وفي مقابلة مع CNN، قال كوبي: "سألته (السنوار) أنت الآن بعمر 28-29 عاماً (حينها) لماذا لست متزوجاً؟ كيف لا تريد عائلة؟ فأجابني أن حماس هي زوجتي وحماس ابني وحماس بالنسبة لي كل شيء".



ويقول محلّلون إن السنوار الذي نجا من محاولة اغتيال إسرائيليّة العام 2021 لن يكون من السهل قتله في هذه المرّة، إذ أنّه يُعتبر أحد أهم الأهداف في الحرب الإسرائيليّة في غزة.







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