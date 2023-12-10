محقّق إسرائيلي استجوب يحيى السنوار 180 ساعة: أعرفه أفضل من أمه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الضابط السابق بجهاز الشاباك الأمني الإسرائيلي، مايكل كوبي، إنّه يعرف زعيم حركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار، "أفضل من أمّه"، لافتاً إلى قضائه نحو 180 ساعة معه خلال التحقيقات عندما كان السنوار في السجون الإسرائيليّة.
وفي مقابلة مع CNN، قال كوبي: "سألته (السنوار) أنت الآن بعمر 28-29 عاماً (حينها) لماذا لست متزوجاً؟ كيف لا تريد عائلة؟ فأجابني أن حماس هي زوجتي وحماس ابني وحماس بالنسبة لي كل شيء".
ويقول محلّلون إن السنوار الذي نجا من محاولة اغتيال إسرائيليّة العام 2021 لن يكون من السهل قتله في هذه المرّة، إذ أنّه يُعتبر أحد أهم الأهداف في الحرب الإسرائيليّة في غزة.
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