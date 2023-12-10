Monday, 11 December 2023 01:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محقّق إسرائيلي استجوب يحيى السنوار 180 ساعة: أعرفه أفضل من أمه

12/10/2023 2:35:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال الضابط السابق بجهاز الشاباك الأمني الإسرائيلي، مايكل كوبي، إنّه يعرف زعيم حركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار، "أفضل من أمّه"، لافتاً إلى قضائه نحو 180 ساعة معه خلال التحقيقات عندما كان السنوار في السجون الإسرائيليّة.

وفي مقابلة مع CNN، قال كوبي: "سألته (السنوار) أنت الآن بعمر 28-29 عاماً (حينها) لماذا لست متزوجاً؟ كيف لا تريد عائلة؟ فأجابني أن حماس هي زوجتي وحماس ابني وحماس بالنسبة لي كل شيء".

ويقول محلّلون إن السنوار الذي نجا من محاولة اغتيال إسرائيليّة العام 2021 لن يكون من السهل قتله في هذه المرّة، إذ أنّه يُعتبر أحد أهم الأهداف في الحرب الإسرائيليّة في غزة.


اقرأ أيضاً:

جيش الاحتلال يفجر مفاجأة مدويّة: السنوار ليس في منزله بخان يونس !!

MENAFN10122023000072011014ID1107566684

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث