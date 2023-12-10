الصحة العالمية: 449 مركزا صحيا تعرض لهجمات في غزة والضفة
التاريخ
12/10/2023 2:35:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم
غيبريسوس تعرض أكثر من 449 مركز رعاية صحية في غزة والضفة الغربية لهجمات.
وقال غيبريسوس إن النظام الصحي في غزة على وشك
الانهيار، علما أن 14 مستشفى من أصل 36 فقط تعمل جزئيا.
وشدد على أن وقف إطلاق النار يمثل الحل الوحيد
لحماية صحة سكان غزة. (الجزيرة نت)
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