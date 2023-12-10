Monday, 11 December 2023 01:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة العالمية: 449 مركزا صحيا تعرض لهجمات في غزة والضفة

12/10/2023 2:35:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تعرض أكثر من 449 مركز رعاية صحية في غزة والضفة الغربية لهجمات.

وقال غيبريسوس إن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار، علما أن 14 مستشفى من أصل 36 فقط تعمل جزئيا.

وشدد على أن وقف إطلاق النار يمثل الحل الوحيد لحماية صحة سكان غزة. (الجزيرة نت)

MENAFN10122023000072011014ID1107566683

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث