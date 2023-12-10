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القسام تستهدف 6 آليات صهيونية وجرافة عسكرية غرب جباليا

12/10/2023 2:35:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت كتائب عز الدين القسام استهداف 6 آليات إسرائيلية وجرافة عسكرية غرب جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت الكتائب- وهي الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها استهدفت الآليات المذكورة بقذائف مضادة للدروع. (الجزيرة نت)

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