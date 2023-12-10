القسام تستهدف 6 آليات صهيونية وجرافة عسكرية غرب جباليا

القسام تستهدف 6 آليات صهيونية وجرافة عسكرية غرب جباليا
التاريخ
12/10/2023 2:35:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كتائب عز الدين القسام استهداف 6 آليات
إسرائيلية وجرافة عسكرية غرب جباليا شمالي قطاع غزة.
وقالت الكتائب- وهي الذراع العسكرية لحركة
المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها استهدفت الآليات المذكورة بقذائف مضادة للدروع. (الجزيرة نت)
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