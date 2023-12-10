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669 جنديا إسرائيليا أصيبوا في معارك الشجاعية وجباليا

12/10/2023 2:35:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت الجزيرة أن وحدة الإنقاذ العسكرية التابعة لجيش الاحتلال نقلت 669 جنديا إسرائيليا أصيبوا في المعارك مع المقاومة الفلسطينيية في الشجاعية وجباليا بقطاع غزة.

من جهته، أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 1593 جنديا منذ بداية الحرب على غزة حالة 255 منهم حرجة.

وأضاف جيش الاحتلال أن 559 جنديا أصيبوا منذ بدء العملية البرية في غزة جروح 127 منهم خطيرة.

وأشار إلى أن 416 جنديا إسرائيليا يخضعون للعلاج في المستشفيات 40 منهم في حالة حرجة و211 حالتهم متوسطة.


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