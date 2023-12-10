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القسام تجهز على 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر

12/10/2023 2:35:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت كتائب القسام إن عناصرها أجهزوا على 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة.

وأضافت القسام أنها استهدفت آليتين إسرائيليتين في جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف الياسين 105. (الجزيرة نت)

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