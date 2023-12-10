القسام تجهز على 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر

القسام تجهز على 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر
التاريخ
12/10/2023 2:35:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت كتائب القسام إن عناصرها أجهزوا على 10
جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة.
وأضافت القسام أنها استهدفت آليتين إسرائيليتين
في جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف الياسين 105. (الجزيرة نت)
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