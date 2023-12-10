هآرتس: الوقت المتبقي لمعركة خان يونس يقصر.. بات القتال أكثر حرجاً

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الوقت المتبقّي للمعركة في خان يونس يقصر والقتال يصبح أكثر حرجاً وتعقيداً.



وقالت الصحيفة إن "الجيش" الإسرائيلي يجد صعوبة في التقدّم في أماكن التوغّل في قطاع غزة.



ولفتت الصحيفة إلى أنه "يوجد توتر بين أهداف الحرب والوقت المخصّص لتحقيقها".

وأضافت أن الفرق الإسرائيلية تخوض الآن ثلاث معارك في وقت واحد، وتواجه في كل منها مقاومة أشد مما كانت عليه في الماضي.



وبحسب الصحيفة، فإن "الجيش الإسرائيلي يأمل في إنهاء معظم عملياته في شمال قطاع غزة في غضون أسبوع، لكن بعدها تصبح المعركة في خان يونس حرجة أكثر".



هذه التطوّرات، وفقاً للصحيفة، "تجعل القتال في الأسابيع المقبلة أكثر تعقيداً".

وقالت إنه "من الأفضل عدم الانجرار إلى الأجواء في استوديوهات التلفزة، التي سُمعت في بعضها بالفعل أهازيج انتصار في الأيام الأخيرة".



وأكدت أنه "لا يوجد لدى الجيش الإسرائيلي صورة استخبارية كاملة عن المواقع التي تخبئ فيها حماس الأسرى، وليس هناك شكّ في أن استمرار القتال يعرّض حياتهم للخطر".



وفي وقت سابق اليوم، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على صفحتها الأولى تقريراً تحت عنوان، "القتال صعب وبطيء، وسيتطلّب وقتاً طويلاً كي ينجز الجيش الإسرائيلي مهامه".



وفي السياق، قالت القناة "السابعة" الإسرائيلية إن التقديرات في "إسرائيل" أن الحرب ستستمر بقوة مرتفعة على الأقل شهرين.



كما يقدّرون في "إسرائيل"، وفقاً للإعلام الإسرائيلي الذي نقل عن مصادر، أنه "ستكون هناك محاولات دفع صفقات إضافية لتحرير أسرى في الفترة القريبة".



ويوم أمس، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ عدد قتلى "جيش" الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 102 قتيل، منذ بداية التوغل البري في قطاع غزة.

وكان موقع "واي نت" الإسرائيلي ذكر أنّ عدد الجرحى الإسرائيليين العسكريين وصل إلى 5 آلاف منذ الـ7 من تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أنّ 2000 منهم أصبحوا معوّقين. -الميادين

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