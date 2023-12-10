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اختيار وائل الدحدوح شخصية العام الصحفية

12/10/2023 2:35:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اختارت مجلة "كناك" البلجيكية مراسل الجزيرة في غزة، وائل الدحدوح، الشخصية الصحفية لعام 2023.
وخصصت المجلة الأكثر انتشارا في بلجيكا، 6 صفحات من العدد السنوي لتروي جزءا من قصة وائل وتضحياته لنقل الحقيقة.
وتحت عنوان "الصحفيون مستهدفون في غزة"، وصفت المجلة وائل الدحدوح بـ"الرجل الذي أصبح محور الأخبار بعد أن كان ناقلا لها، إثر استهداف عائلته في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
واستشهد من عائلة الزميل وائل الدحدوح 14 فردا، بينهم ابنه وابنته وزوجته وأفراد من عائلته إثر قصف إسرائيلي طال منزلا لجؤوا إليه في مخيم النصيرات.
ولم يوقف الدحدوح تغطيته للأخبار، وواصل -رغم مصابه الجلل- نقل يوميات العدوان على غزة، والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع إلى العالم.

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