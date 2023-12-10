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بعد غياب دام 17 يوما .. الملثم يعود إلى الواجهة

12/10/2023 2:35:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الظهور عبر كلمة مسجلة، بعدما أثار غيابه تساؤلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت شاشة الجزيرة، بث كلمة مسجلة حصلت عليها للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، ستنشر عصر اليوم الأحد.

واعتاد أبو عبيدة الظهور بخطابات يومية مسجلة منذ بدء عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي، ببذلة عسكرية ولثام أحمر وعصبة خضراء.

ومنذ 23 نوفمبر الماضي، اختفى أبو عبيدة عن الأنظار وغابت إطلالاته اليومية وتسجيلاته الصوتية، إلا أن منشورات كتائب القسام اليومية على منصة“تليغرام” تنسب له مرفوقة باسمه.

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