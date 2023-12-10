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أبو عبيدة: تمكنا من تدمير أكثر من 180 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 10 أيام

12/10/2023 2:35:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، إن مقاتلي القسام تمكنوا من تدمير أكثر من 180 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل جزئي أو كلي في مناطق الشجاعية والزيتون والشيخ رضوان ومخيم جباليا وبيت لاهيا وشرقي دير البلح وشرق وشمال خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال 10 أيام.
وأضاف أبو عبيدة، في كلمة صوتية، أن مقاتلي القسام استأنفوا القتال وتمكنوا من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل القديمة والجديدة.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل "الانتقام الأعمى من المدنيين وتدمير البنى التحتية في حرب همجية بشعة هي الإنجاز الوحيد الذي يتغنى به قادة الاحتلال".
ولفت إلى تنفيذ عدة عمليات نوعية تتنوع بين نصب الكمائن ومواجهتها بالأسلحة الرشاشة والعبوات الأفراد وفوهات الأنفاق المفخخة إضافة إلى عمليات القنص، مؤكدا وقوع إصابات محققة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي كما أن معظم المقاومين عادوا إلى قواعدهم بسلام.
وتابع أن المقاومين تمكنوا من ضرب القوات الإسرائيلية بقذائف الهاون ومنظومة رجوم الصاروخية، إضافة إلى قصف الأراضي المحتلة بعشرات الرشقات الصاروخية.
وأكد أن قوات الاحتلال فشلت في شمال القطاع وجنوبه، وستستمر في فشلها كلما توغلت في منطقة أخرى، مؤكدا أن صمود المقاومين في الميدان واستهداف قوات الاحتلال سيتواصل.
ولفت إلى أن تكرار قوات سلطات الاحتلال بالتبجح بالإعلان عن هدف القضاء على المقاومة في غزة، هو هدف للاستهلاك المحلي للجمهور اليميني المتطرف، متسائلا "إذا كان الاحتلال قادرا على القضاء على حماس في غزة، فهل استطاع القضاء عليها في الضفة والقدس المحتلة؟!".
وأشار إلى أن الاحتلال لا يزال يتلقى الضربات الموجعة في الضفة والتي كان آخرها قبل أيام في القدس، مؤكدا عدم وجود خيار إلا لمقاومة الإسرائيليين في كل حارة وشارع وزقاق.

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