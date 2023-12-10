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كيف قام هولاند وماكرون بقتل ديغول؟

12/10/2023 2:35:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



إروان دافو* - (أوريان 21) 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023

منذ هجمات السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وحتى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تل أبيب، اتسم موقف فرنسا الرسمي بانحياز تام لصالح إسرائيل، رغم المجزرة المتواصلة في قطاع غزة. في هذا النص، يقوم دبلوماسي فرنسي سابق بتحليل تغير سياسة فرنسا في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، لا سيما تجاه القضية الفلسطينية، وتراجع دور باريس كفاعل دبلوماسي على الساحة العالمية. الأمر الذي يثير غضب دبلوماسيي وزارة الخارجية الفرنسية، بعد أن غيّب قصر الإليزيه صوتهم.
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لم يعد الوقت وقت الحديث عن انحدار فرنسا، بل عن هبوطها الى مرتبة دنيا، وربما اختفائها بالكامل من ساحة القضايا العالمية الكبرى. لقد تبين مجدداً، إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس الإرهابية1 على إسرائيل، إقصاء فرنسا عن الشرق الأوسط. لم يعد بلدنا يلعب أي دور ملموس في المساعي الرامية للخروج من الأزمة لأنه لم يعد يعتبر نفسه معنياً بالنشاط في هذا الملف، وذلك منذ عدة سنوات. في مقال صادر عن صحيفة "لوموند" الفرنسية يحكي لنا جان بيار شانيولو -وهو رئيس مركز أبحاث فرنسي- كيف حاول مؤخراً أن يثير مع "دبلوماسي مهم" في قصر الإليزيه موضوع النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فما كان من هذا الأخير إلا أن سأله بشيء من السخرية "أوَما زلت تهتم بهذه المسألة؟". وعندما ندرك أن الدبلوماسي رفيع المستوي هذا هو في حقيقة الأمر عضو في الخلية الدبلوماسية التابعة للرئاسة الفرنسية، ندرك حينها جسامة المشكلة.
بدءاً بالبلاغات التي تعرب عن الأسف والتعاطف مروراً بالإدارة المهنية البحتة لشؤون الرعايا الفرنسيين في محنتهم ومعاناتهم، عبر "مركز الأزمات" في وزارة الخارجية، إلى الموافقة على المبادرات الدبلوماسية الصغرى الآتية من الآخرين: ذاك هو، في نهاية المطاف، دور قوة أوروبية وسطى لم تعد تقبض على ناصية القضايا العالمية على الإطلاق.
بعد شيراك، صحراء مقفرة
يجدر التذكير بما كان لفرنسا في عهد جاك شيراك من دور محوري في حل الأزمات في الشرق الأوسط: إبان عملية "عناقيد الغضب" التي شنتها إسرائيل على لبنان في نيسان (أبريل) 1996، قرر الرئيس الفرنسي على الفور إرسال وزير خارجيته إلى المنطقة مبعوثاً بمهمة "الحصول على وقف القتال والسعي لتفاهمات تضمن أمن الأهالي على طرَفَي الحدود اللبنانية". ورغم العراقيل التي وضعها الطرف الأميركي في وجهها آنذاك، كانت مساهمة فرنسا مؤثرة في الخروج من الأزمة، كما شارك بلدنا بعدها في مراقبة وقف إطلاق النار. وفي صيف العام 2006، خلال النزاع الإسرائيلي اللبناني، كان مجدداً للمساهمة الفرنسية الدور الفاعل في التوصل الى القرار 1701 الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 آب (أغسطس) 2006 والذي كان من شأنه وضع حد مؤقت للنزاع.
وفي 2002-2003، نجح النشاط الدبلوماسي الفرنسي، بمساندة الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، ولا سيما منه ألمانيا، بسحب الغطاء القانوني عن الحرب الأميركية على العراق، ولقد اتضح صواب الرؤية التنبؤية لجاك شيرك حول ما ستجره تلك الحرب من زعزعة شاملة لاستقرار المنطقة: إطلاق يد القوة الإيرانية في المنطقة في غياب قوة موازنة لها، وتأجيج أعمال العنف بين السنة والشيعة.
كيف وصلنا اليوم إلى هذه الكارثة الدبلوماسية اللافتة للنظر من حيث سرعتها، المتجلية بشكل خاص في الشرق الأوسط، والبادية مع ذلك في سائر المناطق؟ يمكننا تشخيص عدة أسباب لها، ومنها أجواء انعدام الثقة بفرنسا في المغرب العربي. لا بد أن نتذكر كيف كان جاك شيراك يحظى بالمحبة والاحترام في البلدان المغاربية الثلاثة. أما اليوم فكل من المغرب (وكان نيكولا ساركوزي قد نجح في الحفاظ على شراكة متميزة مع هذا ابلد) والجزائر وتونس تنتظر بفارغ الصبر أن تُطوى أخيراً صفحة ماكرون.
وعودة بنا إلى الشرق الأوسط، فالتحرك المسرحي الذي قام به الرئيس ماكرون إثر الانفجار المأسوي في مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس لم يسفر عن أي نتيجة ترتجى. فالرئيس الفرنسي الذي كان يتصور نفسه المحرر الأعظم، الذي سيبادر بمعاهدة سياسية جديدة في لبنان لم يتوصل لأي نتيجة ملموسة في واقع الأمر، بل كشف عن جهله للعادات والتقاليد المرعية في بلد من المفترض أنه مقرب من فرنسا. وما يزال لبنان الضحية المثلى للفوضى الأمنية السائدة في محيطه، يغوص يوماً بعد يوم في الأزمة.
هولاند، ماكرون، مثيلان لا يحركان ساكناً
تشاهد فرنسا، دونما حراك، ومنذ عدة سنوات، الاضطرابات الكبرى الجارية أمام أعينها في العالم. لم يعد صوتها مسموعاً، بل والأسوأ من ذلك، لم يعد أحد ينتظر هذا الصوت. لقد قتل فرانسوا هولاند وإيمانويل ماكرون السياسة الخارجية الفرنسية التي كانت تسير في خطى ديغول، هذا هو واقع الحال.
قد يبدو من الغرابة بمكان الجمع بين فرانسوا هولاند وإيمانويل ماكرون، فالرجلان مختلفان على الصعيد الشخصي، إلا أن إيمانويل ماكرون، في مضمار السياسة الخارجية، كان الخَلَف الذي أكمل عمل السلف من حيث الفشل الذريع. فما العوامل المشتركة بينهما والتي فعلت فعلها؟
يجدر التنويه أولاً بالانعدام الكامل للخبرة في مجال العلاقات الدولية لدى وصول كل منهما الى سدة الرئاسة في حين أن السياسة الخارجية ليست مسألة إبداع. لا يكفي ابتلاع المذكرات، وإصدار البلاغات التقليدية وحضور مراسم القمم الدولية، للتأثير على مجريات الأمور في العالم. بل تتطلب السياسة الخارجية تمرساً طويل المدى، يتم اكتسابه عبر الزيارات المختلفة الى بلدان العالم (على سبيل المثال، لم يقم فرانسوا هولاند بأي زيارة للصين قبل وصوله للحكم)، بما يسمح بنسج شبكة واسعة من العلاقات، والتعرف عن كثب على النظراء من رؤساء الدول، وإرهاف الحس، وتطويع السياسة الخارجية بحيث يصبح بالإمكان انتهاج سياسة جريئة، فريدة، طليعية، تحل المعضلة الأساسية ألا وهي: كيف يمكن لبلد متوسط الحجم، عدد السكان فيه قليل قياساً بسكان المعمورة، أن يؤثر على مجريات الأمور في العالم؟ والجواب هو: بانتهاجه سياسة عظمى في المجال الخارجي. فلنذكر بقول ديغول: "لأننا بالضبط لم نعد قوة عظمى، فنحن بحاجة الى سياسة عظمى، فإن لم تتوفر لدينا السياسة العظمى هذه، وبما أننا لم نعد قوة عظمى، فلن نكون أي شيء على الإطلاق".
ثمة عوامل أخرى لعبت دورها في هذه الاستمرارية بين الرئيسين الأخيرين فالدبلوماسيون إياهم ظلوا يديرون دفة الأمور، متأثرين بانتمائهم للحزب الاشتراكي والعديد منهم مقرب من جان إيف لو دريان، الذي شغل منصب وزير الدفاع والخارجية في ولاية هولاند، وتابع عمله في عهد إيمانويل ماكرون. ولقد استحوذت فئة قليلة من الدبلوماسيين، ممن لا يملكون خبرة فعلية في الشأن الخارجي، على مقاليد القيادة، واستدام نفوذ الوزير السابق جان إيف لو دريان عبر تعيين الدبلوماسي لويس فاسي، الذي تم فرضه كمدير مكتب وزيرة الخارجية كاترين كولونا رغم صغر سنه النسبي لمثل هذا المنصب، ليكون في الوقت نفسه برج مراقبة لقصر الإليزيه داخل الوزارة. بل وأكثر من ذلك، لقد أسهم الدور البائس الذي لعبه لست سنوات طوال الدبلوماسي فرانك باريس على رأس "الخلية الإفريقية" الى حد بعيد في تسريع الرفض المحلي لسياسة فرنسا الإفريقية.
وكلنا يذكر التهور الحربي لدى هولاند ولودريان في استعدادهما لقصف سورية عندما تجاوز النظام السوري "الخط الأحمر" المتمثل باستخدام الأسلحة الكيماوية، قبل أن يبلغهما باراك أوباما بأن تدخلهما لن يكون ذا أهمية تذكر على أرض الواقع. وأسوأ ما في الأمر أن هذين المحاربين عن بعد لم يتمكنا من تزويد القوات الفرنسية بالقدرات الكفيلة بقيامها بمهامها، وهي المهام التي لم تحدد بوضوح أصلاً، والتي كان يعوزها العتاد المناسب. ويكاد المرء لا يصدق ما يسمعه عندما يأتيه تصريح إيمانويل ماكرون في 24 أيلول (سبتمبر) الماضي بأن علينا أن نتسامح -يا للشهامة!- مع فشل الجيش في عمليات سرفال وبرخان وفي الانسحاب الذليل من النيجر، في حين أن المسؤولية هي في المقام الأول مسؤولية سياسية، وأن مسبباتها من صنيعة شريكه وصنيعته. أما الجيش فلا غبار عليه، كان بالمستوى.
وختاماً، ومن وجهة نظر المؤسسات، لقد عمل فرانسوا هولاند وإيمانويل ماكرون على ترسيخ الانحراف الذي بدأ في عهد ساركوزي والذي يعد خللاَ جسيماً في إدارة دفة السياسة الخارجية، ألا وهو السلطة المطلقة الممنوحة للخلية الدبلوماسية التابعة لرئاسة الجمهورية وإخضاع دوائر الخارجية وخبراتها لها، بل وتهميشها. وكان ساركوزي على الأقل قد تنبه لضرورة تعيين مستشار دبلوماسي من ذوي الخبرة الواسعة ومستشار للشؤون الأفريقية من ذوي الكفاءة العالية.
ولكن عودةً بنا إلى موضوعنا الرئيسي الذي يشغل الساحة، وبحق.
بعيداً جداً عن الشرق الأوسط
لقد وَأَدَ فرنسوا هولاند بكل بساطة سياسة فرنسا العربية واضعا حداً للنفوذ الفرنسي القوي في هذه المنطقة. ولقد كان موقفه المتسم بالاختلال التام في التوازن، في 9 تموز (يوليو) 2014 بصدد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، قد طبع الأذهان، رغم محاولاته اللاحقة للعودة عنه. فإبان العملية الانتقامية الإسرائيلية التي اعتبرت غير متناسبة إطلاقاً في الحجم مع صواريخ حماس، لم ينبس هولاند ببنت شفة واحدة بشأن الضحايا الفلسطينيين الذين بلغوا 1500 مكتفٍ بتأييد قوي لافت للدولة العبرية. يتضح هنا مرة أخرى تأثير تلك النزعة المتأصلة في موالاة إسرائيل والتي ورثها من التحالف بين الحزب الاشتراكي الفرنسي والحزب العمالي الإسرائيلي، ويبدو أن فرنسوا هولاند لم يتنبه الى كون الحزب العمالي قد اختفى من الوجود في إسرائيل وأن شهادة براءة الذمة التي يمنحها إنما تذهب الى شخصية مشبوهة، كبنيامين نتانياهو.
أما نيكولا ساركوزي فلم يقع في الفخ. ففي حين كان يعد موالياً بشدة لإسرائيل في بداية ولايته، إلا أنه استطاع، مع اكتشافه شيئاً فشيئاً لخداع بنيامين نتانياهو واستحالة الوثوق به، أن يتوصل الى موقف أكثر توازناً. كما أن الملف الإسرائيلي الفلسطيني احتفظ بأولويته في عهده. ولقد قام كل من فرنسوا هولاند وإيمانويل ماكرون من ناحيتهما بدفن الملف دفناً كاملاً كما كانوا قد دفنوا سياسة فرنسا العربية التي بدأها الجنرال ديغول ورفع جاك شيراك رايتها عاليةً.
وتتمثل الاستراتيجية الجديدة التي تبناها هذان الرئيسان في اعتبار إسرائيل "دولة يهودية" تتمتع بصفة تمثيل المجموعات اليهودية أينما كانت في العالم، ومن ضمنها الطائفة اليهودية في فرنسا. ولقد تجلى المغزى التعيس لهذا الانزلاق في 16 تموز (يوليو) 2017 عندما وجه إيمانويل ماكرون الى بنيامين نتانياهو دعوةً للمشاركة في إحياء ذكرى اعتقالات اليهود في "الفيل ديف"2، كما لو أن صفة اليهودي تطغى على صفة الفرنسي بالنسبة لهؤلاء الضحايا المساكين. ويكون إيمانويل ماكرون بذلك قد جعل من إسرائيل الممثل الرسمي للطائفة اليهودية الفرنسية، على عكس ما انتهجه جاك شيراك من سياسة، تميّز فيها بموقف فريد من نوعه تجاه هذه الطائفة عندما كانت مستهدفة، فكان أول من اعترف، منذ بداية ولايته الأولى لسبع سنوات، ب"مسؤولية الدولة الفرنسية" في ذلك العمل الشنيع، كما وفي تدابير الإبعاد والإفناء والقضاء على حوالي 76.000 من اليهود الذين كانوا يعيشون في بلادنا. ولقد فعل ذلك دون أي التباس في العلاقة بدولة إسرائيل، التي كان يحثها على احترام القانون الدولي شأنها شأن سائر الدول، مذكراً بذلك بكل صراحة عند الضرورة.
أما اليوم، ففرنسا دولة معزولة على الصعيد العالمي، فلا هي تستطيع أن تكون قوة رائدة في أوروبا، تحشد الأوروبيين وراءها، ولا هي قادرة على التأثير على مجلس الأمن للأمم المتحدة باتجاه تبني القرارات. بل إن نفوذها داخل الجمعية العامة قد انهار وبشكل منطقي للغاية، بحكم فقدانها لمساندة حلفاء الأمس من أفارقة ناطقين باللغة الفرنسية ودول عربية. وليس لإيمانويل ماكرون أي علاقة مميزة مع أي رئيس دولة على الإطلاق، وقد غاب عن المشهد من ناحية أخرى ما كان يسمى بالثنائي الفرنسي-الألماني. لقد تم تحجيم نفوذ فرنسا على الساحة الدولية، فباتت تنحصر فيما تمثله كبلد على نطاق الكوكب، فهو ليس بالأمر الكبير. ما نشهده اليوم هو التراجع المتزامن لنفوذها السياسي ولرصيد التعاطف معها. وسيكون من الضروري العمل على إحياء هذا الرصيد، قبل أن نأمل قلب الموازين، والنهوض بالنفوذ السياسي.

*إروان دافو: دبلوماسي فرنسي سابق، من أتباع سياسة شيراك، شغل مناصب عدة منها مكلف بمهام في الرئاسة الفرنسية، كما عمل مستشاراً للعديد من الشخصيات الفرنسية اليمينية واليسارية. وكان مرشح حزب "الجمهوريين" في الانتخابات النيابية الأخيرة للدائرة التاسعة للفرنسيين في الخارج. ترجمت المقال من الفرنسية ندى يافي.

هوامش:
(1) ملاحظة من هيئة التحرير: هذا التوصيف لا يعكس وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
(2) أي ما قام به نظام فيشي الفرنسي المتواطئ مع الألمان خلال الحرب العالمية الثانية من اعتقالات واسعة في صفوف اليهود في باريس ومنهم أطفال، تم تجميعهم في ملعب رياضي يحمل اسماً يتم اختصاره بأحرفه الأولى "فيل ديف".

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