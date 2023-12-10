معضلة الغزيين: الاختيار بين الطرد أو النجاة

هآرتس

بقلم: عميره هاس

10/12/2023



في رام الله معجبون بصمود الغزيين الذي هو فقط حسب الكثير من الأشخاص، أفشل خطة إسرائيل الأصلية لهذه الحرب، طرد سكان القطاع إلى مصر وتوطينهم هناك. هذا الإعجاب يتعارض مع الأحاديث التي لا تنقطع لسكان القطاع عن الرغبة في المغادرة للنجاة من الموت أو الإصابة، في عمليات القصف والجوع والعطش والإهانة. "هذا صمود رغم أنفنا"، يقولون في غزة.

حتى قبل الحرب، أظهر استطلاع للرأي العام أجراه معهد تحليل السياسة والاستطلاعات في شهر حزيران (يونيو) الماضي، أن 29 % من سكان القطاع قالوا: "إنهم يريدون الهجرة لأسباب سياسية واقتصادية واعتبارات تتعلق بالأمن الشخصي". في شهر أيلول (سبتمبر)، كانت موجة من التقارير عن ارتفاع عدد المهاجرين. في 6 تشرين الأول (أكتوبر) نشر في موقع الأخبار التركي "اناضولو" عن أساليب الهجرة، وعن نفي سلطة حماس، بأن الحديث يمكن أن يكون يتعلق بظاهرة. هل الرغبة في المغادرة تضاءلت لأسباب وطنية في الوقت الذي تهدد فيه الحرب حياة كل إنسان وكل عائلة؟.

الأحاديث عن طرق الخروج، تمتد وتصل حتى رام الله. الشائعة تقول: "إنه مقابل 6 – 7 آلاف دولار لكل شخص يمكن في هذه الأيام ترتيب خروج من القطاع في معبر رفح". قبل شهر كان المبلغ هو 4 – 5 آلاف دولار للشخص. يتحدثون عن شخص ثري من غزة دفع ربع مليون دولار تقريبا من أجل إخراج 25 شخصا من أبناء عائلته الموسعة من القطاع. التعريف المغسول لهذا هو "رسوم تنسيق". والتعريف الصحيح هو "رشوة لجهات مجهولة"، الناس يذكرون اسم شركة في مصر تعمل على تنسيق الخروج، وأن هناك وسيطا فلسطينيا يشارك في ذلك، كما يقولون.

المعنيون بهذا "التنسيق" هم غزيون غير محظوظين مثل من لديهم جنسية اجنبية، أو من لهم قريب من الدرجة الأولى يحمل جنسية أجنبية. من لديه تأشيرة سارية المفعول في دولة أخرى، أو من هم في إطار عملهم في منظمة دولية، قاموا بإقامة علاقة جيدة مع سفارات أجنبية، والتي عملت على إخراجهم من القطاع. لكن عائلة عادية تتكون من ثمانية أفراد ولا تنطبق عليها أي فئة من هذه الفئات من أين يمكنها الحصول على هذه "الرشوة" أو "تنسيق الخروج"؟.

المغادرة، وحتى فقط الحديث عن المغادرة، تتسبب بالألم لكل شخص ولكل عائلة: كل من يمكنه الخروج لأي سبب كان، فإنه يترك والدان مسنان أو إخوة وأخوات، أحيانا يكونون مرضى أو مقعدين ويعتمدون على أحد الأقارب كي يأخذهم من مكان محمي إلى آخر، أو أن يهتم بأسطوانة الأكسجين التي لديهم. كل امرأة تغادر تعرف أن هذه ربما تكون المرة الأخيرة التي سترى فيها والدتها ابنة الثمانين أو الأخت المصابة بمرض السرطان.

من يمكنهم الخروج، مثلما في كل مكان وفي أي حرب، هم أبناء الطبقة الاجتماعية والاقتصادية الثرية، سواء بسبب أصل العائلة أو بفضل الثقافة التي حصلوا عليها. يوم الأربعاء الماضي، خرج من قطاع غزة 723 شخصا، هكذا جاء في التقرير اليومي في معبر رفح. ثلاثة مصابين مع ثلاثة مرافقين و20 عضوا في بعثة إيطالية و703 ممن يحملون جوازات السفر الأجنبية (العدد لا يتوافق مع الأصل). في 2 من كانون الأول (ديسمبر) الحالي، غادر 862 شخصا من الأجانب، الذين يمكن الافتراض بأنهم في معظمهم من الغزيين. إضافة إليهم خرج 12 مصابا ومريضا واحد يحتا إلى العلاج في الخارج و16 مرافقا و3 أشخاص من بعثة الأمم المتحدة (الذين لا نعرف إذا كان من بينهم من سكان القطاع)، بالإجمال 894 شخصا، عدد من دخلوا القطاع في اليوم نفسه، 2 من المدنيين (من السكان) و3 حالات وفاة (الظروف غير مذكورة).

الإعجاب بقدرة صمود الغزيين يصطدم، عاطفيا وأخلاقيا، مع الحقيقة الآتية، وهي أن الفلسطينيين على قناعة بأن إسرائيل تدير حرب إبادة ضد أبناء شعبهم داخل حدود القطاع، أي إبادة شعب. أليس من المنطقي أن يهرب هؤلاء الأشخاص من الذين يريدون إبادتهم، ولا سيما أن الأمر يتعلق فقط بالانتقال إلى الطرف الثاني للحدود؟.

الرغبة في طرد الفلسطينيين، ترتدي قناع القلق الإنساني. هذه الأحاديث خفت قليلا ربما في أعقاب المعارضة العلنية، سواء من مصر أو من الولايات المتحدة.

لكن عندما تقوم الولايات المتحدة بفرض "الفيتو" على قرار لوقف فوري لإطلاق النار، فهي فقط تشجع على زيادة الضغط على مصر كي تقوم بفتح الحدود. عمليات القصف والمعارك دمرت وستدمر المباني والبنى التحتية في معظم القطاع. وحتى لو توقفت الحرب في الغد، فلن يكون لمن بقوا على قيد الحياة أي مكان للعيش، وإعادة الإعمار، من دون صلة بمن سيتم الإعلان عنه أنه المنتصر، ستستغرق وقتا طويلا.

المعضلة هي: حول الخطوة الصحيحة، المغادرة للنجاة أو البقاء في "العصر الحجري"، من أجل القومية والوطنية – هذه المعضلة سترافق كل شخص.