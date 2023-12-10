كتائب القسام: قتلنا 40 جنديا إسرائيليا ودمرنا 44 آلية خلال 48 ساعة

كتائب القسام: قتلنا 40 جنديا إسرائيليا ودمرنا 44 آلية خلال 48 ساعة
التاريخ
12/10/2023 2:35:25 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كتائب القسام أنها قتلت 40 جنديا إسرائيليا في تفجيرات واشتباكات بقطاع غزة خلال الـ48 ساعة الأخيرة.
وقالت الكتائب -عبر تطبيق تليغرام-، إنها تمكنت خلال المدة نفسها من تدمير 44 آلية عسكرية إسرائيلية كليا، أو جزئيا في جميع محاور القتال.
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