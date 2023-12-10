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كتائب القسام: قتلنا 40 جنديا إسرائيليا ودمرنا 44 آلية خلال 48 ساعة

12/10/2023 2:35:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت كتائب القسام أنها قتلت 40 جنديا إسرائيليا في تفجيرات واشتباكات بقطاع غزة خلال الـ48 ساعة الأخيرة.
وقالت الكتائب -عبر تطبيق تليغرام-، إنها تمكنت خلال المدة نفسها من تدمير 44 آلية عسكرية إسرائيلية كليا، أو جزئيا في جميع محاور القتال.

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