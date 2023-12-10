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استشهاد 7 كل ساعتين.. غزة المكان الأخطر بالعالم للنساء

12/10/2023 2:35:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



القدس- قالت منظمة آكشن إيد الدولية، إن النساء والفتيات في غزة يعانين من مستويات غير مسبوقة أثر العدوان على قطاع غزة، ما يجعل هذه البقعة المحاصرة واحدة من أخطر الأماكن في العالم بالنسبة للمرأة في الوقت الحالي.
وأضافت المنظمة الدولية في بيان صدر عنها، امس، أنه بينما يختتم العالم حملة الـ16 يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، تتعرض النساء والفتيات في غزة للقتل والإصابة بمعدلات مروعة، مع حرمانهن من التمتع بحقوقهن الأساسية في الغذاء والماء والرعاية الصحية يوميا، ويتعرضن لضغط نفسي هائل وصدمات بعد شهرين من العيش في رعب جراء الغارات والقصف.
وأوضحت أن الأرقام ترسم صورة صارخة ومروعة، في الوقت الذي يتم فيه استشهاد اثنتين من الأمهات كل ساعة في غزة وسبع نساء كل ساعتين، حيث تم استشهاد حوالي 5000 امرأة منذ 7 تشرين الأول(اكتوبر) الماضي، في حين أن النساء والأطفال يشكلون حوالي 70 % من إجمالي عدد الضحايا، كما فقدت تقريبا كل امرأة وفتاة شخصا ما سواء كان طفلها أم زوجها أم والديها أم شقيقها أم قريبها أم جارها أم إحدى صديقاتها.
بدورها، قالت الطبيبة في مستشفى العودة هناء، شريك منظمة أكشن إيد الدولية، في شمال غزة: "لقد واجهنا العديد من القصص المروعة خلال الاعتداءات على القطاع، نساء عانين من العنف الجسدي والنفسي، وإحدى القصص التي ظلت عالقة في ذهني، كانت قصة لامرأة كان من المقرر أن تلد بشكل طبيعي، لكن منزلها تعرض للقصف، وأدى القصف إلى حاجتها إلى عملية قيصرية طارئة، فقدت مولودها بسبب الضغط الذي واجهته، ومن المحزن أن زوجها وبقية أطفالها استشهدوا أيضا، كان لدى هذه المرأة حلم بسيط بتكوين أسرة ومكان آمن لولادتها، كانت تحلم بتربية أطفالها مع زوجها، تأثرت صحتها النفسية بسبب فقدان مولودها الجديد وعائلتها".
هناك حوالي 50,000 امرأة حامل في غزة، تتعرض حياة 180 امرأة منهن كل يوم للخطر أثناء الولادة دون رعاية طبية كافية، ويشمل ذلك الخضوع للعمليات القيصرية والعمليات الطارئة دون تعقيم أو تخدير أو مسكنات.
واستعرضت نعمة وهي قابلة في مستشفى العودة: "خلال الغارات، شهدنا عددا من حالات النساء الناجيات من العنف الناجم عن تلك الغارات، كانت هناك امرأة تعرض منزلها للقصف وتم إنقاذها من تحت الأنقاض، وصلت المستشفى مصابة بعدة كسور في جميع أنحاء جسدها، وكانت أيضا في مرحلة المخاض الشديد، لذا تم نقلها بسرعة إلى غرفة العمليات. ولحسن الحظ، نجت هي وطفلها وهما الآن في صحة جيدة، لكن فقدت هذه المرأة حقها في الحصول على مكان آمن للولادة فيه، كما فقدت حقها في الحصول على احتياجاتها واحتياجات طفلها الأساسية".
يشار إلى أنه منذ بداية العدوان، تم تهجير 800 ألف امرأة من منازلهن لعدة مرات في كثير من الأحيان، ويعيش العديد من النساء والفتيات الآن في مرافق مكتظة للغاية، حيث لا يوجد في بعض الأماكن سوى مكان واحد للاستحمام لكل 700 شخص، ومرحاض واحد لكل 150 شخصا. لا يتوفر لهن سوى القليل من الماء للاغتسال به، ولا يوجد أي شيء على الإطلاق، ولا توجد خصوصية، ولا يوجد صابون ليحافظن على نظافتهن، ولا توجد المستلزمات الخاصة بالمرأة.
وقالت منظمة آكشن إيد الدولية إن الأضرار النفسية التي تسببها الأزمة للنساء والفتيات في غزة خطيرة، وحتى قبل الحرب الحالية، تعرض العديد منهن لانتهاكات متكررة لحقوق الإنسان بسبب الحصار والاعتداءات السابقة، ما ترك النساء في مواجهة ضائقة نفسية شديدة.
وأوضحت مسؤولة التواصل والمناصرة في منظمة آكشن إيد فلسطين رهام جعفري، أن غزة هي أخطر مكان في العالم بالنسبة للفتيات والنساء في الوقت الحالي، حيث يزداد عدد النساء والفتيات اللواتي يتم قتلهن بلا سبب خلال هذا العنف كل ساعة. وفي الوقت نفسه، يمثل كل يوم معاناة شديدة للنساء لتلبية احتياجاتهن الأساسية.-(وكالات)

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