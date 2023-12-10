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غزة شرف الأمة تشكيليون يوثقون مجازر الاحتلال ودماء الأبرياء

12/10/2023 2:35:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان– ستون لوحة فنية نقلت ما يجري في غزة من إبادة جماعية، بمشاركة مجموعة من الفنانين والفنانات التشكيليين؛ في المعرض الفني "غزة شرف الأمة" الذي افتتح أول من أمس في منتدى الرواد الكبار ويستمر لغاية 16-12-2023.
يرصد ريع مبيعات المعرض الذي افتتحه نيابة عن وزيرة الثقافة الأمين العام للوزارة الدكتور ماهر نفش، للتبرع لدعم الأهل في غزة.
وجسد 20 فنانا وفنانة بلوحاتهم جزءا من معاناة الأهل جراء الحرب الدامية التي يشنها الاحتلال كل يوم وكل ساعة على القطاع، بمشاهد تنقل هدم المنازل وإخراج الجثث والجرحى الأطفال والنساء والرجال من تحت الركام.
تراوحت الأعمال الفنية التي طغى عليها اللون الأزرق، الذي يرمز في الفن للمأسي والحزن، إذ جسد جزء منها بطش الاحتلال في قصف الأماكن الدينية بالمساجد والكنائس وعدم احترام قدسيتها، كما نقلت لوحات أخرى الجرم الصهيوني في قتل الأطفال الخدج بالمستشفيات.
وأكد فنانون مشاركون، أن هذه الأعمال تعد توثيقا للجرائم التي تقوم بها الصهيونية العالمية تجاه الشعب الفلسطيني صاحب الأرض، فهذه الأعمال ستبقى شاهدا على ما يجري، وما جرى للشعب المناضل.
ورأى فنانون، أن تنظيم هذا المعرض هو أقل ما يقدم لأهلنا في غزة، التي تحارب هذا الكيان الصهيوني، بالنيابة عن الأمة العربية كلها، إذ يتضمن المعرض بعض الأعمال لرواد الفن التشكيلي في الأردن، الذين عايشوا نكبة 1948، ونكسة 1967، وكل الحروب، وتظهر هذه الحروب والمأساة التي عاشها الشعب الفلسطيني في لوحاتهم وأعمالهم الفنية.
وأكد مشاركون، أن الفن التشكيلي هو لسان حال الفنان الذي يعبر من خلاله بالفرشاه والقلم والإزميل؛ عما يشاهده بعينه فينقله على اللوحة، موضحين أن الفن هو صوتهم للعالم في نقل المأساة التي تعيشها الأمة. وتعبر بعض اللوحات عن ترحال الأسرة الغزية من بيت إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، ورغم كل هذه التنقلات إلا أن قوات الاحتلال تتعمد قتل الأبرياء والأطفال، إلى جانب حرمانهم من الطعام والماء ومختلف وسائل الحياة البسطية.
وأشار بعض الفنانين، إلى فوائد الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي أتاحت للعالم، أن يشاهد ويتتبع ما تقوم به الصيونية في فلسطين بشكل عام وغزة الآن، حيث إنها تعيد إحياء نكبة 1948، مع فارق أن النكبة لم يعرف عنها العالم إلا بعد أشهر من المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني؛ أما الآن، فتنقل المجازر في غزة، على الهواء مباشرة وعلى مرأى العالم أجمع.
مديرة المنتدى هيفاء البشير، رحبت بالفنانين المشاركين في هذا المعرض قائلة: "نلتقي في هذا المعرض الفني تزامنا مع الأحداث الدامية التي تجري في القطاع؛ فنحن ما أحوجنا أن نكون في هذه الأيام العصيبة إلى الالتفاف حول قلعة الصمود هذه التي يجاهد فيها الكبير والصغير.. الرجل والمرأة من دون أن ترحمهم آلة الحرب، إذ إن الإبادة لشعبنا الصامد تفوق الخيال.. واليوم نجدنا نلتقي معا ليكون اللون والمشاعر وسيلتي التضامن عبر الفن".
وأعلنت البشير، عن إقامة مزاد يذهب ريعه لصالح غزة، وأيضا تم اختيار إثنا عشر عملا لإقامة المزاد على هذه اللوحات الفنية، ليرصد ريعة لدعم أهل غزة، كما كشفت البشير أن المنتدى سيقوم بطباعة تقويم "روزنامة"، تحتوي على صور لهذه الأعمال.
يذكر أن الفنانين المشاركين في هذا المعرض هم: ياسر دويك، عبدالمجيد حلاوه، كرام النمري، فايز دويك، نوال عبد الرحيم، سهى المحمدي، بشير محمد، صفاء الشريف، زيدان ناجي عزام، محمد سماره، طارق عبدالهادي، مازن جرار، نعمت الناصر، حفيظ قسيس، عبد الرحيم الواكد، عبدالله النواهضه، ماهر الشعيبي، عائشة الرازم، يوسف بدادي، محمد دغليس، دينا للحام، خالد بساتين، مرام حسن، محمد هزايمة، وتاليا زبانة.

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