Monday, 11 December 2023 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رأفت فؤاد يشدو بصوته بإعادة غناء هبت النار والبارود غنى

12/10/2023 2:35:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






عمان- أعاد الفنان الأردني رأفت فؤاد غناء أغنية "هبت النار والبارود غنى" من التراث الفلسطيني بصوته وبطريقة حديثة، مع المحافظة على قيمتها من حيث الكلمات واللحن والتوزيع الذي تولاه الموزع الأردني محمد بغدادي.
وأطلق فؤاد هذا العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي إهداء ودعماً للشعب الفلسطيني من أجل ثباتهم في وجه العدو الصهيوني الغاشم الذي شن حرباً على قطاع غزة وقتل الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ في مجازر وحشية، وتأكيداً من جميع الشعوب العربية الوقوف إلى جانب الفلسطينيين من أجل استرداد حقوقهم الشرعية وإقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية.
ولاقت الأغنية رواجاً كبيراً عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وحققت نسبة مشاهدة منذ لحظة إصدارها قبل أيام معدودة، كونها من الأغاني الوطنية الحماسية التي تحث على الحرية والتمسك بالأرض.
واستطاع رأفت فؤاد أن يبني له اسماً على الصعيدين المحلي والعربي من خلال أغانيه التي اشتهر بها وعرفها الجمهور الأردني والعربي، ومنها: بلد الخير، يا أسمر، تلاقينا وما تحاكينا، على جناح الطير، فلتعش يا موطني، عاتبيني، شعبك دوم يحييك، يا ابن الجواد وغيرها.
وشارك في العديد من المهرجانات المحلية والعربية من أبرزها: مهرجان جرش، مهرجان الفحيص، مهرجان شبيب، مهرجان الأزرق، مهرجان بابل، مهرجان المحبة، مهرجان الكرك، مهرجان المسرح الحر، مهرجان الأغنية التراثية، مهرجان الأغنية الوطنية، مهرجان الإسكندرية، ومهرجان الأردن.
والفنان رأفت فؤاد ينتمي إلى عائلة فنية، فوالده الملحن الكبير الراحل فؤاد أسعد وابنه الفنان فادي رأفت، وأيضا ابنه الملحن وكاتب الأغاني فؤاد قاحوش، حيث بدأ حياته الفنية العام 1980، بعد انتهاء دراسته من معهد الكونسرفتوار اللبناني وحصوله على درجة البكالوريوس في الموسيقا، حيث تتلمذ على يد عميد المعهد الموسيقار ميلو كونال، بإجادة الموشحات أثناء دراسته التي استمرت خمسة أعوام.
وعبر صاحب أغنية "تلاقينا وما تحاكينا" عن حرصه على الحفاظ على القيمة من تشويه قيمتها الإرثية، مبرهناً ذلك أنه أعاد العديد من الأغاني الفلكلورية والتراثية عبر مسيرته الفنية التي استمرت زهاء نصف قرن، في أسلوب متناغم مع الكلمة واللحن لما لها من قيمة وجدانية في الأذهان، وإن هذه الأغنية ذات الطابع التراثي الوطني الحماسي، لا يجوز الإفراط أو المساس بقيمتها من ناحية الكلمات واللحن.
وقال فؤاد، في حديثه لـ"الغد"، إن إعادة التوزيع الموسيقي من الأمور الإيجابية، والغاية تهدف لتحسين تلك الأغاني، دون تشويه قيمتها من ناحية الكلمة واللحن والموسيقا، مشيراً إلى أن الفن الأردني تطور بشكل ملحوظ بسبب وجود الإذاعة والتلفزيون الأردنيين ودعمهما للفنان الأردني، مؤكداً أن الأغنية الوطنية تعبر عن صوت يعشق تراب هذا الوطن الذي فيه شعب رائع متعطش للفرح والفن الجميل، فيما تعبر الأغنية العاطفية عن الأصالة والحب.
وأشار فؤاد إلى أن الفن الأردني مليء بالمواهب الرائعة والتي بحاجة لاكتشافها وتقديم الدعم لها لتكون من أهم الأصوات على مستوى الوطن العربي، وهناك العديد من الفنانين الأردنيين الذين استطاعوا إيصال أصواتهم لأرجاء الوطن العربي والعالم كافة، مؤكداً أن الأغنية الأردنية تتسلل للقلب دون استئذان.
ويجيد فؤاد جميع الألوان الغنائية المتنوعة، ما أدى إلى إثراء الساحة الفنية الأردنية مع زملائه الفنانين الأردنيين الرواد، نافياً في الوقت نفسه تأثره بمطرب معين أو تقليده، مشيراً إلى أنه يمتلك خصوصية في صوته الذي ينتهجه في أدائه الغنائي، وهذا ما جعله مختلفاً عن باقي جيله على مدار أكثر من خمسين عاماً في عالم الغناء.
وقال صاحب أغنيتي "حبيبين سعداء" و"الحياة عسل ومر"، إنه يسمع لجميع المطربين الجدد والقدامى، ويعجب بأصوات وأداء الكثير منهم، ولكل واحد منهم لونه وطابعه الخاص ومدرسته المميزة، مؤكداً أن المجالات كافة مفتوحة أمام الشباب في جميع الميادين الإعلامية والفنية وغيرها، مثل: شبكات التواصل، محطات التلفزة، الراديو والاستوديوهات، المعاهد والجامعات التي تدرس الموسيقا، ناصحاً كل إنسان يود الالتحاق بمجال الفن والغناء؛ عليه أولاً دراسة موضوع الموسيقا وفهمها، وبهذا تكون خطى الفنان ثابتة، ويكون واثقاً من نفسه في فهم ودراية أصول الموسيقا والغناء.

MENAFN10122023000072011014ID1107566667

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث